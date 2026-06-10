NVIDIA Confidential Computing va ajuta la extinderea Private Cloud Compute de la Apple

NVIDIA, Apple și Google lucrează împreună ca să ruleze funcțiile de inteligență artificială ale Apple (Apple Intelligence) pe servere foarte puternice, dar într-un mod mai sigur. Tehnologia NVIDIA „Confidential Computing” ascunde datele utilizatorilor în timp ce sunt procesate, astfel încât nici măcar administratorii serverelor nu le pot vedea. Totul se întâmplă în cloud.

GPU-urile NVIDIA vor suporta inferența pe server pentru Apple Intelligence, anunțate la WWDC. GPU-urile NVIDIA cu Confidential Computing sunt acum utilizate pentru inferență confidențială în Private Cloud Compute (PCC) de la Apple, pe măsură ce se extinde dincolo de centrele de date Apple către Google Cloud.

NVIDIA Confidential Computing oferă un strat de securitate bazat pe hardware pentru sarcini de lucru accelerate de inteligență artificială. Tehnologia protejează datele în timpul procesării, izolând sarcinile de lucru în medii de execuție de încredere și permițând sistemelor să verifice criptografic că infrastructura nu a fost modificată înainte de a trimite date sensibile către server.

Pentru utilizatorii finali, NVIDIA Confidential Computing înseamnă că nimeni, nici măcar dezvoltatorii sistemului, nu le poate vizualiza datele, chat-urile sau conversațiile.

Adoptarea NVIDIA Confidential Computing la această scară reflectă o schimbare mai amplă în infrastructura de inteligență artificială: Pe măsură ce experiențele de inteligență artificială combină procesarea pe dispozitiv și cea bazată pe cloud pentru sarcinile lor, există o nevoie de inferențe de înaltă performanță, pe partea serverului, menținând în același timp garanții puternice de confidențialitate și securitate.

NVIDIA Confidential Computing reflectă angajamentul NVIDIA față de o inteligență artificială de încredere și include următoarele capabilități cheie:

încredere bazată pe hardware, care ajută la stabilirea faptului că sistemele rulează pe GPU-uri NVIDIA autentice, nealterate;

căi de comunicare criptate, care ajută la protejarea datelor pe măsură ce acestea se deplasează între componente;

atestare la distanță, care permite software-ului să verifice starea de securitate a platformei înainte de a publica date sensibile;

suport pentru inferență și instruire accelerată a inteligenței artificiale, ajutând organizațiile să ruleze sarcini de lucru sensibile la adresa confidențialității fără a se îndepărta de performanța GPU-urilor.

Aceste capabilități sunt din ce în ce mai relevante pentru serviciile de inteligență artificială care trebuie să proceseze informații sensibile, menținând în același timp controale puternice privind confidențialitatea utilizatorilor.