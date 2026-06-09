Apple intră într-o nouă eră AI cu Siri: ce rol joacă Google în această schimbare majoră

Apple a prezentat luni o versiune revizuită a asistentului vocal Siri, într-un demers menit să recupereze decalajul față de competitorii din zona inteligenței artificiale. Noua etapă marchează o transformare majoră a sistemului, după o perioadă de dezvoltare întârziată.

Apple a prezentat o nouă etapă pentru asistentul său vocal, odată cu lansarea unei versiuni complet revizuite a Siri, integrată în ecosistemul Apple Intelligence. Anunțul a fost făcut de Mike Rockwell, vicepreședinte de inginerie, în cadrul Conferinței Mondiale a Dezvoltatorilor din 2026, unde a subliniat direcția în care compania își duce tehnologia de asistență digitală.

„Introducem o versiune complet nouă a Siri, Siri deblocată de Apple Intelligence”, a declarat Mike Rockwell, vicepreședinte de inginerie, în cadrul Conferinței Mondiale a Dezvoltatorilor din 2026 a companiei.

Noua versiune va funcționa atât integrată în ecosistemul software Apple, cât și sub forma unei aplicații separate. Lansarea în variantă beta este programată pentru finalul anului, însă nu va fi disponibilă inițial în Uniunea Europeană sau în China.

Baza tehnologică a noului Siri este rezultatul colaborării dintre Apple și Google, inițiată la începutul acestui an. Sistemul va debuta în limba engleză, urmând să fie extins ulterior către alte limbi.

Apple a prezentat și exemple de utilizare a noilor capabilități, în care Siri poate accesa informații personale precum adrese sau fotografii relevante, utilizând contextul utilizatorului. Într-o demonstrație, asistentul a identificat imagini specifice și le-a distribuit către un grup, fără a fi necesară deschiderea aplicației Fotografii.

Siri primește o nouă experiență vocală, descrisă ca fiind mai expresivă și mai naturală. Utilizatorii vor putea ajusta nivelul de expresivitate al vocii, în funcție de preferințe.

Pe lângă aceste schimbări, Apple anunță îmbunătățiri semnificative la nivelul dictării, cu o creștere a preciziei în recunoașterea vorbirii. Actualizările fac parte dintr-un pachet mai amplu de funcții bazate pe inteligență artificială, integrate în platforma Apple Intelligence.

Noile dezvoltări includ și funcții precum colectarea de context în timpul apelurilor, ajustarea automată a încadrării fotografiilor după captare și recunoașterea facială prin camerele de supraveghere pentru locuințe.

Apple susține că unele dintre aceste funcții vor fi actualizate zilnic, în funcție de utilizare și de datele procesate de sistem. Siri AI va fi disponibilă pe modelele iPhone Pro 15 și versiunile ulterioare, precum și pe seria iPhone 16 și generațiile mai noi.

După dificultăți în dezvoltarea propriilor soluții, Apple a încheiat în ianuarie un parteneriat cu Google, prin care modelele Gemini contribuie la funcționarea noii versiuni Siri. Oficialii companiei au descris colaborarea drept una „profundă”, cu obiectivul de a susține următoarea generație de modele Apple Intelligence.

Apple a explicat că lansarea Siri AI în Uniunea Europeană este întârziată din cauza disputelor cu autoritățile de reglementare privind aplicarea legislației europene asupra tehnologiilor de inteligență artificială. Lansarea va fi etapizată, în funcție de piață și de condițiile locale.

Anunțurile recente vin după mai multe amânări ale proiectului Siri. În 2024, Apple promitea o versiune mai personală și mai naturală a asistentului, însă dezvoltarea a întâmpinat dificultăți tehnice. În martie 2025, compania a confirmat oficial întârzierea revizuirii.

Aceste probleme au afectat și strategia de marketing, inclusiv retragerea unei reclame din 2024 care promova funcțiile AI ale Siri. Ulterior, Apple a ajuns la un acord de 250 de milioane de dolari pentru a închide un proces colectiv privind modul în care au fost prezentate aceste funcții.