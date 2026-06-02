Anthropic devansează OpenAI. Inteligența artificială se pregătește pentru cel mai mare test al investitorilor

Piața globală a tehnologiei intră într-o etapă decisivă pentru companiile de inteligență artificială. Anthropic a depus confidențial documentele pentru listarea la bursă în SUA și a devansat OpenAI în cursa pentru piețele publice. În același timp, Alphabet pregătește atragerea a 80 de miliarde de dolari pentru investiții în infrastructura AI. Cele două mișcări confirmă amploarea capitalului care se îndreaptă către acest sector.

Industria de inteligență artificială intră într-o nouă etapă de maturizare, după ce Anthropic a devenit prima dintre marile companii AI care face un pas concret către listarea pe piața bursieră americană. Compania, cunoscută pentru dezvoltarea asistentului de programare Claude Code, devine astfel prima dintre marile firme de inteligență artificială care face un pas concret spre listarea pe bursă.

Anthropic nu a publicat dimensiunea ofertei și nici termenii acesteia. Totuși, cea mai recentă rundă de finanțare, încheiată la finalul lunii mai, a evaluat compania la aproximativ 965 de miliarde de dolari, peste nivelul rivalului OpenAI.

O eventuală listare ar putea deveni unul dintre cele mai importante debuturi bursiere din ultimii ani. Analiștii consideră că succesul sau eșecul operațiunii va influența nu doar fluxurile de capital către companiile de inteligență artificială, ci și modul în care întregul sector va fi evaluat pe piețele publice.

Potrivit Reuters, și OpenAI pregătește o depunere confidențială pentru listarea în SUA. Competiția se desfășoară într-un moment în care și alte nume mari din tehnologie, inclusiv SpaceX, pregătesc operațiuni de amploare pe piețele de capital.

Informațiile confidențiale permit companiilor să avanseze pregătirile pentru IPO fără a dezvălui imediat date financiare sensibile concurenților sau publicului.

„Depunerea la scurt timp după SpaceX permite Anthropic să profite de interesul puternic al investitorilor pentru inteligența artificială și acțiunile în creștere, în timp ce fereastra de tranzacționare rămâne favorabilă. Ambițiile de evaluare ale Anthropic par mult mai puțin agresive în comparație (cu SpaceX) decât ar fi putut părea izolat”, a declarat Kat Liu, vicepreședinte la firma de cercetare IPOX.

În ultimii ani, Anthropic și OpenAI au devenit simbolurile expansiunii accelerate a tehnologiilor bazate pe inteligență artificială, într-un context în care marile companii investesc sume uriașe în putere de calcul, infrastructură și recrutarea specialiștilor de top.

Analiștii apreciază că ordinea în care cele două companii vor ajunge pe bursă poate influența percepția investitorilor asupra întregului sector.

„Pentru OpenAI, interpretarea convențională este că Anthropic a profitat pur și simplu de avantajul narativ depunând mai întâi dosarul. Interpretarea neconvențională este că OpenAI a obținut un avantaj: Anthropic s-a oferit voluntar să absoarbă mai întâi tot riscul de dezvăluire, iar OpenAI are acum o opțiune gratuită de a urmări cum reacționează investitorii instituționali la datele financiare auditate ale inteligenței artificiale de frontieră înainte de a se angaja la propriul preț”, a declarat Harrison Rolfes, analist senior la PitchBook.

Pe piețele de predicție, majoritatea participanților estimau că OpenAI va fi prima companie care va depune documentația pentru listare.

După anunțul făcut de Anthropic, directorul general al OpenAI, Sam Altman, a declarat pentru CNBC că momentul unei eventuale listări nu reprezintă în prezent o prioritate pentru compania care dezvoltă ChatGPT. El a precizat că firma va deveni publică atunci când acest pas va avea sens din punct de vedere strategic.

Între timp, evaluarea Anthropic a crescut spectaculos. În februarie, compania era evaluată la 380 de miliarde de dolari, după o finanțare de 30 de miliarde de dolari. În doar câteva luni, valoarea sa s-a multiplicat de peste două ori.

Creșterea rapidă a alimentat și temeri în rândul investitorilor, care se întreabă în ce măsură sistemele autonome de inteligență artificială vor afecta modelele tradiționale de afaceri din industria software și din alte sectoare economice.

Ultima rundă de finanțare a atras nume importante din Silicon Valley și Wall Street, printre care Blackstone, Brookfield, D1 Capital Partners, GIC, General Catalyst și Insight Partners.

În paralel cu pregătirile pentru marile listări din sector, Alphabet, compania-mamă a Google, a anunțat un amplu program de finanțare destinat dezvoltării infrastructurii de inteligență artificială.

Compania intenționează să atragă 80 de miliarde de dolari prin mai multe operațiuni pe piața de capital, inclusiv printr-o investiție majoră realizată de Berkshire Hathaway.

Tranzacția aduce în acționariat unul dintre cei mai respectați investitori din lume și reprezintă o validare importantă a strategiei Alphabet în domeniul inteligenței artificiale și al serviciilor cloud.

În aprilie, Alphabet și-a majorat estimarea privind cheltuielile de capital pentru acest an la un interval cuprins între 180 și 190 de miliarde de dolari. Fondurile sunt destinate extinderii centrelor de date, dezvoltării cipurilor proprii și susținerii cererii tot mai mari pentru servicii bazate pe inteligență artificială.

Compania va vinde către Berkshire Hathaway acțiuni în valoare de 10 miliarde de dolari printr-un plasament privat. Operațiunea include atât acțiuni de clasa A, cât și acțiuni de clasa C, la prețuri sub nivelurile de închidere ale pieței.

După anunț, titlurile Alphabet au înregistrat un declin de aproximativ 2% în tranzacțiile de după închidere.

„Toate companiile sunt încântate când Berkshire preia poziții, deoarece este genul de acționar pe care companiile îl doresc să îl aibă”, a declarat Steven Check, președinte și director de investiții al Check Capital Management.

Investiția completează poziția construită de Berkshire în ultimul an. În luna precedentă, conglomeratul controlat de Warren Buffett a anunțat că și-a triplat participația la Alphabet, aceasta ajungând la aproximativ 16,6 miliarde de dolari.

„Această achiziție suplimentară subliniază faptul că Greg Abel (CEO-ul Berkshire) consideră că Alphabet va obține un randament rezonabil al cheltuielilor sale de capital pentru inteligența artificială, chiar și cu emiterea de acțiuni suplimentare de către firmă”, a declarat Bill Stone, director de investiții la Glenview Trust Company.

Valul de listări programate pentru a doua parte a anului pune presiune pe piețele financiare și pe capacitatea investitorilor de a finanța simultan proiecte de dimensiuni fără precedent.

Analiștii consideră că Anthropic, OpenAI și SpaceX încearcă să profite de actuala fereastră favorabilă înainte ca resursele disponibile pe Wall Street să fie absorbite de alte operațiuni.

„Cererea combinată de capital din partea SpaceX, OpenAI și Anthropic va fi atât de considerabilă încât este probabil să creeze perturbări pe piețele de capital, așa că acțiunea rapidă va fi un mare avantaj”, a spus Gil Luria, analist la DA Davidson.

Dacă evaluarea de aproape un trilion de dolari va fi confirmată la listare, Anthropic ar intra direct în elita companiilor americane și ar ocupa o poziție importantă în indicele S&P 500.

Contextul este favorabil pentru noi oferte publice. Potrivit datelor Dealogic, companiile au atras la nivel global 87,5 miliarde de dolari prin IPO-uri până la 26 mai, cel mai ridicat nivel pentru această perioadă din anul 2021. În perioada următoare sunt așteptate și alte listări importante în SUA, inclusiv cele ale companiei de calcul cuantic Quantinuum, ale grupului Liftoff și ale producătorului de motoare Innio.