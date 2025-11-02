În timp ce anul trecut investitorii sperau la o temperare a cheltuielilor în sectorul AI, realitatea actuală arată contrariul: bugetele uriașe alocate infrastructurii digitale continuă să crească. Amazon, Microsoft, Meta și Alphabet (compania-mamă a Google) investesc concomitent zeci de miliarde de dolari pentru a-și consolida poziția în piața inteligenței artificiale.

Amazon, de exemplu, estimează cheltuieli de capital de 125 miliarde de dolari în 2025, peste prognozele inițiale.

„Vom rămâne foarte agresivi în investițiile în capacitate, deoarece vedem o cerere uriașă”, a declarat Brian Olsavsky, directorul financiar al companiei.

CEO-ul Andy Jassy a explicat că Amazon a reușit să dubleze capacitatea de putere a serverelor AWS față de 2022 și vizează o nouă dublare până în 2027. În acest an, compania plănuiește să adauge cel puțin încă 1 gigawatt de putere pentru centrele de date și cipuri, în special cele Tranium și NVIDIA, care alimentează aplicațiile AI precum asistentul Rufus, folosit deja de 250 de milioane de clienți activi.

Microsoft, la rândul său, a anunțat o extindere a parteneriatului cu OpenAI, mărindu-și participația la 27% în divizia comercială a companiei fondate de Sam Altman. Astfel, gigantul american își păstrează drepturile exclusive de a integra cele mai avansate modele AI în serviciile sale cloud, consolidându-și poziția de lider. Totuși, investițiile masive în centre de date continuă să apese asupra marjelor de profit. „Cererea de capacitate cloud depășește în continuare oferta”, a explicat Amy Hood, CFO Microsoft, justificând nevoia de noi investiții.

În tabăra Alphabet, compania a depășit pentru prima dată pragul de 100 miliarde de dolari venituri trimestriale, marcând creșteri solide în toate diviziile – de la Search și YouTube la Google Cloud. Deși costurile pentru infrastructura AI cresc, acestea sunt percepute de investitori ca un semn de forță. Alphabet mizează pe avantajul său integrat, de la hardware la software, în timp ce apar noi rivali. OpenAI, de pildă, a lansat recent browserul Atlas, cu ChatGPT încorporat și funcții de automatizare, o mișcare care ar putea zgudui dominația Google pe piața căutărilor online.

Nici Meta Platforms nu rămâne în urmă. Compania lui Mark Zuckerberg va cheltui între 116 și 118 miliarde de dolari în 2025, cu 22-24% mai mult decât anul anterior. Cea mai mare parte a bugetului merge către infrastructura AI și dezvoltarea de produse bazate pe inteligență artificială, dar și către retenția talentelor în domeniu.

Mesajul comun al celor patru giganți este limpede: cursa pentru AI este costisitoare, dar inevitabilă. Pentru investitori, marjele pot fi mai mici pe termen scurt, însă promisiunea pe termen lung este uriașă.

Potrivit sondajului eToro Retail Investor Beat, 31% dintre investitorii globali și 38% dintre cei români iau în calcul plasamente în digitalizare, AI și cloud computing.