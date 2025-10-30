Acțiunile Meta Platforms (compania-mamă a Facebook, Instagram și WhatsApp) au scăzut joi cu peste 10%, după ce planurile companiei de a accelera masiv investițiile în inteligență artificială au ridicat semne de întrebare în rândul investitorilor, eclipsând rezultatele financiare solide. Compania a raportat o creștere a veniturilor de 26% față de anul precedent, până la 51,24 miliarde de dolari, și un profit ajustat de 7,25 dolari pe acțiune, depășind așteptările Wall Street.

Rezultatul contabil a fost însă afectat de un cost fiscal unic de 15,93 miliarde de dolari, determinat de aplicarea noii legi fiscale americane „One Big Beautiful Bill Act”. În ciuda acestui efect temporar, Meta a anunțat că își majorează estimarea pentru cheltuielile de capital din 2025 la 70–72 miliarde de dolari, de la intervalul anterior de 66–72 miliarde.

Directorul general Mark Zuckerberg a declarat că aceste investiții uriașe vor asigura poziționarea Meta pentru „o transformare generațională” în domeniul inteligenței artificiale, subliniind că infrastructura AI este cheia succesului pe termen lung.

Compania a creat divizia Superintelligence Labs, condusă de fostul CEO al GitHub, Nat Friedman, și de Alexandr Wang, fondatorul Scale AI, în care Meta a investit deja 14,3 miliarde de dolari. În paralel, gigantul a semnat contracte suplimentare pentru extinderea infrastructurii cloud dedicate AI. Totuși, analiștii avertizează că aceste investiții masive ar putea pune presiune pe marjele companiei, într-un context în care randamentele din AI rămân incerte.

Microsoft a raportat rezultate excepționale pentru primul trimestru fiscal, cu venituri totale de 77,67 miliarde de dolari și un profit pe acțiune de 3,72 dolari, depășind estimările analiștilor. Segmentul cloud Azure a consemnat o creștere de 40%, menținându-și statutul de principal motor de dezvoltare.

Veniturile diviziei Office și LinkedIn au ajuns la 33 de miliarde de dolari, iar segmentul Windows, publicitate de căutare, dispozitive și jocuri a contribuit cu 13,8 miliarde. Compania a investit însă agresiv în infrastructura necesară pentru AI, cheltuind 34,9 miliarde de dolari doar în primul trimestru, potrivit CNBC.

Cu toate că rezultatele au depășit estimările, acțiunile Microsoft au scăzut cu aproape 4% în tranzacțiile after-hours, după ce directoarea financiară Amy Hood a avertizat că ritmul de creștere al cheltuielilor de capital va accelera în acest an fiscal.

Parteneriatul strategic cu OpenAI rămâne însă un pilon esențial al strategiei Microsoft: compania deține 27% din brațul comercial al OpenAI, evaluat la aproximativ 135 de miliarde de dolari. În ansamblu, acțiunile Microsoft au crescut cu 28% în 2025, susținute de optimismul investitorilor față de potențialul AI-ului generativ.

Alphabet Inc., compania-mamă a Google, a anunțat pentru prima dată un trimestru cu venituri de peste 100 de miliarde de dolari, confirmând statutul său de lider global în domeniul internetului și al inteligenței artificiale.

În perioada iulie–septembrie 2025, compania a raportat venituri de 102,3 miliarde de dolari, în creștere cu 16% față de anul precedent, și un profit de aproape 35 de miliarde (2,87 dolari pe acțiune), cu 33% mai mare decât în 2024. Acțiunile Alphabet au urcat cu peste 6% în tranzacțiile premergătoare deschiderii bursei, continuând o ascensiune de 30% începută în septembrie, care a adăugat circa 770 de miliarde de dolari valorii companiei.

Performanța remarcabilă a venit pe fondul respingerii, de către judecătorul federal Amit Mehta, a propunerii Departamentului de Justiție de a diviza Google, argumentând că dezvoltarea rapidă a AI – prin instrumente precum ChatGPT și Perplexity – oferă deja consumatorilor alternative viabile.

CEO-ul Sundar Pichai a declarat că aplicația de inteligență artificială Gemini are deja 650 de milioane de utilizatori lunari, evidențiind impactul extinderii AI în ecosistemul Google. În plus, compania estimează cheltuieli de capital de 91–93 miliarde de dolari pentru 2025, destinate în principal centrelor de date pentru AI.

Google Ads a generat 74,2 miliarde de dolari, în creștere cu 13%, iar Google Cloud a raportat venituri de 15,2 miliarde, cu 34% mai mari față de anul precedent – devenind cea mai dinamică divizie a grupului.

Cu toate acestea, Alphabet se confruntă cu o nouă anchetă a Departamentului de Justiție privind tehnologia rețelei sale publicitare, judecătorul Leonie Brinkema urmând să decidă anul viitor dacă Google va fi obligată să vândă anumite componente ale acesteia.