Compania EuPlătesc, unul dintre principalii jucători din piața românească de procesare a plăților, anunță o decizie cu impact direct asupra bugetelor comercianților: serviciile de procesare plăți și încasări online nu vor mai fi purtătoare de TVA.

Potrivit companiei, retailerii vor putea beneficia de economii de până la 21%, ceea ce le permite o optimizare a costurilor înaintea campaniilor de reduceri din toamnă și iarnă.

„Facilitatea pe care EuPlătesc o pune la dispoziție clienților săi vine într-un moment esențial pentru piața de eCommerce, având în vedere că majorarea cotei a generat un val de presiune în întreaga economie. În perioada Black Friday și a sărbătorilor de iarnă, când numărul plăților procesate poate fi mai mult decât dublu față de o lună obișnuită, orice reducere de buget contează. Partenerii noștri își pot optimiza astfel marjele de costuri și pot redirecționa economiile către campanii promoționale sau stocuri suplimentare”, a declarat Valentin Costache, președintele Consiliului de Administrație al EuPlătesc.

Dincolo de beneficiul fiscal, compania oferă comercianților soluții de automatizare completă a proceselor de plată și reconciliere, reducând semnificativ timpul alocat operațiunilor zilnice.

Platforma EuPlătesc este certificată la standarde internaționale de securitate (PCI-DSS, 3DSecure, Tokenizare) și acoperă o gamă variată de metode de plată: plăți recurente, Apple Pay, Google Pay, Click to Pay și RoPay.

Totodată, comercianții pot activa opțiunea de plată în rate, fără procese de integrare complexe, în funcție de parteneriatele existente cu băncile. În 2024, plățile în rate au reprezentat 27% din totalul tranzacțiilor procesate de EuPlătesc în perioada Black Friday, față de sub 10% în restul anului.

EuPlătesc oferă partenerilor săi infrastructură robustă și continuitate operațională, asigurând stabilitate în perioadele de vârf. Compania investește constant în reziliență tehnologică, securitate cibernetică și extinderea portofoliului de soluții digitale.

Activă din 2006, EuPlătesc își consolidează poziția drept un partener de încredere pentru mediul de afaceri local, contribuind la dezvoltarea ecosistemului digital din România.

Despre EuroPayment Services

EuroPayment Services SRL, compania care operează platforma EuPlătesc, este un procesator de plăți 100% românesc, cu peste 19 ani de activitate. Portofoliul său cuprinde clienți din retail, HoReCa, turism, educație și segmentul corporate. Infrastructura este certificată la cele mai înalte standarde – DORA, PCI-DSS Level 1, ISO 27001, ISO 27701 și ISO 9001.