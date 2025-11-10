Potrivit PayU GPO România, liderul plăților online, în ziua de 7 noiembrie 2025, la comercianții parteneri care au desfășurat campania de Black Friday, s-au înregistrat peste 1,31 milioane de tranzacții, cu o valoare totală de circa 720 mil. RON.

În plus, față de ediția precedentă, numărul tranzacțiilor realizate cu cardul salvat a reprezentat peste 64% din plăți, în creștere cu 17%.

Compania a organizat și anul acesta, de Black Friday, un eveniment live, maraton, transmis pe Facebook și Youtube, în care a analizat toate trendurile, statisticile și comportamentul consumatorilor din perspectiva plăților, alături de 20 de experți invitați, din domenii cheie ale ecosistemului de e-commerce din România.

Astfel, din datele PayU GPO, valoarea totală a volumelor tranzacționate a crescut cu 9% față de anul trecut, iar cea mai mare sumă raportată în perioada de referință s-a ridicat la peste 85.000 RON, la ora 14:30, pentru produse din categoria eTail.

În plus, potrivit companiei, în minutul de aur al Black Friday 2024 au fost înregistrate peste 11.000 de tranzacții, categoriile dominante fiind cosmetice, FMCG (produse de băcănie, alimente neperisabile), produse pentru copii, IT&C și home & deco.

„Black Friday 2025 demonstrează încă o dată că românii așteaptă cu entuziasm această zi, pregătindu-și din timp bugetele pentru cele mai bune oferte ale anului de la comercianți. Tot mai mulți aleg să cumpere inteligent și planificat, profitând de ratele extinse oferite de bănci și partenerii financiari, dar și de confortul plăților rapide, cu un singur click, prin cardurile salvate. Aceste tendințe arată un grad tot mai mare de maturitate și încredere în comerțul online. Împreună cu partenerii noștri, am lucrat intens pentru ca experiența de cumpărare să fie rapidă, sigură și plăcută, adaptată nevoilor reale ale clienților” a declarat Elena Gheorghe, Country Manager PayU GPO România.

Valoarea medie pe tranzacție a fost de 546 RON, de trei ori mai mare față de valoarea medie a tranzacției anuale. În plus, și valoarea medie a tranzacției cu plata în rate a crescut – 945 RON, de două ori peste media anuală.

Plățile în rate au reprezentat aproximativ 35% din volumul total procesat, marcând o creștere de 18% față de Black Friday 2024.

De Black Friday 2025, 17% din tranzacții au fost plătite cu carduri emise în afara țării, cu 13% mai mult față de ediția precedentă.

Topul țărilor din care au fost procesate plăți, după banca emitentă, au fost Lituania, Regatul Unit și Belgia.