Decizia a fost luată pe 31 octombrie și include condiții menite să protejeze interesele strategice ale Italiei, având în vedere rolul important al Iveco în sectorul auto și în producția de vehicule militare.

În iulie, Tata Motors a ajuns la un acord pentru achiziția Iveco, tranzacție estimată la 3,8 miliarde de euro (aproximativ 4,36 miliarde de dolari). În paralel, Iveco a convenit separat vânzarea diviziei sale de apărare către grupul italian Leonardo, deținut parțial de stat.

Aprobarea condiționată a fost emisă prin mecanismul denumit „golden power” al guvernului italian, care permite intervenția statului în tranzacțiile care implică active considerate strategice pentru economie sau securitatea națională.

Producătorul italian de vehicule comerciale Iveco Group și grupul auto indian Tata Motors au anunțat în vară că au încheiat un acord pentru a forma un grup global de vehicule comerciale, care să ofere un portofoliu diversificat de produse și capacități industriale extinse, vizând să devină lider mondial într-un sector în continuă expansiune.

Consiliul de Administrație al Iveco Group a recomandat acceptarea ofertei publice voluntare în numerar a Tata Motors pentru acțiunile deținute la Iveco Group. Finalizarea tranzacției depinde însă de separarea diviziei de apărare a companiei italiene.

”Iveco Group N.V. („Iveco Group” sau „Iveco”) (EXM: IVG), un lider european în vehicule comerciale şi mobilitate, şi Tata Motors Limited („Tata Motors”) (NSE: TATAMOTORS), un lider global în industria auto, anunţă că au ajuns la un acord pentru a crea un grup de vehicule comerciale cu acoperire globală, un portofoliu de produse diversificat şi capacităţi industriale care să-i permită să devină un lider mondial în acest sector dinamic. Oferta publică voluntară recomandatăva fi realizată de TML CV Holdings PTE LTD sau de o nouă societate cu răspundere limitată ce urmează a fi înfiinţată conform legislaţiei olandeze (denumită „Ofertantul”), care va fi deţinută integral, direct sau indirect, de Tata Motors. Finalizarea ofertei este condiţionată, printre altele, de separarea diviziei de apărare a Iveco, iar, ca atare, oferta publică vizează toate acţiunile comune emise ale Iveco Group după separarea acestei divizii, la un preţ de 14,1 euro pe acţiune (inclusiv dividendul, dar excluzând orice dividend distribuit în legătură cu vânzarea diviziei de apărare), plătibil în numerar (denumit „Preţul Ofertei”, conform unui comunicat.

Oferta are o valoare totală estimată la aproximativ 3,8 miliarde de euro pentru Iveco Group, fără a include divizia de apărare și veniturile nete rezultate din separarea acesteia.

Se preconizează că finalizarea vânzării companiilor care fac parte din divizia de apărare va avea loc în primul trimestru al anului 2026, dar nu mai târziu de 31 martie 2026.