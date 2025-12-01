Carrefour a făcut un nou pas decisiv în reorganizarea operațiunilor sale europene, după ce Comisia Europeană a anunțat că aprobă preluarea controlului unic asupra Carrefour Italia S.p.A. de către grupul italian NewPrinces S.p.A.

Decizia a fost luată în temeiul Regulamentului UE privind concentrările economice și, potrivit Executivului comunitar, tranzacția nu ridică probleme de concurență, având un impact redus asupra piețelor unde activează cele două companii.

Tranzacţia se referă în principal la producţia şi furnizarea de produse alimentare prin intermediul distribuţiei cu amănuntul.

Rețeaua Carrefour din Italia este una vastă, cu 1.188 de locații: 41 de hipermarketuri, 315 supermarketuri, 820 de magazine de proximitate și 12 unități cash & carry.

Toate acestea vor intra sub controlul NewPrinces Group, companie de familie deținută de antreprenorul Angelo Mastrolia, care a anunțat vara trecută un acord estimat la 1 miliard de euro pentru preluarea integrală a operațiunilor Carrefour din Italia. Planul strategic include și readucerea brandului istoric „GS – Generali Supermercati” într-un termen de trei ani.

Fuziunea dintre NewPrinces și Carrefour Italia va crea un gigant al industriei alimentare, care ar deveni al doilea cel mai mare jucător din Italia după venituri și primul ca număr de angajați – 13.000 doar în Italia, peste 18.000 la nivel global, plus încă 11.000 de persoane implicate în activități auxiliare subcontractate.

NewPrinces, listată la Bursa din Milano din 2019, a evoluat rapid în ultimii ani, extinzându-și activitatea pe 10 categorii alimentare și realizând achiziții majore, inclusiv cumpărarea companiei britanice Princes de la Mitsubishi în 2024 și preluarea Plasmon de la Kraft Heinz în iulie 2025.

Compania deține facilități de producție în Italia, Regatul Unit, Germania, Franța, Polonia, Olanda și Mauritius, iar intrarea sa în sectorul distribuției alimentare marchează o schimbare strategică majoră, care îi conferă o prezență integrată pe lanțul de producție, procesare și comerț.

Situația Carrefour în Polonia este însă cu mult mai complicată decât în Italia. Gigantul francez a început încă de la începutul anului să analizeze opțiunea vânzării operațiunilor sale, iar piețele au reacționat rapid: potrivit presei poloneze, interes au manifestat competitori europeni precum Auchan (Franța), Kaufland (Germania), Netto (Danemarca), Silpo (Ucraina) și Żabka (Polonia).

O surpriză majoră a venit însă săptămâna trecută, când Ministerul Agriculturii din Polonia a recomandat oficial guvernului achiziționarea activelor Carrefour pentru a crea prima rețea națională de retail alimentar controlată de stat. Ideea nu este nouă – a fost vehiculată în 2020 de fostul guvern al PiS, dar este pentru prima dată când o instituție a statului înaintează un demers oficial.

Ministerul susține că preluarea rețelei, care cuprinde aproape 850 de magazine, ar consolida poziția producătorilor polonezi, ar stabiliza prețurile la alimente și ar combate „dominația lanțurilor de discount străine”. Propunerea vizează includerea activelor Carrefour în portofoliul grupului alimentar de stat National Food Group (KGS), în prezent axat pe achiziții și procesare. Decizia finală urmează să fie luată de Ministerul Activelor de Stat, care coordonează KGS.

Ministrul Agriculturii, Stefan Krajewski, a transmis colegului său Wojciech Balczun, ministrul Patrimoniului de stat, că dezvoltarea agriculturii poloneze depinde de crearea unei piețe comerciale naționale, având în vedere contextul geopolitic tensionat și dependența ridicată de lanțurile străine. Printre marii retaileri de pe piața poloneză se numără Biedronka (deținută de grupul portughez Jerónimo Martins), Lidl și Kaufland (Germania) și Auchan (Franța).

Carrefour operează în Polonia una dintre cele mai complexe rețele de retail din Europa Centrală, cu aproape 850 de puncte de vânzare structurate în șase formate comerciale.

Portofoliul include peste 90 de hipermarketuri, peste 150 de supermarketuri, șapte unități en-gros și discount, și o rețea extinsă de peste 530 de magazine de proximitate și specializate.

Pe lângă aceste unități, Carrefour deține 45 de centre comerciale, aproximativ 40 de benzinării și cinci depozite centrale logistice, ceea ce face ca operațiunea poloneză să fie una dintre cele mai dezvoltate din portofoliul grupului.