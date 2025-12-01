Un oficial din cadrul ANAF (Agenția Națională de Administrare Fiscală) a explicat că majoritatea contabililor încep să vadă e-Factura ca pe un instrument care simplifică procesul de lucru, mai degrabă decât ca pe o sarcină suplimentară. Aceasta schimbare de perspectivă are loc pe fondul adaptării treptate la noile sisteme digitale și al compatibilității software-ului cu platformele ANAF.

„Acum, contabilii cred că au înțeles că, de fapt, e-Factura nu este o povară, ci, dimpotrivă, o degrevare de sarcini atunci când vine vorba de introducerea ei pentru contabilizare efectivă”, a declarat Albert Fruth, șef birou elaborare Strategii și Informatizare, Unitatea de Management al Informației, la un eveniment organizat de Asociația Experților Contabili, Auditorilor și a Consultanților Fiscali.

El a subliniat că, odată cu extinderea digitalizării, profesioniștii contabili „se așteaptă la mai mult” de la aceste sisteme, în condițiile în care toate documentele și facturile sunt acum gestionate online.

„Sigur că digitalizarea nu-i ușoară. Sigur că poate a părut ceva foarte greu pentru anumite persoane, categorii de vârstă diferite, abordări diferite, instrumente diferite. Nu toți contabilii au avut neapărat cele mai bune instrumente pentru a prelua sau a transmite facturile în mod direct. Dar, cu timpul, să spunem, softurile toate s-au ajustat”, a adăugat el.

Potrivit lui, majoritatea programelor software utilizate de contabili sunt compatibile cu sistemele Fiscului.

„Nu cred că mai există contabili care să achiziționeze un soft care nu este interoperabil cu sistemele ANAF”, a afirmat Fruth.

Implementarea e-Factura a permis Fiscului să acceseze în timp real date despre tranzacții, oferind astfel un „plus valoare” în analiza riscurilor, a mai precizat oficialul.

Reprezentantul ANAF a subliniat că în ultimul an instituția s-a adaptat constant în funcție de feedback-ul venit din partea contribuabililor, antreprenorilor, asociațiilor profesionale și dezvoltatorilor de software. Aceștia din urmă sunt primii afectați de ajustările tehnice, dar și cei mai implicați în implementarea schimbărilor digitale.

„Puțin, puțin, să spunem că antreprenorii ar putea să mai ridice probleme și, când spun antreprenori, poate cei mai mici dintre ei. Dar, grație contabililor, cu ajutorul primit din zona de contabilitate, cred că nici ei nu mai sunt atât de afectați de această implementare. ANAF se vede că lucrează cu datele din e-Factura”, a spus Albert Fruth.

Nicoleta Banciu, expert contabil și președinte al Asociației Experților Contabili, Auditorilor și Consultanților Fiscali, a evidențiat provocările administratorilor care accesează pentru prima dată mediul antreprenorial, potrivit startupcafe.ro. Aceștia nu cunosc adesea obligațiile legate de e-Factura, iar obținerea actelor de înființare nu le exonerează responsabilitățile fiscale.

„Pe viitor, probabil o să facem asemenea sesiuni de instruire a administratorului, că nu înseamnă că, în momentul în care te duci la Registru și iei acele acte, că ți-ai înființat firma, nu mai ai nicio obligație. Începând din clipa în care ți-ai ridicat CUI-ul, tu ești administrator, 24 de ore din 24 și răspunzi”, a explicat ea.

Albert Fruth a subliniat că responsabilitatea pentru e-Factura revine în primul rând antreprenorului, nu contabilului. Acesta consideră normal ca antreprenorii să înțeleagă și să își asume obligațiile legate de documentele firmei, rolul contabilului fiind de a sprijini și consilia, nu de a prelua complet gestionarea facturilor.

„Cred că e normalitate să înțeleagă că au responsabilități față de documente, în primul rând. Nu cred că sunt în răspunderea contabilului. Eu am susținut tot timpul, cel puțin la început, atunci când auzeam că trebuie contabilul să facă e-Factura, am avut un mesaj destul de clar, că facturarea și zona asta de facturare nu este a contabilului și nu cred că acolo ar trebui să fie. Trebuie să o gestioneze antreprenorul, e normal, el știe, sunt decizii de business ale lui personale, ce poate face contabilul, poate să-l ajute”, a precizat el.

În viitor, contabilii vor putea să ofere antreprenorilor mici nu doar suport în facturare, ci și analize care să sprijine deciziile de afaceri. Acest lucru va fi posibil prin adaptarea softurilor contabile care să permită evaluări mai complexe decât simplele intrări și ieșiri de bunuri.

„Va putea să-l ajute cu analize, în condiția în care e o companie mică, nu își permite, poate, consultanță, poate nici nu înțelege că are nevoie de ea. Dacă softurile pe care le veți utiliza în viitor își vor adapta modelele interioare și core-ul interior pentru a dezvolta analize de multe feluri, pentru că nu e o analiză simplă, contabilă, a intrat, a ieșit un bun, un produs, ci analize pe baza cărora să se poată genera decizie, atunci și micul comerciant va fi beneficiat direct prin intermediul contabilului de astfel de instrumente”, a explicat Fruth.

Reprezentantul ANAF a mai precizat că, în prezent, contabilul preia datele colectate de ANAF prin casele de marcat, însă softurile contabile se vor dezvolta astfel încât să permită construirea unor instrumente digitale complexe care să aducă valoare adăugată.

„e-Casă de marcat, de fapt, ea există astăzi, la un nivel mai mic, să spunem, decât ce date colectează e-Factura. Dar transformarea logică nu este să adăugăm la ceea ce există, pentru că, pur și simplu, doar se fac câteva mapări și, practic, discuția despre casă este ușor închisă. Nu cred că ține de antreprenor sau contabil, ci schimbarea aparține dezvoltatorilor și celor care pun în piață case de marcat și dezvoltatorilor care lucrează la conexiuni în spate”, a afirmat el.

Fruth a concluzionat că, deși există așteptări mari privind implementarea rapidă a noilor instrumente digitale, soluțiile eficiente se construiesc gradual, prin colaborarea între ANAF, dezvoltatori și utilizatori.