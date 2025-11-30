Președintele ANAF, Adrian Nica, a explicat într-un interviu difuzat duminică seară la Antena 3 că, la preluarea mandatului, a solicitat subalternilor săi un raport privind încasările Fiscului de la marii contribuabili.

Totuși, Nica a recunoscut că nu poate face publice cifrele, întrucât acestea nu ar avantaja instituția.

El a sugerat că datele din document evidențiau un nivel nesatisfăcător al colectării, motiv pentru care nu le poate prezenta public.

„Doamnă, am cerut, dar nu ne face cinste, nu pot să spun cifrele”, a spus Adrian Nica.

În ceea ce privește întrebarea dacă, în urma controalelor recente, ANAF ar fi descoperit vreun „peşte mare, cu adevărat mare”, Nica a afirmat că nu a analizat sensul expresiei și că instituția nu își propune să vâneze contribuabilii mari în mod special.

El a transmis că rezultatele acțiunilor realizate de inspectorii Fiscului în perioada mandatului său au fost mulțumitoare, dar că instituția nu operează după criteriul spectaculosului, ci urmărește corectitudinea fiscală generală.

„Nu m-am gândit la ce înseamnă peşte mare, în primul rând. Pot să vă spun că, în perioada de când eu sunt preşedinte ANAF, pe acţiunile pe care le-au întreprins colegii mei, eu am fost mulţumit de rezultate. Nu ţintim neapărat un peşte mare”, a adăugat președintele Fiscului.

Șeful ANAF a mai precizat că nu există nicio listă de firme care ar fi protejate de controalele fiscale, respingând categoric ideea unor companii ferite de verificări.

Adrian Nica a dat exemple concrete, afirmând că în prezent ANAF are în desfășurare controale la 510 companii, toate încadrate în categoria marilor contribuabili.

Pentru a asigura imparțialitatea, el a menționat că aceste verificări sunt efectuate de structurile teritoriale, deoarece Direcția dedicată marilor contribuabili nu dispune de un număr suficient de angajați pentru a susține o astfel de acțiune de amploare.

Adrian Nica a subliniat că, după finalizarea controalelor, instituția va publica rezultatele, promițând că Fiscul va fi o instituție transparentă.