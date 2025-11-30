Şeful ANAF, Adrian Nica, a afirmat duminică seară, la Antena 3, că a crezut iniţial că fostul preşedinte Klaus Iohannis se va conforma voluntar şi va achita datoriile stabilite de Fisc în urma deciziei privind încasarea unei chirii necuvenite pentru un imobil care, potrivit autorităţilor, nu aparţinea familiei sale.

Nica a subliniat că instituţia va formula recurs împotriva deciziei Tribunalului Sibiu, care a respins cererea de instituire a sechestrului asigurător asupra bunurilor familiei Iohannis, în dosarul în care Fiscul solicită recuperarea sumei totale de 4,7 milioane de lei.

Adrian Nica a transmis că se aştepta la o soluţie amiabilă, afirmând că, în mod obişnuit, ANAF oferă mecanisme de eşalonare şi posibilitatea conformării voluntare.

Şeful ANAF a precizat că discuţiile purtate prin intermediul avocaţilor ar fi vizat, la început, solicitări de informaţii privind expertiza, însă reprezentanţii familiei Iohannis ar fi încetat ulterior să mai răspundă, motiv pentru care instituţia a considerat că procedurile sunt tergiversate şi a decis să deschidă acţiunea în instanţă.

„Ne-am aşteptat din partea domniei sale la o conformare voluntară, pentru că ANAF are şi în obiectul de activitate, ca să spun aşa, acordă şi eşalonări la plată şi se putea veni, şi eu am crezut că aici vom ajunge, la o înţelegere amiabilă şi la o conformare voluntară. Noi nu am purtat direct, am purtat prin avocaţi, au existat astfel de discuţii, dânşii au solicitat informaţii legate de expertiză, după aceea au decis să nu mai răspundă şi noi am considerat că pierdem timpul şi am făcut acţiune în instanţă”, a explicat Adrian Nica.

Adrian Nica a admis că situaţia creată la Tribunalul Sibiu este una fără precedent, fiind pentru prima dată când o instanţă respinge, după doar câteva ore de deliberare, o solicitare privind sechestrul asigurător depusă de ANAF în aceeaşi dimineaţă.

El a precizat însă că instanţa are dreptul să decidă astfel, dar a insistat că ANAF are o strategie clară şi va continua demersurile pentru a se asigura că suma datorată va fi recuperată.

„Acţiunea în instanţă a vizat şi un sechestru asigurător care da, într-adevăr, noi nu am mai păţit până acum, nu am mai avut un astfel de caz, adică să depunem în aceeaşi şi până la prânz să fie respins, însă este dreptul instanţei de judecată. Pot să vă spun că ANAF are o strategie clară şi va acţiona în continuare în vederea punerii măsurilor asigurătorii pentru a se asigura că această sumă va fi încasată”, a adăugat Adrian Nica.

Şeful ANAF a avertizat că, în lipsa unei măsuri asigurătorii, există riscul ca bunurile familiei Iohannis să fie înstrăinate pe durata procesului, situaţie întâlnită şi la alţi contribuabili în cazuri similare, ceea ce ar putea face imposibilă recuperarea prejudiciului.

În acest context, el a subliniat importanţa instituirii sechestrului, menţionând că suma imputată include atât chiria evaluată la 320.000 de euro, cât şi penalităţile şi majorările stabilite în urma unei expertize realizate, potrivit lui, de „un expert în domeniu”.

Adrian Nica a adăugat că se aşteaptă ca ANAF să câştige procesul şi a afirmat că instituţia nu ar fi folosit „varianta maximală” în calcularea debitului.

El a transmis că metodologia aplicată a fost aceeaşi ca în cazul oricărui contribuabil şi a insistat asupra faptului că nu s-ar fi făcut nicio diferenţiere sau exagerare în stabilirea obligaţiilor de plată.