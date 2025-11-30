Ziua Internațională pentru Eliminarea Violenței împotriva Femeilor, marcată anual pe 25 noiembrie, aduce în prim-plan datele privind violența domestică în România. Statistica oficială arată că fenomenul continuă să afecteze un număr semnificativ de persoane, cu consecințe grave asupra siguranței și sănătății victimelor.

De la începutul acestui an, autoritățile au raportat peste 40.000 de infracțiuni în sfera violenței domestice. Dintre acestea, mai bine de 22.000 au fost încadrate la categoria „loviri sau vătămare corporală”. Situația este accentuată de cifrele alarmante privind femicidul: până în prezent, 57 de femei și-au pierdut viața, ceea ce înseamnă că în fiecare săptămână cel puțin o femeie a fost ucisă.

Centrele specializate pentru protecția femeilor și consiliere psihologică raportează o presiune crescândă, cu cereri numeroase de ajutor. Experiențele celor care solicită sprijin relevă violența directă și indirectă la care sunt supuse.

Victimă a violenței: „Mă amenința că mă omoară, că nu mă mai găsește nimeni, că mă îngroapă unde e gresia și pune gresia înapoi. M-a tras de păr, m-a strâns de gât. Eu n-am lăsat copilul din brațe. Copilul plângea. Mi-a luat telefonul, nu am putut să sun la poliție, să o sun pe sora mea”.

Experții atenționează, potrivit ProTV, că unul dintre primele semne ale unui comportament abuziv într-o relație este controlul asupra telefonului și a comunicării personale. Accesarea mesajelor sau a conturilor online fără acordul partenerului reprezintă o încălcare a vieții private, sancționată de legislația românească.

„De cele mai multe ori, primele semne ale controlului, geloziei și manipulării sunt — verificarea telefonului partenerei, citirea mesajelor sau accesarea conturilor personale fără acord. În România, telefonul este considerat spațiu personal, iar puțini știu că accesarea lui fără acord este infracțiune, chiar dacă membrii cuplului sunt căsătoriți”, explică reporterului postului tv citat.

Acest tip de comportament nu trebuie ignorat, deoarece poate escalada în alte forme de violență. În plus, recunoașterea infracțiunii de acces neautorizat la telefon poate sprijini victimele în procesul de protecție legală și consiliere.

Din perspectiva juridică, accesarea telefonului fără consimțământul proprietarului este reglementată în Codul Penal. Practic, actul este considerat violarea corespondenței și intră în categoria infracțiunilor împotriva vieții private.

Dragoș Gheorghe, avocat: „Vorbim de Articolul 302 din Codul Penal, violarea corespondenței, că e vorba de mesaje text în aplicații mobile, e-mailuri, e ca și cum ai deschide un plic care nu îți este destinat. Un membru al cuplului, din gelozie obține într-un mod fraudulos și deblochează telefonul, intră la conversații private, le accesează, le citește și avem deja o infracțiune. Vorbim și de violarea vieții private, avem un concurs real între 3 infracțiuni și avem o pedeapsă de la 2 la 7 ani”.

Legea prevede sancțiuni severe pentru încălcarea corespondenței, indiferent dacă este vorba despre un membru al familiei sau altă persoană apropiată. Prin urmare, victimele abuzului de acest tip au dreptul la protecție legală și pot solicita intervenția autorităților.

În contextul protecției victimelor, autoritățile au propus noi inițiative legislative. Un proiect de lege aflat în dezbatere prevede ca persoanele care beneficiază de ordine de protecție să aibă acces la consiliere psihologică specializată. Această măsură ar putea facilita recuperarea psihologică și prevenirea escaladării violenței.

Inițiativele legislative vin ca răspuns la necesitatea creșterii siguranței și suportului pentru victimele violenței domestice, în special în situațiile în care se încalcă intimitatea personală și spațiul privat. Astfel, sistemul juridic și instituțiile de protecție colaborează pentru a oferi măsuri concrete și accesibile celor afectați.