Administrația Națională Apele Române a transmis duminică după-amiază că, deși nivelul apei din barajul Paltinu, județul Prahova, a crescut considerabil în urma precipitațiilor abundente, turbiditatea extrem de ridicată face imposibilă funcționarea centralelor hidroelectrice și tratarea corespunzătoare a apei destinate consumului.

Instituția a avertizat că situația este critică și a solicitat declararea stării de urgență în județul Prahova, în condițiile în care zeci de mii de oameni nu au apă potabilă de două zile.

Reprezentanții Apelor Române au precizat că nivelul apei în acumularea Paltinu a urcat de la cota 609 la cota 621, adică o creștere de aproximativ 12 metri, ceea ce a dus la acumularea unui volum de peste 10 milioane de metri cubi de apă – de două până la trei ori mai mult decât valorile obișnuite în perioade similare.

Ei au menționat că evacuarea debitelor în aval se poate face doar prin centrala hidroelectrică, dar la un debit maxim de 2–3 metri cubi pe secundă. Din cauza turbidității foarte ridicate, centralele au fost oprite temporar pentru a evita riscul de supraîncălzire, iar instituția a transmis că, în aceste condiții, tratarea apei pentru potabilizare nu este posibilă.

Apele Române au recomandat Direcției de Sănătate Publică Prahova și altor autorități locale să asigure provizii de apă din surse alternative, având în vedere situația critică și imposibilitatea de a furniza apă potabilă în perioada următoare.

Instituția a transmis că reluarea alimentării cu apă potabilă ar putea fi posibilă abia după minimum 72 de ore de la încetarea precipitațiilor, cu condiția ca turbiditatea să scadă suficient pentru ca Stația de Tratare Voila să poată funcționa în parametri normali.

„În acest moment, în acumularea Paltinu, nivelul apei a crescut de la cota 609 la cota 621, adică aproximativ 12 metri, acumulându-se un volum de peste 10 mil mc de apa (de 2-3 ori mai mult decât volumul care se acumula in cazul Q multianuale lunare). La această oră, evacuarea debitelor în aval se poate realiza doar prin centrala hidroelectrică, cu valori de maximum 2–3 mc/s. Totuşi, din cauza turbidităţii ridicate, centralele au fost oprite pentru câteva ore, pe fondul riscului de supraîncălzire. În aceste condiţii, valorile ridicate ale turbidităţii nu permit tratarea corespunzătoare a apei, pentru potabilizarea apei. Solicităm declararea stării de urgenţă în vederea implementării de măsuri urgente care să vină în sprijinul comunităţilor afectate. Având în vedere situaţia meteo, creşterea turbidităţii şi volumul mic de apă din lac, se estimează, pe baza datelor de la acest moment, că reluarea furnizării apei potabile va fi posibilă după minimum 72 de ore de la încetarea precipitaţiilor, cu condiţia scăderii turbidităţii la nivelurile ce permit tratarea apei în Staţia de Tratare Voila. La şedinţa CJSU Prahova — la care au participat Ministra Mediului, Apelor şi Pădurilor, Diana Buzoianu, şi directorul general al ANAR, Florin Ghiţă — s-a decis suplimentarea rezervoarelor de distribuţie a apei potabile pentru populaţia din localităţile afectate”, au transmis reprezentanții de la Apele Române.

Situația din Prahova a generat efecte în lanț și în județul Dâmbovița, unde orașul Moreni a rămas, de asemenea, fără apă potabilă.

Prefectul judeţului Dâmboviţa şi cel al judeţului Prahova convocat, duminică, comitetele judeţene pentru situaţii de urgenţă pentru a solicita Guvernului furnizarea de apă din rezervele statului către localităţile afectate de criza apei potabile

Prefectul județului Dâmbovița, Marian Tănase, a afirmat că prioritatea absolută este asigurarea apei pentru populație și pentru instituțiile esențiale, precum spitalele, internatele, azilele și orfelinatele. El a precizat că nu este momentul de identificat vinovați, ci de găsit soluții rapide pentru reluarea alimentării cu apă.

„În această criză a apei s-a alăturat şi oraşul Moreni din Dâmboviţa. Suntem aici pentru a găsi soluţii ca alimentarea cu apă să fie reluată cât mai rapid. Pentru moment, nu ne interesează vinovaţii, ne interesează ca populaţia să fie alimentată cu apă, atât în Moreni, cât şi în celelalte localităţi, Câmpina, Breaza, Băicoi din judeţul Prahova”, a afirmat Marian Tănase.

La rândul său, prefectul județului Prahova, Daniel Nicodim, a declarat că problema nu a fost generată la nivel local, ci ar reprezenta consecința unor deficiențe gestionate la nivelul Ministerului Mediului, prin intermediul Apelor Române.

„Suntem aici pentru a rezolva o problemă pe care nu am generat-o noi. Este o problemă generată de Ministerul Mediului, prin Apele Române”, a transmis Daniel Nicodim.

Localitățile prahovene Câmpina, Cornu, Breaza, Bănești, Poiana Câmpina, Șotrile, Telega și Valea Doftanei se confruntă în continuare cu lipsa apei potabile.

Diana Buzoianu anunţă că vor avea loc discuţii în Comitetul Naţional pentru Situaţii de Urgenţă (CNSU) pentru sprijinirea de la nivel de Guvern a localităţilor afectate de criza apei potabile.

”Pe termen scurt, se vor centraliza toate nevoile primăriilor şi se va organiza o şedinţă a CNSU pentru sprijinirea de la nivel de Guvern a localităţilor afectate de sistarea alimentării cu apă. Se măsoară la fiecare oră nivelul de turbiditate a apei şi, imediat ce parametrii vor permite intervenţia, se va porni procesul de tratare a apei de către operatorul de apă, proces care va dura 72 de ore. Hidroelectrica va ajuta la asigurarea debitului de apă care urmează să fie tratată”, anunţă ministrul.

Diana Buzoianu subliniază că începând de marţi vor fi realizate lucrări de către operatorul de apă Exploatare Sistem Zonal va face demersuri suplimentarea rezervelor de apă prin bazinul de apă curată.