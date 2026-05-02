Criză de apă potabilă în România. Potrivit autorităților sanitare, în apa din rețea au fost constatate și depășiri ale parametrilor normali la fier, clor, mangan și turbiditate, ceea ce agravează problema calității apei. DSP Argeș a transmis operatorului de apă Aquaterm 98 AG obligația de a informa populația prin toate mijloacele disponibile că apa nu este potabilă.

Cu toate acestea, Primăria Curtea de Argeș nu a transmis un anunț oficial către cetățeni privind aceste riscuri, deși DSP a solicitat explicit acest lucru. În spațiul public, cele mai recente comunicări oficiale ale primăriei sunt din 24 aprilie și fac referire la o adresă a DSP, însă nu includ avertizări clare pentru populație. Pe pagina de Facebook a instituției, ultimele postări sunt despre un campionat de fotbal pentru elevi, eveniment la care participă cluburi și academii din România și din străinătate, desfășurat pe terenurile de iarbă naturală din municipiu.

Situația este cu atât mai tensionată cu cât apa din Curtea de Argeș nu este potabilă de aproape jumătate de an, adică de 173 de zile, de la momentul în care a fost golit barajul Vidraru, sursa principală de alimentare a orașului. Din acest motiv, aproximativ 30.000 de oameni nu au acces la apă potabilă.

Consilierul local Cosmin Petrescu a atras atenția asupra situației, întrebând dacă participanții la evenimentele sportive, inclusiv copiii din competiția aflată în desfășurare, cunosc faptul că apa din oraș nu este potabilă.

„Credeți că acești copii știu că apa nu e potabilă”, a spus consilierul local Cosmin Petrescu pentru G4media.

DSP Argeș a transmis pe 30 aprilie o informare către compania Aquaterm 98 AG, care administrează rețeaua de apă din Curtea de Argeș și localitățile limitrofe, semnalând prezența bacteriilor periculoase în stația de tratare. În paralel, compania a fost avertizată că sistemul de apă prezintă riscuri microbiologice și chimice, iar populația trebuie informată urgent.

Directoarea Aquaterm 98 AG, Claudia Mihăilescu, susține însă că bacteriile nu ar fi ajuns în rețeaua de distribuție. Aceasta afirmă că microorganismele apar ocazional în stație atunci când apa brută este foarte încărcată, dar sunt eliminate prin clorinare înainte de distribuție. Ea mai precizează că pe site-ul companiei sunt disponibile buletinele de analiză și că lucrările de reabilitare a stației sunt în desfășurare.

„Nu sunt bacterii în rețeaua de distribuție. Apar câteodată în stație când apa brută este foarte încărcată microbiologic, dar după clorinarea finală din bazinul pompelor nu ajung în rețea. Pe site sunt toate buletinele cu probe din rețea. Lucrările de reabilitare a stației sunt în curs”, a spus Claudia Mihăilescu pentru sursa menționată.

Criza apei potabile din Curtea de Argeș a început în noiembrie 2025, când apa furnizată populației a devenit nepotabilă din cauza turbidității ridicate. Apa nu mai putea fi folosită nici pentru activități casnice precum spălatul vaselor, legumelor sau fructelor. Problema a apărut după deversările controlate și golirea lacului de acumulare Vidraru, care au adus în sistem particule fine imposibil de tratat eficient. Stația de tratare de la Cerbureni, construită în anii ’70, nu mai face față acestor variații ale calității apei brute.

În acest context, primăria a amplasat 20 de containere cu apă potabilă pentru populație, iar compania de apă a primit finanțare pentru înlocuirea filtrelor din stație, lucrări aflate în desfășurare.

În paralel, Primăria Curtea de Argeș a prezentat în dezbatere publică bugetul municipiului pentru 2026, în care sunt incluse mai multe investiții: extinderea rețelei de canalizare pe strada Victoriei, studii de fezabilitate pentru rețele de canalizare pe mai multe străzi, instalarea unui sistem de supraveghere video stradală pe mai multe artere, construirea și extinderea rețelei de apă și branșamente pe strada Toamnei, înlocuirea conductelor de apă pe străzile Ponoare și Vișina, precum și construirea unui pod peste pârâul Valea Iașului pe strada Progresului.

Locuitorii orașului au semnalat în comentarii lipsa investițiilor directe în infrastructura de alimentare cu apă și au transmis că prioritățile administrației ar trebui reanalizate în contextul crizei actuale.