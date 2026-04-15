Directorul Institutului de Cercetări Alimentare, Alexandru Cîrîc, avertizează că oamenii ar trebui să fie mai atenți de unde cumpără legumele și să evite produsele foarte timpurii (trufandalele) deoarece acestea pot avea riscuri pentru sănătate, nu doar prețuri mai mari.

El a spus că producătorii ar trebui să fie mai responsabili, deoarece dacă scot pe piață legume tratate recent cu pesticide, fără să respecte regulile, autoritățile pot interveni și le pot retrage marfa.

Acesta a explicat la „Antena 3 CNN” că unii producători încearcă să câștige mai mult profit din aceste legume foarte căutate în această perioadă, însă riscă să piardă întreaga producție dacă nu respectă normele.

În ceea ce privește consumatorii, specialistul a spus că aceștia nu pot recunoaște ușor legumele contaminate doar uitându-se la ele. Din acest motiv, el a recomandat să cumpere din locuri unde există controale mai stricte, cum ar fi supermarketurile, nu piețele. El a explicat că în piețe este greu de verificat fiecare vânzător și că unele produse sunt revândute de mai multe ori, fără să se știe exact de unde provin.

Potrivit spuselor sale, magazinele mari își verifică mai atent produsele pentru a evita pierderile mari, în timp ce micii producători își pot asuma mai ușor pierderi mici și, uneori, nu respectă la fel de strict regulile.

„Ce ar trebui să facem? Ar trebui să nu mai fim foarte tentați de trufandale, pentru că trufandale acestea au totuși, pe lângă costurile financiare, pot avea și niște costuri pentru sănătate. Pe de altă parte, ar trebui ca atunci când suntem producători pentru aceste produse, să avem un pic de responsabilitate față de semeni. În momentul în care aruncăm pe piață niște produse tratate recent, pentru că aici este vorba de un tratament recent, altfel acest tratament este eliminat în timp, și aruncăm pe piață niște produse tratate recent în mod iresponsabil este normal ca autoritatea, la un moment dat, să se sesizeze și să rămânem și fără acele produse. Producătorii încearcă să obțină niște venituri din produse cum ar trufandalele, din produse foarte, foarte căutate acum din aceste verdețuri noi, dar toată producția le va fi distrusă. Noi, ca și consumatori obișnuiți, nu avem ce să facem, nu putem să distingem pur și simplu pe raft sau pe tarabă. Ce putem să facem? Să luăm din locuri în care știm că există un control mai riguros. Și locurile acestea nu sunt în piață, ci în market. Nu se poate controla fiecare tarabă în parte. Ar trebui un control mai riguros încă din acea emitere a certificatului de producător, pentru că sunt foarte mulți care nu sunt producători în piețe, ci cumpără la rândul lor, din alte locuri care nu sunt controlate, nici nu se poate face în totalitate. Uneori, autorităților le e imposibil să facă trasabilitatea, să își dea seama de unde provine acel produs, pentru că se cumpără la a doua, la a treia, la a patra mână în piețe, în zonele de retail și în magazinele mai mari, nu neapărat în lanțurile de retail, aici avem un control, pentru că ei au niște depozite, niște lucruri în care se fac controale și acum, să spunem, retailerii își controlează marfa pentru că nu își permit să piardă tone de produs, pe când un producător care are 20 de legături de leuștean își permite până la un moment dat să le piardă”, a încheiat Cîrîc.

Uniunea Europeană continuă să reevalueze constant pesticidele pentru a proteja sănătatea oamenilor, insectele polenizatoare și mediul. În 2026 apar schimbări importante: unele substanțe folosite frecvent până acum sunt retrase definitiv, iar în locul lor sunt promovate alternative mai sigure, inclusiv biologice. Pentru grădinari, asta înseamnă că trebuie să verifice ce produse mai au voie să folosească, să înțeleagă noile reguli și să caute soluții înlocuitoare eficiente.

Sistemul de aprobare a pesticidelor în Uniunea Europeană este unul foarte strict. Mai întâi, fiecare substanță activă este analizată științific la nivel european, unde se verifică dacă este sigură pentru oameni și mediu. Sunt studiate efectele asupra sănătății, impactul asupra animalelor și insectelor, comportamentul substanței în sol și apă, precum și reziduurile care pot ajunge în alimente. Dacă trece această etapă, produsul final trebuie apoi autorizat separat în fiecare țară, deoarece conține și alte componente în afară de substanța activă.

Aprobarea nu este permanentă. La intervale de câțiva ani, substanțele sunt reevaluate. Dacă apar informații noi care arată riscuri, acestea pot fi retrase de pe piață. Acest proces face ca regulile să devină treptat mai stricte în ceea ce privește utilizarea pesticidelor.

În 2026, unele substanțe importante sunt deja restricționate sau eliminate. Glifosatul, de exemplu, rămâne permis până în 2033, dar cu reguli mai stricte, iar utilizarea lui este tot mai limitată, mai ales în apropierea locuințelor sau a școlilor. Neonicotinoidele, considerate periculoase pentru albine, sunt interzise în aer liber încă din 2018, iar această interdicție continuă.

Mancozebul nu mai este permis din cauza riscurilor pentru sănătate, iar produsele care îl conțin dispar treptat de pe piață. Insecticidele pe bază de chlorpirifos au fost eliminate complet din cauza efectelor asupra sistemului nervos, iar diquat nu mai este aprobat din cauza impactului negativ asupra mediului și a riscurilor pentru utilizatori.

Există și substanțe care sunt încă permise, dar sunt atent monitorizate. Produsele pe bază de cupru, deși acceptate inclusiv în agricultura ecologică, sunt limitate deoarece se acumulează în sol. Piretroizii, folosiți ca insecticide, sunt și ei analizați mai atent din cauza efectelor asupra mediului. Metaldehidul, utilizat împotriva melcilor, este restricționat în unele țări, fiind înlocuit treptat cu alternative mai sigure, cum ar fi produsele pe bază de fosfat de fier.

În același timp, Uniunea Europeană încurajează folosirea substanțelor cu risc redus. Sunt promovate tot mai mult soluțiile biologice, precum bacteriile utile, feromonii pentru controlul insectelor, extractele din plante sau microorganismele benefice. Pentru aceste produse, procedura de aprobare este mai rapidă, astfel încât să ajungă mai ușor pe piață și să ofere alternative viabile la pesticidele clasice.

Substanță activă Tip Motivul interzicerii Chlorpirifos Insecticid Neurotoxicitate Mancozeb Fungicid Perturbarea endocrină Diquat Erbicid Risc pentru mediul acvatic Imidacloprid (aer liber) Insecticid Amenințare la adresa polenizatorilor Clothianidin (aer liber) Insecticid Amenințare la adresa polenizatorilor Thiamethoxam (aer liber) Insecticid Amenințare la adresa polenizatorilor