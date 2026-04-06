Noua ordonanță de urgență (OUG 18/2026) actualizează legislația privind protecția consumatorilor, prin modificarea Legii nr. 363/2007 și a OUG nr. 34/2014. Scopul este alinierea la standardele europene și întărirea drepturilor consumatorilor în raport cu comercianții.

Actul normativ vizează în special practicile înșelătoare din mediul online, unde consumatorii pot fi influențați prin recenzii false, promovare ascunsă sau afișarea netransparentă a ofertelor.

Comercianții sunt obligați să ofere informații clare despre produse și servicii, inclusiv despre modul în care sunt stabilite prețurile, reducerile sau clasamentele produselor pe platformele digitale. De asemenea, trebuie să precizeze dacă recenziile provin de la clienți reali și dacă rezultatele afișate sunt influențate de plăți sau de algoritmi.

Noile reguli impun comercianților să fie transparenți în privința recenziilor. Aceștia trebuie să explice dacă și cum verifică autenticitatea opiniilor publicate și să informeze dacă recenziile provin doar de la cumpărători verificați.

Publicarea sau permiterea unor recenzii false, cumpărate ori manipulate este interzisă.

În același timp, dacă produsele sunt afișate într-o anumită ordine ca urmare a unor plăți pentru promovare, acest lucru trebuie menționat clar. Comercianții trebuie să explice criteriile principale de clasificare și să justifice utilizarea unor termeni precum „cel mai bun” sau „recomandat”.

Ordonanța introduce și obligația de informare atunci când ofertele sau prețurile sunt personalizate în funcție de comportamentul utilizatorului. Consumatorul trebuie să știe că vede o ofertă diferită față de alți utilizatori.

Actul normativ interzice utilizarea interfețelor manipulative, cunoscute ca „dark patterns”, care pot induce în eroare consumatorul sau îl pot presa să ia o decizie rapidă. Sunt vizate, de exemplu, mesajele care sugerează în mod fals că un produs este aproape epuizat sau dificultățile create intenționat pentru anularea unei comenzi.

În ceea ce privește reducerile de preț, acestea trebuie raportate la cel mai mic preț dintr-o perioadă anterioară, de regulă 30 de zile. Este interzisă majorarea artificială a prețurilor înainte de aplicarea unei reduceri.

De asemenea, este vizată și așa-numita „dublă calitate” a produselor, situațiile în care același produs este vândut ca fiind identic, deși are caracteristici diferite în funcție de piață, fără informarea consumatorului.

Platformele online au, la rândul lor, obligații suplimentare. Acestea trebuie să precizeze clar dacă vânzătorul este profesionist sau persoană fizică și să explice modul în care sunt afișate ofertele, inclusiv dacă există relații comerciale cu vânzătorii, cum ar fi comisioane sau promovări plătite.

Ordonanța introduce și cerințe mai stricte privind informarea precontractuală. Înainte de achiziție, consumatorii trebuie să primească informații clare despre prețul total, inclusiv taxele, condițiile de livrare și dreptul de retragere.

De asemenea, trebuie precizată durata contractului, acolo unde este cazul, și identitatea exactă a vânzătorului, astfel încât consumatorul să știe cu cine încheie efectiv contractul.

Prin aceste măsuri, autoritățile urmăresc să limiteze practicile înșelătoare și să crească nivelul de protecție al consumatorilor, în special în mediul digital, unde astfel de situații sunt tot mai frecvente.