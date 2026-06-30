Alertă privind cafeaua din supermarketuri. Un nou raport provoacă îngrijorare: Au fost detectate substanțe interzise în UE

Cafeaua se află în centrul unei noi controverse, după publicarea unui raport care analizează pesticidele utilizate în culturile din unele dintre cele mai importante țări producătoare. Documentul arată că numeroase substanțe folosite în agricultură sunt interzise sau neautorizate în Uniunea Europeană. Raportul a fost realizat de organizații de mediu și readuce în discuție diferențele dintre regulile aplicate la nivel mondial și cele din spațiul comunitar. Totodată, specialiștii subliniază că documentul nu indică existența unui risc direct pentru consumatorii care cumpără produse din supermarketuri.

Cafeaua face obiectul unui nou raport care ridică semne de întrebare privind practicile agricole utilizate în unele dintre cele mai mari țări exportatoare la nivel mondial. Documentul, intitulat „Poison in Your Coffee” („Otravă în cafeaua ta”), a fost elaborat, printre alții, de organizațiile Coffee Watch și Deutsche Umwelthilfe și analizează substanțele folosite în cultivarea boabelor de cafea.

Potrivit autorilor, în state precum Brazilia, Kenya și Columbia sunt utilizate numeroase pesticide care fie sunt interzise, fie nu sunt autorizate pentru utilizare în Uniunea Europeană. Analiza indică existența a 159 de substanțe active folosite în culturile de cafea.

Raportul arată că 59% dintre aceste substanțe sunt interzise sau neautorizate în Uniunea Europeană, iar aproximativ 60% sunt încadrate în categoria pesticidelor cu grad ridicat de pericol.

Autorii explicațiilor privind legislația europeană atrag însă atenția că sintagma „interzis în UE” nu trebuie interpretată automat ca o dovadă că produsele importate sunt ilegale sau periculoase.

Regulile europene permit importul alimentelor provenite din state care utilizează alte produse pentru protecția culturilor, cu condiția ca reziduurile rămase în alimente să nu depășească limitele maxime admise prin legislația comunitară. Astfel, o substanță poate fi interzisă pentru utilizare pe teritoriul Uniunii Europene, însă urmele acesteia pot fi prezente în mod legal în produsele importate dacă respectă valorile stabilite de autorități.

Publicarea raportului nu a fost urmată de avertismente privind anumite mărci de cafea și nici de retrageri de produse din supermarketuri. De asemenea, documentul nu afirmă că băutul cafelei comercializate în prezent reprezintă un risc direct pentru sănătatea consumatorilor.

Potrivit Autorității Europene pentru Siguranța Alimentară (EFSA), nivelul de risc asociat reziduurilor de pesticide din alimente rămâne redus. În cadrul programului european de monitorizare, 98,8% dintre probele analizate au respectat cerințele prevăzute de legislația în vigoare.

Specialiștii precizează că simpla identificare a unor cantități foarte mici dintr-o anumită substanță nu înseamnă automat existența unui pericol pentru sănătate, atât timp cât valorile se încadrează în limitele considerate sigure pentru un consum normal.

Pentru persoanele care doresc să reducă expunerea la pesticide, o opțiune este alegerea cafelei certificate ecologic. În agricultura ecologică, utilizarea pesticidelor sintetice este strict limitată, deși această metodă nu elimină complet toate riscurile posibile, relatează Web.de.

Raportul evidențiază, în principal, complexitatea lanțurilor globale de aprovizionare cu alimente și diferențele dintre reglementările privind utilizarea pesticidelor în diverse regiuni ale lumii. În același timp, documentul readuce în atenție importanța controalelor de calitate și a verificării produselor alimentare importate, fără a recomanda renunțarea la consumul de cafea.