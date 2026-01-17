Un semnal de alarmă vine din partea experților în sănătatea ochilor, care atrag atenția că cafeaua instant, preparată industrial, poate crește riscul de degenerescență maculară la unele persoane. Această afecțiune afectează vederea centrală și poate face dificilă cititul sau recunoașterea fețelor, iar boala este mai frecventă după vârsta de 50 de ani.

Degenerescența maculară are două forme principale: cea uscată, determinată de acumulări proteice la nivelul retinei, și cea umedă, cauzată de vase de sânge anormale care se scurg, fiind o cauză majoră de pierdere a vederii centrale la adulți.

Cafeaua instant este preferată de mulți pentru că se prepară rapid, este mai ieftină decât cafeaua măcinată sau boabele de cafea și poate fi găsită aproape oriunde. Însă procesul industrial la care este supusă poate produce substanțe care, în timp, ar putea fi dăunătoare pentru ochi, spre deosebire de cafeaua tradițională, care păstrează mai bine antioxidanții și compușii naturali benefici.

Alte posibile efecte negative ale cafelei

Pe de altă parte, medicii atenționează că nu doar tipul cafelei poate avea efecte negative, ci și cantitatea consumată sau starea de sănătate a persoanei. În special, cafeina poate fi problematică pentru cei care suferă de anumite afecțiuni:

Hipertensiune arterială — cofeina poate crește tensiunea arterială, în mod special la cei care nu consumă regulat cafea sau la persoanele hipertensive.

Tulburări de somn — consumul de cafea în a doua parte a zilei poate duce la insomnie sau la dificultăți de adormire.

Probleme digestive — un aport excesiv poate provoca indigestie sau disconfort stomacal.

Anxietate și tulburări de panică — persoanele predispuse la anxietate pot observa o înrăutățire a simptomelor după consumul de cafeină.

Alte afecțiuni — consumul poate agrava simptome la cei cu tulburări precum gută, incontinență urinară sau chiar poate fi asociat cu o creștere a riscului apariției chisturilor mamare la femei în unele studii.

Experții recomandă ca persoanele cu tensiune arterială ridicată, probleme de somn, anxietate, dar și cele cu afecțiuni metabolice sau digestive să discute cu un medic înainte de a consuma cafea sau să limiteze drastic aportul de cafeină. De asemenea, cei predispuși la probleme oculare ar putea alege variante de cafea mai puțin procesate sau să reducă consumul de cafea instant pentru a diminua riscurile pe termen lung.

De asemenea, specialiștii recomandă consumatorilor să acorde atenție și modului de preparare a cafelei. Cafeaua foarte concentrată sau băută pe stomacul gol poate amplifica efectele adverse asupra tensiunii arteriale și sistemului digestiv.

Persoanele care consumă zilnic mai mult de 3–4 căni de cafea ar trebui să își monitorizeze atent starea de sănătate și să reducă treptat cantitatea, pentru a evita apariția palpitațiilor, insomniei sau a altor simptome asociate consumului excesiv de cofeină.