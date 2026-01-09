Casa Națională de Asigurări de Sănătate (CNAS) a transmis vineri, 9 ianuarie, o serie de precizări ample privind accesul pacienților asigurați și neasigurați la servicii medicale, medicamente, materiale sanitare și dispozitive medicale acordate prin Programele Naționale de Sănătate (PNS), subliniind că aceste programe asigură continuitatea tratamentului și accesul la îngrijiri medicale esențiale pentru mai multe categorii de pacienți, inclusiv pentru cei fără venituri sau fără statut de asigurat.

Potrivit CNAS, pacienții asigurați beneficiază de servicii medicale și conexe, medicamente, materiale sanitare și dispozitive medicale acordate în cadrul programelor naționale de sănătate, precum și de întregul pachet de servicii de bază prevăzut de sistemul de asigurări sociale de sănătate.

Instituția a arătat că aceste drepturi sunt garantate pe toată durata înscrierii în programele naționale și se aplică indiferent de tipul afecțiunii pentru care pacientul este monitorizat sau tratat.

În același timp, CNAS a explicat că pacienții fără venituri care sunt înscriși în Programul Național de Oncologie sunt considerați persoane asigurate pe durata derulării tratamentului oncologic. Aceștia beneficiază, până la vindecarea afecțiunii, atât de medicamentele și serviciile prevăzute în cadrul programului național de oncologie, cât și de întregul pachet de servicii de bază acordat persoanelor asigurate.

Reprezentanții instituției au subliniat că această măsură are rolul de a elimina orice barieră de acces la tratament pentru pacienții oncologici aflați în situații vulnerabile din punct de vedere socio-economic.

CNAS a detaliat și situația pacienților neasigurați care sunt înscriși în Programul Național de Prevenire, Supraveghere și Control al Infecției HIV/SIDA, precum și în Programul Național de Prevenire, Supraveghere și Control al Tuberculozei.

Conform precizărilor transmise, acești pacienți beneficiază de servicii medicale și conexe, medicamente, materiale sanitare și dispozitive medicale acordate în cadrul programelor respective, precum și de întregul pachet de servicii de bază acordat persoanelor asigurate. În cazul tuberculozei, aceste beneficii sunt acordate până la vindecarea afecțiunii, pentru a asigura atât tratamentul complet al pacientului, cât și protecția sănătății publice.

Instituția a mai arătat că, în cazul pacienților neasigurați înscriși în alte programe naționale de sănătate decât cele menționate anterior, drepturile rămân în vigoare pentru afecțiunile pentru care sunt incluși în programe.

Astfel, aceștia continuă să beneficieze de servicii medicale, servicii conexe, medicamente, materiale sanitare și dispozitive medicale acordate în cadrul programelor respective, precum și de serviciile din pachetul de bază care stau la baza acordării acestora, respectiv consultații și spitalizări, până la vindecarea afecțiunii.

În plus, pacienții neasigurați beneficiază și de serviciile din pachetul minimal acordat în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate.

CNAS a prezentat, de asemenea, o sinteză a serviciilor incluse în Programele Naționale de Sănătate, explicând modul în care acestea completează pachetul de bază.

Pentru toate programele naționale de sănătate, sunt prevăzute prescripții medicale pentru medicamentele, materialele sanitare și alte produse necesare tratamentului, eliberate în regim ambulatoriu prin farmacii cu circuit deschis sau închis, în funcție de specificul programului.

De asemenea, pacienții pot beneficia de servicii medicale spitalicești, fie în regim de spitalizare de zi, fie de spitalizare continuă, în cadrul cărora se acordă tratamentul specific fiecărui program național.

La externare, pacienții primesc prescripții medicale pentru continuarea tratamentului, precum și o scrisoare medicală sau un bilet de externare care trebuie să conțină evaluarea stării de sănătate la momentul externării și indicațiile de tratament și supraveghere terapeutică pentru perioada următoare, în funcție de diagnosticul stabilit.

În cazul Programului Național de Diabet Zaharat, CNAS a precizat că sunt incluse consultații la medicul de familie necesare pentru prescrierea medicamentelor specifice, precum și consultații pentru emiterea biletelor de trimitere în vederea efectuării investigației HbA1c.

De asemenea, sunt prevăzute consultații la medicii de specialitate în diabet zaharat, nutriție și boli metabolice, exclusiv pentru prescrierea tratamentului sau pentru recomandarea efectuării investigației HbA1c. În situațiile în care există un deficit de medici specialiști la nivel județean, pot interveni și medici de medicină internă nominalizați de casele de asigurări de sănătate.

Pentru Programul Național de Tratament pentru Boli Rare, CNAS a arătat că pacienții pot beneficia de consultații la medicul de familie pentru prescrierea medicamentelor, precum și de consultații la o gamă largă de specialități medicale, inclusiv alergologie, cardiologie, dermatologie, endocrinologie, genetică medicală, hematologie, neurologie, nefrologie, oncologie medicală sau pneumologie, strict pentru prescrierea medicamentelor specifice acordate în cadrul programului.

În ceea ce privește Programul Național de Transplant de Organe, Țesuturi și Celule de Origine Umană, CNAS a precizat că sunt incluse consultații la medicul de familie și la medici din specialitățile clinice relevante, exclusiv pentru prescrierea medicamentelor necesare tratamentului post-transplant.

Pentru tratamentul hemofiliei și talasemiei, instituția a menționat că sunt prevăzute consultații la medicul de specialitate hematologie, doar pentru prescrierea medicamentelor specifice. În cadrul Programului Național de Sănătate a Femeii și Copilului, sunt incluse consultații la medicii de obstetrică-ginecologie și genetică medicală, precum și servicii de sfat genetic, pentru prevenirea bolilor genetice și profilaxia sindromului de izoimunizare Rh.

CNAS a mai explicat că, în cadrul Programului Național de Boli Endocrine, pacienții beneficiază de consultații la medicul de specialitate endocrinologie pentru prescrierea tratamentului, iar în cazul bolilor neurologice sunt incluse consultații la medicii de neurologie și neurologie pediatrică.

În Programul Național de Sănătate Mintală, sunt prevăzute consultații la medicii de psihiatrie, psihiatrie pediatrică și anestezie-terapie intensivă, în special pentru tratamentul toxicodependenței și pentru testarea metaboliților stupefiantelor.

Un alt aspect subliniat de CNAS este faptul că pacienții neasigurați înscriși în Programele Naționale de Sănătate se pot prezenta direct la cabinetul medicului de specialitate sau la spital pentru consultațiile și serviciile medicale menționate, fără a fi necesar un bilet de trimitere.

Această măsură este menită să simplifice accesul la îngrijiri medicale și să reducă timpii de așteptare pentru pacienții cu afecțiuni grave sau cronice.

Instituția a reiterat că pacienții fără venituri înscriși în Programul Național de Oncologie, precum și pacienții neasigurați incluși în programele pentru HIV/SIDA și tuberculoză, beneficiază de întregul pachet de servicii de bază acordat persoanelor asigurate până la vindecarea afecțiunii.

De asemenea, CNAS a explicat că accesul pacienților incluși în programele naționale la servicii medicale în regim de spitalizare de zi se face fără condiționări financiare, decontarea realizându-se la nivelul serviciilor efectiv prestate.

În ceea ce privește investigațiile paraclinice necesare pentru monitorizarea afecțiunilor cronice, CNAS a precizat că, pentru pacienții oncologici, acestea trebuie efectuate în termen de maximum cinci zile lucrătoare de la data solicitării.

Pentru investigațiile de înaltă performanță, precum RMN, CT, scintigrafie sau angiografie, recomandate pacienților cu diabet zaharat, boli rare, afecțiuni cardiovasculare, cerebrovasculare, neurologice sau boală cronică renală, termenul este tot de maximum cinci zile lucrătoare, o singură dată pe an pentru fiecare pacient. Celelalte investigații se efectuează conform programărilor, în limita valorilor contractate.