Asociația Pacienților Cronici din România (APCR) susține că hotărârea Executivului, prezentată ca un instrument de combatere a concediilor medicale fictive, produce efecte colaterale grave asupra unor categorii de pacienți care nu pot fi suspectate de abuz.

Potrivit organizației, pacienții oncologici, cei cu boli cronice grave și persoanele incluse în programele naționale de sănătate sunt deja monitorizați de stat și au diagnostice documentate, ceea ce ar fi impus o abordare diferențiată, nu o sancționare colectivă.

În scrisoarea semnată de președintele APCR, Cezar Irimia, se subliniază că măsura afectează direct traiul zilnic al pacienților, nu doar din punct de vedere medical, ci și financiar și social.

„Vă scriu în numele pacienţilor cronici din România – oameni care nu cer privilegii, ci respect, demnitate şi echitate. Decizia Guvernului de a nu mai plăti prima zi de concediu medical, justificată prin dorinţa de a combate concediile medicale fictive, loveşte nediferenţiat şi nedrept exact în cei mai vulnerabili dintre cetăţeni: pacienţii oncologici, pacienţii cu boli cronice grave, pacienţii incluşi în programele naţionale de sănătate. Aceşti oameni nu sunt ‘suspecţi’, nu sunt ‘oportunişti’, nu sunt ‘statistici’, sunt pacienţi cu diagnostice clare, documentate şi monitorizate de statul român, care se luptă zilnic nu doar cu boala, ci şi cu limitele financiare impuse de aceasta”, se arată în document.

APCR atrage atenția că pierderea unei zile de concediu medical plătit poate avea consecințe imediate pentru pacienții cu venituri reduse sau cheltuieli medicale constante, cum este cazul celor aflați în tratamente de lungă durată.

„Pentru un pacient oncologic, pentru un bolnav cronic aflat în tratament continuu, o zi de concediu medical neplătită nu este o corecţie administrativă. Este pâinea pe o săptămână. Este un medicament amânat. Este o factură neachitată. Este o umilinţă în plus, peste suferinţa deja existentă”, subliniază Cezar Irimia.

Președintele APCR pune sub semnul întrebării eficiența măsurii, în condițiile în care aceasta nu vizează direct abuzurile punctuale, ci aplică o sancțiune generală.

„Vă întrebăm deschis şi onest: De ce trebuie să plătească pacientul cinstit pentru greşelile altora? De ce sunt sancţionaţi colectiv cei care sunt deja în evidenţa sistemului, în timp ce problema reală – controlul şi sancţionarea abuzurilor punctuale – rămâne nerezolvată? Combaterea fraudei nu se face prin pedepsirea bolnavilor reali, iar un stat responsabil îi protejează pe cei slabi şi îi sancţionează pe cei care trişează, nu inversează povara”, a transmis Irimia.

Asociația avertizează că măsurile adoptate exclusiv pe criterii bugetare riscă să erodeze încrederea pacienților în instituțiile statului și să adâncească vulnerabilitățile sociale.

„Politicile publice nu sunt doar cifre şi bugete, ci ar trebui sa fie despre şi pentru oameni”, subliniază APCR.

În opinia organizației, un stat care transferă costurile disfuncțiilor administrative asupra pacienților riscă să încalce principiile de solidaritate și protecție socială.

Scrisoarea se încheie cu un apel ferm către autorități pentru revizuirea măsurii și corectarea efectelor considerate nedrepte.