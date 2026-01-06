Asociația Pacienților Cronici din România (APCR) avertizează că decizia Guvernului de a nu mai plăti prima zi de concediu medical afectează „nediferențiat și nedrept” pacienții oncologici, bolnavii cu afecțiuni cronice grave și persoanele incluse în programele naționale de sănătate.

Reprezentanții asociației susțin că măsura, justificată de autorități prin necesitatea combaterii concediilor medicale fictive, riscă să lovească tocmai în cei mai vulnerabili cetățeni, care au diagnostice clare și sunt deja monitorizați de sistemul public de sănătate.

Într-o scrisoare deschisă adresată premierului Ilie Bolojan, APCR solicită ca pacienții cronici și oncologici din programele naționale să fie exceptați de la această regulă.

Organizația cere o abordare diferențiată, bazată pe criterii medicale și sociale, precum și un dialog real cu organizațiile de pacienți înainte de adoptarea unor decizii cu impact profund asupra vieții oamenilor.

Președintele APCR, Cezar Irimia, arată în document că pacienții cronici nu solicită privilegii, ci respect, demnitate și echitate.

Potrivit acestuia, decizia Guvernului penalizează colectiv persoane care nu pot fi considerate suspecte de abuz, fiind vorba despre pacienți cu afecțiuni documentate și monitorizate de statul român.

El subliniază că acești oameni se confruntă zilnic nu doar cu boala, ci și cu limitări financiare severe, iar pierderea unei zile de concediu medical plătit poate avea consecințe reale asupra traiului lor.

„Vă scriu în numele pacienţilor cronici din România – oameni care nu cer privilegii, ci respect, demnitate şi echitate. Decizia Guvernului de a nu mai plăti prima zi de concediu medical, justificată prin dorinţa de a combate concediile medicale fictive, loveşte nediferenţiat şi nedrept exact în cei mai vulnerabili dintre cetăţeni: pacienţii oncologici, pacienţii cu boli cronice grave, pacienţii incluşi în programele naţionale de sănătate. Aceşti oameni nu sunt ‘suspecţi’, nu sunt ‘oportunişti’, nu sunt ‘statistici’, sunt pacienţi cu diagnostice clare, documentate şi monitorizate de statul român, care se luptă zilnic nu doar cu boala, ci şi cu limitele financiare impuse de aceasta. (De ce) sunt sancţionaţi colectiv cei care sunt deja în evidenţa sistemului, în timp ce problema reală – controlul şi sancţionarea abuzurilor punctuale – rămâne nerezolvată”, scrie preşedintele APCR, Cezar Irimia.

APCR atrage atenția că, pentru un pacient oncologic sau pentru un bolnav cronic aflat în tratament continuu, o zi neplătită nu reprezintă o simplă corecție administrativă, ci poate însemna lipsa alimentelor pentru o săptămână, amânarea achiziționării unui medicament sau imposibilitatea de a plăti o factură.

În acest context, Irimia se întreabă de ce sunt sancționați cei aflați deja în evidența sistemului, în timp ce problema reală, respectiv controlul și sancționarea abuzurilor punctuale, rămâne nerezolvată.

„Pentru un pacient oncologic, pentru un bolnav cronic aflat în tratament continuu, o zi de concediu medical neplătită nu este o corecţie administrativă. Este pâinea pe o săptămână. Este un medicament amânat. Este o factură neachitată. Este o umilinţă în plus, peste suferinţa deja existentă. Vă întrebăm deschis şi onest: De ce trebuie să plătească pacientul cinstit pentru greşelile altora? De ce sunt sancţionaţi colectiv cei care sunt deja în evidenţa sistemului, în timp ce problema reală – controlul şi sancţionarea abuzurilor punctuale – rămâne nerezolvată? Combaterea fraudei nu se face prin pedepsirea bolnavilor reali, iar un stat responsabil îi protejează pe cei slabi şi îi sancţionează pe cei care trişează, nu inversează povara”, se mai arată în scrisoarea deschisă a APCR către premierul Ilie Bolojan.

Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a motivat public măsura prin necesitatea strictă de a preveni concediile medicale fictive. APCR consideră însă că combaterea fraudei nu ar trebui să se facă prin pedepsirea bolnavilor reali, ci prin măsuri țintite împotriva celor care trișează.

Asociația mai subliniază că politicile publice nu ar trebui reduse la cifre și bugete, ci să fie concepute pentru oameni.

În finalul scrisorii, APCR afirmă că un stat care își pedepsește bolnavii pentru a-și corecta disfuncțiile interne nu este un stat puternic, exprimând speranța că această decizie va fi revizuită și nedreptatea va fi corectată.