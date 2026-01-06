Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, vrea să introducă plata pentru performanță în sistemul de sănătate. El a explicat că există medici care pleacă devreme din spitalele publice pentru a merge la cabinetele lor private sau care își mută pacienții din spitalele publice la cabinetele private. Rogobete a spus că astfel de practici ar trebui să înceteze.

Întrebat la Medika TV despre problema medicilor care sunt și cadre didactice și care nu vor să facă gărzi sau să lucreze în ambulatoriu sau la program în spitalele publice, ministrul Sănătății a mărturisit că situația îl îngrijorează.

El a spus că are respect pentru colegii săi care muncesc corect, dar că este împotriva celor care pleacă devreme din spital, își mută pacienții la cabinetele private și cred că ar trebui plătiți doar pentru că există.

Alexandru Rogobete a adăugat că acesta este motivul pentru care vrea să introducă plata pe performanță. El a spus că nu este normal ca un medic să se plângă de probleme medicale în spital, să nu facă gărzi, dar să poată sta ore întregi la cabinetul privat fără nicio problemă.

„Aici este o situaţie, am oftat, să ştiţi, autentic. A fost chiar un oftat autentic nu vreau să fiu înţeles greşit, nu vreau nici măcar să generalizez. Am un respect deosebit pentru colegii mei, indiferent că sunt medici, că sunt medici stomatologi, că sunt infirmieri, asistenţi, biologi, biochimiști, farmaciști, nu contează. Personalul medical. Am un respect deosebit pentru oamenii de bună credinţă. Am un respect deosebit pentru oamenii care îşi fac treaba şi sunt contra celor care pleacă la ora 10 din spitalul public la cabinetul privat, celor care îşi mută pacienţii din spitalul public la cabinetul lor propriu privat, celor care au impresia că trebuie să-i plătim doar pentru că există. Am spus asta de foarte multe ori şi acesta este motivul pentru care îmi doresc să introducem plata pe performanţă. Nu este normal ca la spitalul public să ai lombosciatică şi să nu poţi să faci gărzi, dar să poţi să pleci la ora 12 la clinica ta privată sau la cabinetul privat şi să stai acolo 12 ore şi să nu mai ai nicio problemă”, a precizat Rogobete.

Directorul Spitalului Clinic Județean de Urgență Constanța, Raluca Ștefan, a anunțat că în spital sunt medici care fac kite, merg la sală sau sunt văzuți în cârciumi, dar care nu fac gărzi pentru că nu pot sta mai mult de două ore în picioare.

Ea a precizat că acești medici sunt tineri, până în 50 de ani, și că aproximativ 70% din personalul medical al spitalului nu face gărzi.

Alexandru Rogobete a trimis deja Corpul de Control la Spitalul Județean Constanța. Va cere Comisiei de Medicină a Muncii să verifice din nou scutirile de gardă, după ce managerul spitalului a declarat că 70% din personalul medical nu face gărzi.