Dragoș Pîslaru prezintă cifrele reale ale absorbției fondurilor europene: „Ultimele șase luni au schimbat totul”
Ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Dragoș Pîslaru, a prezentat cifrele reale privind stadiul absorbției fondurilor europene de către România, subliniind progresele remarcabile realizate în ultimele șase luni ale anului 2025.
Într-o postare publicată pe pagina sa de Facebook, Pîslaru a precizat că aceste date nu au fost până acum prezentate în mass-media și că ele reflectă schimbări semnificative în modul în care România gestionează fondurile europene.
Ministrul a explicat că finalul anului 2025 l-a găsit epuizat și cu probleme medicale care l-au forțat să înțeleagă că și corpul uman necesită răgaz, chiar și atunci când responsabilitatea profesională este extrem de mare. El a afirmat că nu a avut energia pentru bilanțuri festive, însă poate spune cu mâna pe inimă că efortul depus la minister a meritat fiecare secundă.
Dragoș Pîslaru a subliniat că nu a căutat recorduri, ci să recupereze timpul pierdut de România în gestionarea fondurilor europene. Datele oficiale, prezentate la 31 decembrie 2025, arată că prin profesionalism și organizare, câteva luni pot aduce rezultate echivalente cu câțiva ani de stagnare anterioară.
Rambursările de la Comisia Europeană s-au dublat în a doua jumătate a lui 2025
Ministrul a explicat că, în ultimele șase luni, mecanismele de absorbție a fondurilor europene, care păreau blocate, au început să funcționeze de cinci ori mai rapid decât media perioadei precedente.
„Cifrele nu au orgolii, dar spun un adevăr necesar”, a menționat Pîslaru, evidențiind că guvernul a reușit să pună în mișcare programe care anterior erau paralizate.
În perioada ianuarie 2021 – 23 iunie 2025, România a solicitat rambursări de la Comisia Europeană în valoare de 3 miliarde de euro, echivalentul a 9,91% din fondurile alocate, în timp ce, în ultimele șase luni ale lui 2025, această valoare a ajuns la 6,3 miliarde euro, adică 20,4%.
În ceea ce privește absorbția efectivă, adică banii intrați efectiv în conturile statului, ministrul a precizat că s-a trecut de la 2,9 miliarde euro (9,41% în 4 ani și jumătate) la 5,2 miliarde euro (16,6%) în doar jumătate de an, ceea ce înseamnă 2,3 miliarde euro intrați în bugetul României în această perioadă scurtă.
Pîslaru a prezentat și cifrele privind ritmul lunar de plată și rambursare: în perioada 2021 – iunie 2025, media plăților efectuate lunar a fost de 86,6 milioane euro, în timp ce în ultimele șase luni ale lui 2025 aceasta a crescut spectaculos la 456,2 milioane euro, adică de peste cinci ori mai mult.
În ceea ce privește rambursările efective de la Comisia Europeană, media lunară a crescut de aproape șapte ori, de la 54 milioane euro pe lună la 374 milioane euro.
Progres precedent în aceste șase luni, raportat la întreg exercițiul financiar 2021-2027
Ministrul a evidențiat importanța ultimelor șase luni pentru performanța generală: deși reprezintă doar 10% din perioada totală a exercițiului financiar 2021-2027, în această jumătate de an s-au realizat 37% din totalul plăților și 43% din rambursările efective, ceea ce arată un progres fără precedent.
Dragoș Pîslaru a subliniat că fondurile europene sunt singura șansă reală a României de a compensa deficitul bugetar și de a repara efectele gestionării populiste a resurselor naționale din trecut.
El a precizat că pentru 2026 obiectivul este lansarea tuturor apelurilor rămase, cu o țintă de peste 5 miliarde euro doar pe axa de coeziune, și că autoritățile pregătesc deja continuitatea programului pentru perioada 2028-2034, negociind activ la Bruxelles pentru atragerea a peste 60 miliarde euro fonduri nerambursabile.
Cum stă România la capitolul PNRR?
Referitor la Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), Dragoș Pîslaru a declarat că, în iunie 2025, acesta se afla într-un punct critic, cu negocieri blocate, cereri de plată suspendate și lipsă totală de transparență.
În ultimele șase luni, guvernul a reușit să absoarbă o treime din totalul sumelor încasate prin PNRR din 2021 până în prezent, ducând execuția de la 6,8 miliarde euro la 9,7 miliarde euro, cu un plus de 3 miliarde euro. Ministrul a adăugat că au fost implementate reforme importante, toate proiectele sunt monitorizate public prin Tabloul de Bord PNRR și că anul 2026 va fi „Anul PNRR”, cu o țintă ambițioasă de 10 miliarde euro.
Ministrul a ținut să evidențieze că succesul nu este doar al său, ci rezultatul unui efort de echipă la nivel guvernamental și local. El și-a exprimat recunoștința față de colegii din minister, ceilalți miniștri, autoritățile locale, beneficiarii privați, precum și față de premierul Ilie Bolojan și președintele Nicușor Dan pentru sprijinul constant.
Deși a recunoscut că provocările sunt uriașe și tensiunea socială există, Pîslaru a arătat că optimismul său vine din ritmul accelerat al absorbției și din capacitatea guvernului de a transforma fondurile europene în investiții concrete.
Pentru 2026, obiectivul este dublarea maximului istoric de atragere a fondurilor, estimat la cel puțin 15 miliarde euro, pentru finanțarea spitalelor, școlilor, autostrăzilor, infrastructurii locale și a proiectelor de competitivitate economică.
Ministrul a mai transmis că misiunea sa este să asigure că munca depusă la minister se reflectă în viața de zi cu zi a românilor, iar prin profesionalism, viziune și transparență, fondurile europene pot fi transformate într-un motor real de dezvoltare. „Cred că asta se așteaptă lumea de la un politician: să știe să gestioneze corect și eficient resursele publice în interesul comunității”, a concluzionat Dragoș Pîslaru.
Postarea integrală a lui Dragoș Pîslaru
„Pentru prima dată, vă prezint ÎN EXCLUSIVITATE cifrele reale ale situației în care ne aflăm, pe care nu le veți auzi la TV sau în altă parte!
Acum că v-am atras atenția, o mica notă personală:
Este prima mea postare după ceva vreme. Finalul lui 2025 m-a găsit epuizat și cu probleme medicale care m-au forțat să realizez că, uneori, corpul cere un răgaz, chiar și atunci când responsabilitatea te împinge de la spate.
Nu am avut energia pentru bilanțuri festive la sfârșit de an, dar pot spune cu mâna pe inimă: efortul și nopțile lungi la minister au meritat fiecare secundă.
Nu am căutat recorduri, ci să recuperăm timpul pe care România nu-l mai are de pierdut. Datele de la 31 decembrie arată că, atunci când muncim profesionist, câteva luni pot recupera câțiva ani.
Cifrele nu au orgolii, dar spun un adevăr necesar: am reușit să punem în mișcare mecanisme care păreau încremenite. În ultimele 6 luni, banii europeni au început să ajungă în economie de 5 ori mai rapid.
Nu m-am plâns de situația dramatică pe care am găsit-o (programe blocate, negocieri PNRR suspendate), dar nici nu am stat să mă laud. Am ales să muncesc. Iar rezultatele se văd acum pe cifre concrete, nu în lozinci.
𝗖𝗼𝗲𝘇𝗶𝘂𝗻𝗲: 𝗔𝗺 𝘁𝘂𝗿𝗮𝘁 𝗺𝗼𝘁𝗼𝗮𝗿𝗲𝗹𝗲 𝗹𝗮 𝗺𝗮𝘅𝗶𝗺𝘂𝗺 𝘀̦𝗶 𝗮𝗺 𝗱𝗲𝗯𝗹𝗼𝗰𝗮𝘁 𝗽𝗿𝗼𝗴𝗿𝗮𝗺𝗲𝗹𝗲 𝗴𝗿𝗶𝗽𝗮𝘁𝗲.
Analiza comparativă a datelor evidențiază o accelerare masivă și fără precedent a procesului de absorbție în ultimele 6 luni, comparativ cu întreaga perioadă de la începutul exercițiului financiar 2021-2027 (1 ianuarie 2021 – 23 iunie 2025).
La rata de absorbție curentă (sume solicitate Comisiei Europene) performanța este și mai remarcabilă – de la 3 miliarde (9,91%) am sărit la 6,3 miliarde (20,4%). Asta înseamnă o dublare a absorbției în ultimele 6 luni.
Pentru sceptici, chiar și la rata de absorbție efectivă (rambursări de la Comisia Europeană) am găsit 2,9 miliarde adică 9,41% (acumulată în 4 ani și jumătate) și am reușit să o ducem la 5,2 miliarde adică 16,6% în doar 6 luni. Adică 2,3 miliarde euro intrați în conturile statului în această perioadă.
Iată cateva cifre adiționale care demonstrează eficiența guvernării actuale:
- 𝑅𝑖𝑡𝑚𝑢𝑙 𝑙𝑢𝑛𝑎𝑟 𝑑𝑒 𝑝𝑙𝑎𝑡𝑎̆ (𝑉𝑖𝑡𝑒𝑧𝑎̆ 𝑑𝑒 𝑒𝑥𝑒𝑐𝑢𝑡̦𝑖𝑒)
Diferența de viteză între cele două perioade este spectaculoasă:
- Perioada ianuarie 2021 – iunie 2025 (54 luni): S-au plătit, în medie, 86,6 milioane € pe lună.
- Perioada iunie 2025 – decembrie 2025 (6 luni): Ritmul a crescut la 456,2 milioane € pe lună.
- Concluzie: Guvernul actual a lucrat de 5,2 ori mai rapid decât media perioadei precedente.
- 𝐸𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡̦𝑎 𝑖̂𝑛 𝑅𝑎𝑚𝑏𝑢𝑟𝑠𝑎̆𝑟𝑖 (𝐵𝑎𝑛𝑖 𝑟𝑒𝑐𝑢𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡̦𝑖 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑈𝐸)
Capacitatea de a aduce banii înapoi în bugetul de stat a crescut exponențial:
- Perioada anterioară: Media a fost de aproximativ 54 milioane € pe lună.
- Mandatul actual: Media a sărit la 374 milioane € pe lună.
- Concluzie: Ritmul de rambursare a crescut de aproape 7 ori.
- 𝑃𝑜𝑛𝑑𝑒𝑟𝑒 𝑖𝑠𝑡𝑜𝑟𝑖𝑐𝑎̆ 𝑖̂𝑛 𝑑𝑜𝑎𝑟 6 𝑙𝑢𝑛𝑖
Deși reprezintă doar 10% din timpul scurs de la începutul programului 2021-2027, ultimele 6 luni au contribuit decisiv la rezultatele totale ale României:
- 37% din toate plățile făcute în acest exercițiu financiar (2021-2027) au fost realizate în ultimele 6 luni de mandat.
- 43% din totalul rambursărilor de la Comisia Europeană pentru perioada 2021-2027 au fost încasate în acest interval scurt.
Sinteza progresului: În doar jumătate de an, s-a reușit realizarea a peste o treime din tot ce s-a făcut în precedenții 4 ani și jumătate.
- Faptele vorbesc: Ritmul mediu lunar de absorbție a crescut de peste 5 ori față de perioada 2021 – iunie 2025.
- Viziune, nu doar contabilitate: Fondurile europene sunt singura noastră șansă reală de a compensa deficitul bugetar și de a repara efectele gestiunii populiste a banilor naționali din trecut.
- Ținta 2026: Vom lansa toate apelurile rămase. Obiectivul este de peste 5 miliarde € atrași doar pe coeziune anul acesta. Nu va exista o întrerupere abruptă; pregătim deja continuitatea pentru programarea 2028-2034 printr-un plan de țară coerent. Suntem deja actor activ în negocierile de la Bruxelles pe noul cadru financiar multianual și vom maximiza interesul României de a atrage peste 60 miliarde de euro bani nerambursabili.
𝗣𝗡𝗥𝗥: 𝗗𝗲 𝗹𝗮 𝗯𝗹𝗼𝗰𝗮𝗷, 𝗹𝗮 𝗮𝗰𝗰𝗲𝗹𝗲𝗿𝗮𝗿𝗲 𝗳𝗲𝗻𝗼𝗺𝗲𝗻𝗮𝗹𝗮̆:
În iunie 2025, PNRR era într-un punct critic. Negocierile cu Comisia Europeană erau blocate, aveam o cerere de plată suspendată și o bulibășeală totală în implementare, cu o supracontractare fără număr și culminând cu lipsă totală de transparență și de instrumente de management care să țină lucrurile sub control. Astăzi, lucrurile stau complet diferit:
- În ultimele 6 luni, similar cu ce am văzut pe Coeziune, am absorbit o treime din tot ce s-a încasat prin PNRR din 2021 până în prezent.
- La 30.06.2025 execuția era de 6,8 miliarde euro. La 31.12.2025 execuția a ajuns la 9,7 miliarde euro, cu 3 miliarde de euro mai mult, absorbiți doar în guvernarea Bolojan.
- Am renegociat PNRR și l-am pus pe un făgaș responsabil pentru a maximiza absorbția.
- Am pus totul în transparență prin Tabloul de bord PNRR. Toate cele peste 20.000 de proiecte aflate în implementare pot fi urmărite de toată societatea.
- Am împins reforme importante, pe care le vom finaliza în 2026.
- Am depus Cererea de Plată nr. 4 în valoare de 2,62 miliarde €.
- Pe scurt, în sfîrșit Guvernul știe ce face, de ce face și pentru ce face lucruri pe PNRR.
- Și da, 2026 este Anul PNRR: Avem o țintă ambițioasă de 10 miliarde € pentru acest an.
𝗨𝗻 𝗲𝗳𝗼𝗿𝘁 𝗱𝗲 𝗲𝗰𝗵𝗶𝗽𝗮̆ 𝗽𝗲𝗻𝘁𝗿𝘂 𝗥𝗼𝗺𝗮̂𝗻𝗶𝗮:
Acest succes nu este doar al meu. Vreau să le mulțumesc colegilor din Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene și din celelalte ministere, autorităților locale, beneficiarilor privați și, în mod special, prim-ministrului Ilie Bolojan și președintelui Nicușor Dan pentru susținerea constantă și înțelegerea importanței vitale a acestor bani pentru modernizarea României.
Sunt realist: provocările sunt uriașe, tensiunea socială există, iar timpul pentru PNRR și implementarea fondurilor europene este scurt. Dar sunt și optimist!
Ținta noastră pentru 2026 este dublarea maximului istoric de atragere a fondurilor europene. Minim 15 miliarde de euro care să ajungă în investiții cheie în spitale, școli, autostrăzi, infrastructură locală și competitivitate economică.
Pe baza absorbției și a creșterii ritmului din ultimele 6 luni, este cu adevărat posibil. Un efort colectiv, patriotic dacă vreți, prin care modernizăm împreună România. Un parteneriat larg, care poate arăta că se poate și în România.
Cred că asta se așteaptă lumea de la un politician, să aibă viziune, profesionalism și să știe să gestioneze corect și eficient resursele publice în interesul comunității.
Rămân în serviciul României, cu obiectivul clar ca munca pe care o depunem la minister să se simtă, în sfârșit, în viața de zi cu zi a fiecărui român.
La mulți ani și un an 2026 cu reușite!”, a scris Dragoș Pîslaru pe pagina sa de Facebook.
