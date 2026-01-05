Ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Dragoș Pîslaru, a prezentat cifrele reale privind stadiul absorbției fondurilor europene de către România, subliniind progresele remarcabile realizate în ultimele șase luni ale anului 2025.

Într-o postare publicată pe pagina sa de Facebook, Pîslaru a precizat că aceste date nu au fost până acum prezentate în mass-media și că ele reflectă schimbări semnificative în modul în care România gestionează fondurile europene.

Ministrul a explicat că finalul anului 2025 l-a găsit epuizat și cu probleme medicale care l-au forțat să înțeleagă că și corpul uman necesită răgaz, chiar și atunci când responsabilitatea profesională este extrem de mare. El a afirmat că nu a avut energia pentru bilanțuri festive, însă poate spune cu mâna pe inimă că efortul depus la minister a meritat fiecare secundă.

Dragoș Pîslaru a subliniat că nu a căutat recorduri, ci să recupereze timpul pierdut de România în gestionarea fondurilor europene. Datele oficiale, prezentate la 31 decembrie 2025, arată că prin profesionalism și organizare, câteva luni pot aduce rezultate echivalente cu câțiva ani de stagnare anterioară.

Ministrul a explicat că, în ultimele șase luni, mecanismele de absorbție a fondurilor europene, care păreau blocate, au început să funcționeze de cinci ori mai rapid decât media perioadei precedente.

„Cifrele nu au orgolii, dar spun un adevăr necesar”, a menționat Pîslaru, evidențiind că guvernul a reușit să pună în mișcare programe care anterior erau paralizate.

În perioada ianuarie 2021 – 23 iunie 2025, România a solicitat rambursări de la Comisia Europeană în valoare de 3 miliarde de euro, echivalentul a 9,91% din fondurile alocate, în timp ce, în ultimele șase luni ale lui 2025, această valoare a ajuns la 6,3 miliarde euro, adică 20,4%.

În ceea ce privește absorbția efectivă, adică banii intrați efectiv în conturile statului, ministrul a precizat că s-a trecut de la 2,9 miliarde euro (9,41% în 4 ani și jumătate) la 5,2 miliarde euro (16,6%) în doar jumătate de an, ceea ce înseamnă 2,3 miliarde euro intrați în bugetul României în această perioadă scurtă.

Pîslaru a prezentat și cifrele privind ritmul lunar de plată și rambursare: în perioada 2021 – iunie 2025, media plăților efectuate lunar a fost de 86,6 milioane euro, în timp ce în ultimele șase luni ale lui 2025 aceasta a crescut spectaculos la 456,2 milioane euro, adică de peste cinci ori mai mult.

În ceea ce privește rambursările efective de la Comisia Europeană, media lunară a crescut de aproape șapte ori, de la 54 milioane euro pe lună la 374 milioane euro.

Ministrul a evidențiat importanța ultimelor șase luni pentru performanța generală: deși reprezintă doar 10% din perioada totală a exercițiului financiar 2021-2027, în această jumătate de an s-au realizat 37% din totalul plăților și 43% din rambursările efective, ceea ce arată un progres fără precedent.

Dragoș Pîslaru a subliniat că fondurile europene sunt singura șansă reală a României de a compensa deficitul bugetar și de a repara efectele gestionării populiste a resurselor naționale din trecut.

El a precizat că pentru 2026 obiectivul este lansarea tuturor apelurilor rămase, cu o țintă de peste 5 miliarde euro doar pe axa de coeziune, și că autoritățile pregătesc deja continuitatea programului pentru perioada 2028-2034, negociind activ la Bruxelles pentru atragerea a peste 60 miliarde euro fonduri nerambursabile.

Referitor la Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), Dragoș Pîslaru a declarat că, în iunie 2025, acesta se afla într-un punct critic, cu negocieri blocate, cereri de plată suspendate și lipsă totală de transparență.

În ultimele șase luni, guvernul a reușit să absoarbă o treime din totalul sumelor încasate prin PNRR din 2021 până în prezent, ducând execuția de la 6,8 miliarde euro la 9,7 miliarde euro, cu un plus de 3 miliarde euro. Ministrul a adăugat că au fost implementate reforme importante, toate proiectele sunt monitorizate public prin Tabloul de Bord PNRR și că anul 2026 va fi „Anul PNRR”, cu o țintă ambițioasă de 10 miliarde euro.

Ministrul a ținut să evidențieze că succesul nu este doar al său, ci rezultatul unui efort de echipă la nivel guvernamental și local. El și-a exprimat recunoștința față de colegii din minister, ceilalți miniștri, autoritățile locale, beneficiarii privați, precum și față de premierul Ilie Bolojan și președintele Nicușor Dan pentru sprijinul constant.

Deși a recunoscut că provocările sunt uriașe și tensiunea socială există, Pîslaru a arătat că optimismul său vine din ritmul accelerat al absorbției și din capacitatea guvernului de a transforma fondurile europene în investiții concrete.

Pentru 2026, obiectivul este dublarea maximului istoric de atragere a fondurilor, estimat la cel puțin 15 miliarde euro, pentru finanțarea spitalelor, școlilor, autostrăzilor, infrastructurii locale și a proiectelor de competitivitate economică.

Ministrul a mai transmis că misiunea sa este să asigure că munca depusă la minister se reflectă în viața de zi cu zi a românilor, iar prin profesionalism, viziune și transparență, fondurile europene pot fi transformate într-un motor real de dezvoltare. „Cred că asta se așteaptă lumea de la un politician: să știe să gestioneze corect și eficient resursele publice în interesul comunității”, a concluzionat Dragoș Pîslaru.