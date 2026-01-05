Rambursarea primită de România de la Comisia Europeană a fost anunțată oficial de Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale (MADR) și se referă la sumele achitate în avans către fermierii care au depus cereri în cadrul campaniei agricole 2025. Potrivit comunicării instituției, fondurile europene decontate acoperă plățile efectuate în toamna anului trecut, când statul român a utilizat resurse bugetare proprii pentru a asigura intrarea rapidă a subvențiilor în exploatațiile agricole.

Potrivit datelor oficiale, statul român a încasat suma de 988,7 milioane de euro, provenită din Fondul European de Garantare Agricolă, fond care susține principalele scheme de sprijin din agricultură. Plata a fost efectuată pe 5 ianuarie 2026 și reprezintă decontarea sumelor achitate anterior de autoritățile române către beneficiari.

Plățile în avans pentru fermieri au fost acordate în intervalul 16 octombrie – 30 noiembrie 2025, perioadă în care Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură a derulat campania de plăți conform calendarului european. În această etapă, România a utilizat resurse bugetare proprii pentru a asigura intrarea rapidă a banilor în exploatații, urmând ca ulterior sumele să fie recuperate de la Comisia Europeană.

Mecanismul de rambursare este unul standard la nivelul Uniunii Europene și are rolul de a permite statelor membre să nu întârzie sprijinul acordat fermierilor. Validarea sumelor de către Bruxelles confirmă faptul că plățile au fost realizate cu respectarea regulilor comunitare, atât din punct de vedere al eligibilității beneficiarilor, cât și al încadrării în schemele finanțate din FEGA.

Sumele rambursate de Comisia Europeană acoperă integral plățile efectuate sub formă de avans din schemele și intervențiile finanțate prin Fondul European de Garantare Agricolă. Aceste instrumente sunt destinate susținerii veniturilor agricole și funcționează pe baza unor reguli clare, stabilite prin Politica Agricolă Comună.

Autoritățile subliniază că rambursarea confirmă buna funcționare a sistemului administrativ și financiar implicat în gestionarea fondurilor europene. Verificările efectuate la nivel comunitar au validat faptul că sumele achitate către fermieri respectă criteriile de eligibilitate și procedurile stabilite la nivel european, fără corecții sau penalități.

„Rambursarea acestor bani de către Comisia Europeană arată că plățile noastre către fermieri sunt bine fundamentate și eligibile. Asigurăm resursele necesare pentru ca sprijinul să ajungă la timp în ferme și pentru a menține stabilitatea financiară în agricultură, fără povară suplimentară asupra bugetului de stat”, a declarat ministrul Barbu.

Suma încasată la începutul anului 2026 se adaugă unui volum mai amplu de fonduri europene rambursate României în actualul ciclu financiar. Conform datelor centralizate de Ministerul Agriculturii, valoarea totală a rambursărilor primite de la Comisia Europeană în perioada 2025–2026 ajunge la aproximativ 4,08 miliarde de euro.

Acest total include toate defalcările aferente fondurilor europene gestionate de România pentru agricultură, nu doar plățile din FEGA, ci și alte instrumente financiare din cadrul politicilor agricole. Nivelul ridicat al rambursărilor indică un ritm susținut al plăților și o capacitate administrativă de a respecta termenele și procedurile impuse la nivel european.

Pentru fermieri, acest flux constant de fonduri europene are un impact direct asupra predictibilității financiare. Plata la timp a subvențiilor și recuperarea sumelor de la Comisia Europeană permit continuarea campaniilor de sprijin fără sincope și reduc riscul întârzierilor în perioadele următoare.

În același timp, rambursările contribuie la menținerea echilibrului bugetar, întrucât fondurile avansate din bugetul național sunt recuperate, iar presiunea asupra finanțelor publice este diminuată.

Prin mecanismul de rambursare aplicat în această etapă, autoritățile evidențiază mai multe efecte concrete asupra sistemului de plăți din agricultură. În primul rând, este confirmată derularea corectă a plăților către fermieri, fără abateri de la regulile europene. În al doilea rând, este asigurată continuitatea fluxurilor financiare necesare pentru campania de plăți în curs.

Un alt efect important este reducerea presiunii asupra bugetului național, întrucât sumele avansate sunt decontate de Comisia Europeană. Acest aspect permite statului să susțină în continuare sectorul agricol fără a genera dezechilibre suplimentare în finanțele publice.

Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale anunță că, prin intermediul Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură, va continua procesul de autorizare și plată a sumelor aferente campaniei aflate în derulare. Obiectivul declarat este ca fermierii să beneficieze în continuare de sprijinul financiar la termenele stabilite, în conformitate cu regulamentele europene și naționale.

Autoritățile subliniază că respectarea acestui calendar rămâne o prioritate, în condițiile în care plățile directe și intervențiile din agricultură reprezintă o componentă esențială a funcționării exploatațiilor agricole și a stabilității economice în mediul rural.