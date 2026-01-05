Uniunea Europeană a subliniat că situația din Venezuela trebuie gestionată în conformitate cu normele dreptului internațional, într-o declarație comună asumată de 26 dintre cele 27 de state membre. Mesajul vine după operațiunea desfășurată de Statele Unite, care a dus la înlăturarea de la putere a lui Nicolas Maduro, aflat de ani de zile la conducerea țării.

„UE reaminteşte că, în toate circumstanţele, principiile dreptului internaţional şi ale Cartei ONU trebuie respectate. Membrii Consiliului de Securitate al Organizaţiei Naţiunilor Unite au o responsabilitate specială în respectarea acestor principii, ca pilon al arhitecturii de securitate internaţională”, a declarat Kaja Kallas, șefa diplomației europene, într-o poziție oficială susținută de majoritatea statelor UE.

În declarația comună, Uniunea Europeană a cerut tuturor părților implicate să dea dovadă de reținere, pentru a permite identificarea unei soluții pașnice la criza din Venezuela.

Bruxellesul a reiterat că Maduro nu beneficiază de legitimitate democratică și că este necesară o tranziție către democrație, fundamentată exclusiv pe voința cetățenilor venezueleni.

„Respectarea voinţei poporului venezuelean rămâne singura cale pentru Venezuela de a restabili democraţia şi de a rezolva criza actuală”, se arată în declarația UE.

UE a mai precizat că împărtășește preocuparea legată de combaterea crimei organizate și a traficului de droguri, dar a subliniat că aceste provocări trebuie gestionate strict prin cooperare internațională.

Potrivit declarației, astfel de probleme trebuie abordate „prin cooperare susţinută, cu respectarea deplină a dreptului internaţional şi a principiilor integrităţii teritoriale şi suveranităţii”.

Nicolas Maduro se află în prezent într-un centru de detenție din New York, unde urmează să compară în fața unei instanțe americane pentru acuzații legate de trafic de droguri. Fostul lider venezuelean a fost pus sub acuzare în Statele Unite încă din 2020, pentru conspirație în cadrul unor activități de narcoterorism, acuzații pe care le-a respins constant.

Declarația comună nu a fost susținută de Ungaria. Un purtător de cuvânt al Reprezentanței Ungariei la UE nu a oferit imediat explicații privind refuzul semnării documentului.

Premierul ungar Viktor Orban este cunoscut drept unul dintre cei mai vocali susținători europeni ai fostului președinte american Donald Trump.

Uniunea Europeană a mai transmis că se află în contact strâns cu Statele Unite și cu alți parteneri internaționali, în vederea coordonării pozițiilor și a evoluțiilor viitoare legate de situația din Venezuela.