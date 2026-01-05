Șefa guvernului danez, Mette Frederiksen, a transmis duminică un mesaj ferm către Statele Unite, solicitând Washingtonului „să înceteze ameninţările lor contra unui aliat istoric”. Reacția vine după noi declarații făcute de Donald Trump, care a afirmat că SUA au „în mod absolut nevoie” de Groenlanda.

„Trebuie să le spun foarte clar SUA: este total absurd să afirmi că SUA trebuie să preia controlul asupra Groenlandei”, a declarat lidera de la Copenhaga într-un comunicat oficial, după ce președintele american a reiterat ideea aducerii sub control american a teritoriului danez, invocând motive legate de apărarea Statelor Unite.

La sfârșitul lunii decembrie, președintele Statelor Unite a susținut public că SUA au nevoie de Groenlanda din rațiuni de „securitate naţională”. Totodată, Donald Trump a afirmat că Danemarca nu investește suficient în acest teritoriu autonom, bogat în resurse naturale și cu o poziție strategică importantă în Arctica.

Aceste afirmații au fost făcute în cadrul unei conferințe de presă susținute la reședința sa privată de la Mar-a-Lago, în Florida, unde Trump a anunțat și desemnarea guvernatorului statului Louisiana, Jeff Landry, drept emisar special al SUA pentru Groenlanda.

Numirea emisarului special a provocat reacții puternice atât la Copenhaga, cât și la Nuuk, capitala Groenlandei. Atât autoritățile daneze, cât și guvernul autonom al Groenlandei au subliniat că insula nu este de vânzare și au cerut respectarea suveranității teritoriale.

Președintele american a afirmat în repetate rânduri că SUA „au nevoie” de Groenlanda și a sugerat inclusiv posibilitatea explorării unor opțiuni prin care teritoriul ar putea ajunge sub jurisdicție americană, declarații care au tensionat relațiile diplomatice dintre aliații din NATO.

Context sensibil în relațiile transatlantice

Groenlanda este un teritoriu autonom al Danemarcei și joacă un rol strategic important în regiunea arctică, inclusiv din punct de vedere militar și al resurselor naturale. Insistențele lui Donald Trump asupra controlului insulei sunt privite de oficialii danezi drept o încălcare a principiilor suveranității și ale relațiilor dintre aliați.

Autoritățile de la Copenhaga au transmis că vor continua să apere statutul Groenlandei și să ceară respect din partea partenerilor internaționali, în contextul unei situații geopolitice tot mai sensibile în Arctica.