Amenzile și obligațiile legale prevăzute de legea 246/2025 se aplică tuturor fermierilor care administrează pășuni, iar scopul principal este îmbunătățirea modului de organizare și monitorizare a terenurilor agricole. Noua legislație prorogă termenul pentru realizarea amenajamentelor pastorale și introduce un registru electronic pentru gestionarea datelor privind pășunile.

Potrivit legii, termenul pentru aplicarea amenajamentelor pastorale, care anterior era 1 ianuarie 2026, a fost amânat la 1 ianuarie 2028. În plus, Registrul electronic va fi gestionat de Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA) și va centraliza informații despre proprietari, suprafețele de pășuni și modul de exploatare.

Modificările includ și condițiile de acordare a subvențiilor. De la anul, doar fermierii care dețin pășunea în proprietate vor putea beneficia de plata subvențiilor APIA fără a mai demonstra încărcătura de animale, fiind suficientă cosirea anuală a fânului. Această măsură simplifică procedurile pentru proprietarii de pășuni și reduce birocrația pentru accesarea fondurilor europene.

Registrul electronic reprezintă un instrument esențial pentru monitorizarea corectă a pășunilor. Legea prevede că unitățile administrativ-teritoriale trebuie să implementeze și să actualizeze acest registru, iar fermierii au responsabilitatea să declare datele necesare anual, între 5 ianuarie și ultima zi lucrătoare a lunii februarie.

Acesta va conține informații detaliate despre deținători și utilizatori, forma de proprietate a pășunii, durata contractelor de închiriere sau concesiune, încărcătura de animale pe hectar și datele cadastrale ale terenului. Modelul și conținutul registrului, precum și procedura de completare, vor fi stabilite prin ordin al ministrului agriculturii și publicate în Monitorul Oficial.

Legea clarifică și obligațiile fermierilor în accesarea fondurilor europene. Articolul 10 alin. (2) din OUG nr. 34/2013, modificat prin lege, prevede:

„(2) În vederea accesării fondurilor europene aferente plăților pe suprafață, fermierii, persoane fizice și juridice, în calitate de proprietari ai pajiștilor, au obligația să asigure cosirea cel puțin o dată pe an a vegetației, fără a avea obligația asigurării încărcăturii minime de animale”.

Această modificare elimină cerința veche privind încărcătura minimă de animale pentru obținerea subvențiilor și simplifică procedurile pentru proprietarii de pășuni.

Nerespectarea obligațiilor prevăzute de lege atrage sancțiuni financiare clare. Persoanele fizice care nu respectă prevederile privind completarea registrului sau prezentarea documentelor către autorități riscă amenzi între 100 și 500 de lei. Persoanele juridice pot fi sancționate cu amenzi între 300 și 1.500 de lei.

Aceste contravenții se aplică în cazurile de refuz de prezentare a documentelor necesare verificării datelor sau de nedeclarare a informațiilor în termenele stabilite de lege și proceduri. Constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor revine primarului sau persoanelor împuternicite de acesta.

Prin aceste prevederi, legea urmărește atât protecția resurselor naturale și a fondurilor europene, cât și creșterea responsabilității fermierilor în administrarea pășunilor. Sancțiunile sunt proporționale cu dimensiunea încălcării, iar cadrul legal oferă instrumente clare pentru controlul și monitorizarea respectării obligațiilor.