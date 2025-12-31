Ordonanța aprobată marți de Guvern privind reorganizarea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale și a structurilor subordonate prevede reducerea numărului ordonatorilor de credite cu 73, de la 166 în prezent, măsură care, potrivit ministerului, va asigura o coordonare mai eficientă a instituțiilor din subordinea MADR.

O altă măsură prevede desființarea a aproximativ 216 funcții de conducere, având ca scop, potrivit instituției, reducerea nivelurilor ierarhice și simplificarea procesului decizional.

”Măsurile aprobate au ca obiective principale creşterea eficienţei administrative şi reducerea birocraţiei, astfel încât fermierii să beneficieze de răspunsuri mai rapide şi servicii publice mai bune”, precizează Ministerul Agriculturii, care precizează că ”reorganizarea nu este un exerciţiu administrativ intern, ci o măsură orientată direct către beneficiarii finali ai politicilor agricole – fermierii”.

Potrivit ministerului, reorganizarea va aduce mai multe beneficii, printre care reducerea birocrației și a suprapunerilor instituționale, simplificarea traseului documentelor, scurtarea termenelor de soluționare a cererilor și dosarelor fermierilor și eficientizarea activității structurilor din teritoriu.

”În concordanţă cu obiectivele Guvernului de reducere a cheltuielilor administrative, ca urmare a acestei reorganizări cheltuielile cu salariile vor scădea cu cel puţin 10% la nivelul structurilor reorganizate. Totodată, se menţine un principiu esenţial: Ministerul Agriculturii este în primul rând un minister al plăţilor către fermieri. Cheltuielile de personal reprezintă în prezent doar 6,8% din bugetul MADR, diferenţa fiind direcţionată către plăţi directe, programe de sprijin şi investiţii în agricultură şi industria alimentară”, precizează Ministerul Agriculturii.

De asemenea, ministerul precizează că reorganizarea urmărește eliminarea paralelismelor instituționale și a procedurilor excesive, care încetinesc procesul decizional și afectează relația cu fermierii.