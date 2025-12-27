Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR) anunță că, începând cu 19 ianuarie 2026, se pot depune cereri de finanțare pentru proiecte din sectorul legumelor și cartofilor.

Această finanțare este pentru investiții care ajută fermierii să obțină și să valorifice mai bine producția de legume și cartofi. Sunt incluse:

Investiții în producție (fermă, sere, solarii)

Depozitare și procesare la nivel de fermă

Comercializare pentru a crește valoarea produselor

Sumele maxime de finanțare:

2.000.000 euro/proiect – pentru proiecte mari (construcții, echipamente, modernizări)

300.000 euro/proiect – pentru achiziții simple de utilaje și echipamente pentru legume

700.000 euro/proiect – pentru:

utilaje pentru cartofi (ferme individuale) utilaje pentru forme asociative, indiferent de cultură



Sprijin nerambursabil: până la 65% din costurile eligibile.

Cine poate aplica?

Fermieri (nu persoanele fizice neautorizate)

Cooperative agricole și societăți cooperative

Grupuri și organizații de producători recunoscute de MADR

Investiții materiale (corporale)

Construirea, extinderea sau modernizarea fermelor pentru legume și cartofi

Achiziția de utilaje, echipamente și remorci

Solarii și sere (cu cerințe minime)

Sisteme de irigații (secundare)

Unități de condiționare, depozitare și procesare la fermă

Spații pentru comercializare direct la fermă

Energie regenerabilă pentru consum propriu

Investiții pentru eficiență energetică, economie circulară, digitalizare

Căi de acces și spații pentru personal

Investiții nemateriale (necorporale)

Sisteme de management al calității și siguranței alimentare

Software, licențe, patente, know-how

Marketing: etichete, branding, site web (max. 5% din proiect, dar nu mai mult de 30.000 euro)

Cheltuieli eligibile

Achiziții prin leasing financiar (cu transferul proprietății)

Echipamente de supraveghere a culturilor

Costuri generale: arhitecți, consultanți, avize, studii de fezabilitate

TVA nedeductibil (pentru cei neplătitori de TVA)

Cheltuieli pregătitoare: studii, avize, proiectare

Consultanță pentru cererea de finanțare (doar la prima tranșă)

Limitări:

Cheltuieli generale: max. 10% (proiecte mari), 3% (proiecte fără construcții)

Marketing: max. 5% din valoarea proiectului, dar nu mai mult de 30.000 euro