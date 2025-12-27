Finanțare pentru legume și cartofi – sesiunea începe pe 19 ianuarie 2026
Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR) anunță că, începând cu 19 ianuarie 2026, se pot depune cereri de finanțare pentru proiecte din sectorul legumelor și cartofilor.
Această finanțare este pentru investiții care ajută fermierii să obțină și să valorifice mai bine producția de legume și cartofi. Sunt incluse:
- Investiții în producție (fermă, sere, solarii)
- Depozitare și procesare la nivel de fermă
- Comercializare pentru a crește valoarea produselor
Sumele maxime de finanțare:
- 2.000.000 euro/proiect – pentru proiecte mari (construcții, echipamente, modernizări)
- 300.000 euro/proiect – pentru achiziții simple de utilaje și echipamente pentru legume
- 700.000 euro/proiect – pentru:
-
-
utilaje pentru cartofi (ferme individuale)
-
utilaje pentru forme asociative, indiferent de cultură
-
Sprijin nerambursabil: până la 65% din costurile eligibile.
Cine poate aplica?
- Fermieri (nu persoanele fizice neautorizate)
- Cooperative agricole și societăți cooperative
- Grupuri și organizații de producători recunoscute de MADR
Ce se poate finanța?
Investiții materiale (corporale)
- Construirea, extinderea sau modernizarea fermelor pentru legume și cartofi
- Achiziția de utilaje, echipamente și remorci
- Solarii și sere (cu cerințe minime)
- Sisteme de irigații (secundare)
- Unități de condiționare, depozitare și procesare la fermă
- Spații pentru comercializare direct la fermă
- Energie regenerabilă pentru consum propriu
- Investiții pentru eficiență energetică, economie circulară, digitalizare
- Căi de acces și spații pentru personal
Investiții nemateriale (necorporale)
- Sisteme de management al calității și siguranței alimentare
- Software, licențe, patente, know-how
- Marketing: etichete, branding, site web (max. 5% din proiect, dar nu mai mult de 30.000 euro)
Cheltuieli eligibile
- Achiziții prin leasing financiar (cu transferul proprietății)
- Echipamente de supraveghere a culturilor
- Costuri generale: arhitecți, consultanți, avize, studii de fezabilitate
- TVA nedeductibil (pentru cei neplătitori de TVA)
- Cheltuieli pregătitoare: studii, avize, proiectare
- Consultanță pentru cererea de finanțare (doar la prima tranșă)
Limitări:
- Cheltuieli generale: max. 10% (proiecte mari), 3% (proiecte fără construcții)
- Marketing: max. 5% din valoarea proiectului, dar nu mai mult de 30.000 euro
Condiții de eligibilitate
- Solicitantul trebuie să fie înregistrat la APIA/ANSVSA înainte de depunerea cererii
- Ferma trebuie să aibă o dimensiune economică de minimum 12.000 € SO
- Trebuie să existe cofinanțare asigurată
- Viabilitatea economică trebuie demonstrată prin documentație tehnico-economică
- Investiția trebuie să respecte legislația în vigoare
- Pentru procesare/depozitare/condiționare, cel puțin 50% din produse trebuie să provină din propria fermă sau a membrilor (pentru cooperative)
- Sisteme de irigații sunt eligibile doar dacă respectă regulile UE privind economisirea apei și protecția resurselor de apă
Trebuie să fii autentificat pentru a lăsa un comentariu.