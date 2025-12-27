Guvernul Bolojan amână impozitul pe sere, solarii și depozite de cereale pentru 2026, aplicarea lui începând din 2027 cu reducere de 50%
Guvernul Bolojan nu a scos definitiv impozitul pe sere, solarii, răsadnițe sau depozite de cereale din lege. De fapt, a amânat plata lui cu un an. Asta înseamnă că în 2026 agricultorii nu vor plăti acest impozit, dar din 2027 el va fi aplicat, chiar dacă într-o formă mai mică.
Decizia a fost publicată în Monitorul Oficial chiar înainte de Crăciun, când mulți oameni erau ocupați cu pregătirile de sărbători. Este vorba despre așa-numita „ordonanță trenuleț”, adoptată de Executiv pe 23 decembrie, care stabilește regulile fiscale pentru anul următor.
Inițial, prin Legea 239/2025, Parlamentul a introdus un impozit nou pentru sere, solarii și ciupercării. Această taxă a stârnit multă nemulțumire, iar Guvernul Bolojan a spus că o va elimina.
În realitate, nu a eliminat-o, ci doar a suspendat-o temporar. Concret:
- în 2026 nu se plătește impozitul pentru aceste construcții;
- din 2027 impozitul va fi aplicat, dar redus cu 50%.
Scutirea se aplică doar dacă aceste clădiri sunt folosite strict pentru agricultură, nu și pentru alte activități economice.
Ministrul Finanțelor promite eliminarea taxei pe stâlp din 2027
La finalul ședinței de guvern din 23 decembrie, ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a explicat ce se întâmplă cu impozitul pe solarii. El a spus că în 2026 serele, solariile, ciupercăriile și silozurile nu vor plăti impozit. Practic, situația revine la ce era înainte de modificarea Codului fiscal: scutire totală de impozit, dar doar pentru anul 2026.
Ministrul a precizat că decizia a fost luată chiar în acea ședință de Guvern și că nu poate spune exact ce impact financiar are această măsură. A mai explicat că, în mod normal, solariile nici nu erau considerate construcții și, teoretic, nu ar fi trebuit impozitate. Totuși, discuția a vizat întreaga categorie de construcții agricole, nu doar solariile.
Concluzia este simplă: impozitul se amână până în 2027, iar anul 2026 este scutit complet. Ministrul a mai anunțat o veste prezentată ca fiind bună pentru fermieri: taxa pe stâlp nu este eliminată acum, dar Guvernul promite că va fi scoasă din 2027. A spus că această taxă a blocat investițiile și dezvoltarea.
Pe scurt: taxa pe stâlp se plătește în continuare în 2026, cu promisiunea că din 2027 va fi eliminată.
