Guvernul Bolojan nu a scos definitiv impozitul pe sere, solarii, răsadnițe sau depozite de cereale din lege. De fapt, a amânat plata lui cu un an. Asta înseamnă că în 2026 agricultorii nu vor plăti acest impozit, dar din 2027 el va fi aplicat, chiar dacă într-o formă mai mică.

Decizia a fost publicată în Monitorul Oficial chiar înainte de Crăciun, când mulți oameni erau ocupați cu pregătirile de sărbători. Este vorba despre așa-numita „ordonanță trenuleț”, adoptată de Executiv pe 23 decembrie, care stabilește regulile fiscale pentru anul următor.

Inițial, prin Legea 239/2025, Parlamentul a introdus un impozit nou pentru sere, solarii și ciupercării. Această taxă a stârnit multă nemulțumire, iar Guvernul Bolojan a spus că o va elimina.

În realitate, nu a eliminat-o, ci doar a suspendat-o temporar. Concret:

în 2026 nu se plătește impozitul pentru aceste construcții;

din 2027 impozitul va fi aplicat, dar redus cu 50%.

Scutirea se aplică doar dacă aceste clădiri sunt folosite strict pentru agricultură, nu și pentru alte activități economice.

La finalul ședinței de guvern din 23 decembrie, ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a explicat ce se întâmplă cu impozitul pe solarii. El a spus că în 2026 serele, solariile, ciupercăriile și silozurile nu vor plăti impozit. Practic, situația revine la ce era înainte de modificarea Codului fiscal: scutire totală de impozit, dar doar pentru anul 2026.

Ministrul a precizat că decizia a fost luată chiar în acea ședință de Guvern și că nu poate spune exact ce impact financiar are această măsură. A mai explicat că, în mod normal, solariile nici nu erau considerate construcții și, teoretic, nu ar fi trebuit impozitate. Totuși, discuția a vizat întreaga categorie de construcții agricole, nu doar solariile.

Concluzia este simplă: impozitul se amână până în 2027, iar anul 2026 este scutit complet. Ministrul a mai anunțat o veste prezentată ca fiind bună pentru fermieri: taxa pe stâlp nu este eliminată acum, dar Guvernul promite că va fi scoasă din 2027. A spus că această taxă a blocat investițiile și dezvoltarea.

Pe scurt: taxa pe stâlp se plătește în continuare în 2026, cu promisiunea că din 2027 va fi eliminată.