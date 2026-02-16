Taxa pe sere rămâne în atenția autorităților, însă aplicarea prevederilor a fost amânată, potrivit explicațiilor oferite de ministrul Agriculturii. Florin Barbu a precizat că termenul privind această măsură fiscală a fost împins până în 2027, iar documentul va fi transmis Legislativului pentru dezbatere și adoptare.

În același context, ministrul a explicat că nu se pot acorda subvenții pentru sere și solarii, invocând dificultăți legate de stabilirea unei valori impozabile clare pentru aceste structuri.

„Partea de sere și solarii termenul este prorograt până în 2027. Va ajunge în Parlamentul României. Nu se va plăti subvenții pe sere și solarii pentru că nu se poate realiza valoare impozabilă a unui solar. I-am explicat și domnului Nazare”, a declarat Florin Barbu.

Oficialul a abordat și subiectul adeverințelor necesare pentru accesarea programelor de sprijin, subliniind că acestea nu pot fi condiționate de plata contribuțiilor restante către bugetul de stat. Ministrul a invocat inclusiv o decizie a Înaltei Curți de Casație și Justiție și a făcut un apel către primari să elibereze documentele necesare fermierilor pentru a evita pierderea fondurilor europene.

„Nu putem condiționa. Este și o decizie a ÎNCCJ și rog primarii să elibereze aceste adeverințe pentru că pierdem foarte mulți bani europeni”, a afirmat Florin Barbu.

În cadrul aceleiași intervenții, ministrul Agriculturii a reacționat la declarațiile șefului Cancelariei premierului privind excluderea micilor fermieri nefiscalizați din programul cunoscut anterior drept „Tomata”.

Florin Barbu a subliniat că programul nu mai poartă această denumire și că nu poate fi modificat, întrucât este aprobat prin Hotărâre de Guvern pentru o perioadă de trei ani și notificat la Comisia Europeană.

Ministrul a explicat că actualul program, denumit „legume în spații protejate”, a fost extins și finanțează fiecare mie de metri pătrați cultivați, în anumite condiții clar stabilite.

„În primul rând, nici nu se mai numește așa, se numește legume în spații protejate pentru că am extins și finanțăm fiecare mie de metri pătrați. Cred că domnul Jurca are mai mult bulion în cap decât ce ar trebui să aibă, sincer vorbesc. Nu trebuie să se bage peste politica agricolă. Politica agricolă se face de către ministrul Agriculturii de către prim-ministru. Șeful Cancelariei are alte atribuții. Este un program prin Hotărâre de Guvern pe o perioadă de trei ani, aprobat de anul trecut, deci nu mai poate fi modificat. Este un program notificat la Comisia Europeană și în acest program, chiar dacă sunt pe certificat de producători fermieri din bazinul legumicol, au o anumită cantitate de valorificare prin borderouri și prin facturi atunci când fac această valorificare pentru a primi acest sprijin”, a declarat Florin Barbu.

Ministrul a insistat că regulile programului sunt deja stabilite și că modificarea acestora ar presupune reluarea procedurilor de notificare și aprobare la nivel european.

În spațiul public au apărut informații potrivit cărora solariile din grădinile persoanelor fizice ar urma să fie impozitate, în contextul discuțiilor despre taxa pe sere. În acest sens, prim-ministrul Ilie Bolojan a oferit clarificări la finalul anului trecut, precizând că măsura se referă exclusiv la serele de tip industrial.

Premierul a explicat că solariile construite în gospodării pentru consum propriu, care nu necesită autorizație de construire, nu intră sub incidența acestei taxe. De asemenea, a subliniat că nivelul de impozitare pentru serele industriale ar fi de 0,5%, cu un discount de 50% față de alte tipuri de construcții.