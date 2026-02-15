Florin Barbu a detaliat modul în care va funcționa noul sistem de plafonare a adaosului comercial, subliniind că intervenția statului va fi condiționată strict de evoluția inflației și va fi reglementată printr-un act normativ.

Ministrul a arătat că măsura nu va mai viza doar alimentele de bază, așa cum s-a întâmplat anterior, ci toate produsele agroalimentare, pentru a preveni transferul scumpirilor dintr-o categorie în alta.

„Sigur, va fi un act normativ atunci când inflația este peste 5%, se face o plafonare a adaosului comercial, dar la toate produsele agroalimentare, nu numai la cele de bază. Pentru că acel adaos comercial practicat pe alimentele de bază s-a dus pe alte produse agroalimentare. Am sesizat acest lucru și inclusiv Consiliul Concurenței a sesizat creșteri la anumite alimente care nu erau incluse în ordonanța privind alimentele de bază. În cazul în care inflația este sub 5%, piața rămâne liberă”, a declarat Florin Barbu.

Oficialul a precizat că autoritățile au constatat, în perioada în care adaosul comercial a fost plafonat doar la alimentele de bază, că unele creșteri de preț au fost mutate către alte produse din categoria agroalimentară, ceea ce a diminuat impactul măsurii inițiale.

În ceea ce privește instituțiile responsabile de verificarea respectării noilor reguli, ministrul a indicat Agenția Națională de Administrare Fiscală drept autoritate de control.

„ANAF. A dat și amenzi ANAF. De aproape 18 miliarde undeva în august-septembrie, pentru că magazinele de retail nu au respectat plafonarea adaosului comercial”, a spus ministrul.

Florin Barbu a mai arătat că nivelul plafonului va rămâne la 20%, similar celui aplicat anterior, și a respins criticile potrivit cărora intervenția ar afecta mediul de afaceri.

„Tot la 20%, la toate produsele agroalimentare. Atunci când am făcut acel act normativ în 2023, eu nu am afectat niciun business din România. Nici la retail, nici la procesator. De ce? Pentru că 20% reprezintă un adaos comercial peste fișa de cost. Fișa de cost, conform ordinului Ministerului de Finanțe, include cheltuielile directe și indirecte. Practic reprezintă un profit de 20% net. Deci nu avea cum Ministerul Agriculturii, prin ministrul Agriculturii, să intervină în piață și să ducă aceste companii în faliment”, a explicat Florin Barbu.

Ministrul Agriculturii a legat inițiativa privind plafonarea adaosului comercial de evoluția consumului intern, susținând că puterea de cumpărare a populației s-a diminuat semnificativ în ultimele luni.

Acesta a declarat că încă din luna august a atras atenția asupra tendinței de scădere a vânzărilor de alimente.

„Încă din 1 august, eu tot am spus că puterea de cumpărare şi partea de alimente în România a scăzut şi va scădea”, a afirmat, duminică seară, la Antena 3, ministrul Agriculturii.

Potrivit lui Florin Barbu, reducerea consumului este considerabilă și are efecte directe asupra industriei de procesare. Oficialul a indicat o scădere de aproape 30% a consumului de alimente, ceea ce afectează volumul de producție și rentabilitatea companiilor.

„Gândiţi-vă ce repercursiuni poate avea asupra industriei alimentare. Pentru că, atunci când aceste unităţi de procesare nu realizează volumele necesare, ei merg în pierdere. Pentru că au foarte mulţi angajaţi, aceste unităţi de procesare mari nu se opresc, merg 24 din 24, iar atunci când nu ai volumele necesare, pe care să le realize în aceste unităţi de procesare, sigur, aceste unităţi merg pe pierdere”, a precizat ministrul Agriculturii.

În contextul unei inflații pe care o estimează la aproximativ 10% în prezent, Florin Barbu a anunțat că va prezenta în săptămâna următoare un pachet de măsuri care să includă plafonarea adaosului comercial la 20%, în situația în care inflația depășește pragul de 5%.

„În momentul de faţă, inflaţia cred că a ajuns undeva la 10%. Am luat o decizie şi voi prezenta săptămâna viitoare, un pachet ca să nu mă mai acuze toţi economiştii şi cei care se pricep la partea de economie că intervin în piaţă. Nu mai intervin în piaţă. Intervin asupra inflaţiei, cu un mecanism foarte simplu. Sigur, va fi un act normativ. Atunci când inflaţia este peste 5%, se face o plafonare a adaosului comercial, dar la toate produsele agroalimentare, nu numai la cele de bază, pentru că acel adaos comercial practicat pe alimentele de bază s-a dus pe alte produse agroalamentare”, a declarat Florin Barbu.

Ministrul a reiterat că mecanismul va fi dezactivat automat dacă inflația va coborî sub pragul stabilit.