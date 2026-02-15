Florin Barbu, ministrul Agriculturii, a criticat modul în care Ministerul Finanțelor a gestionat bugetul, afirmând că propunerile PSD pentru redresarea sectorului nu au fost luate în calcul. El a subliniat importanța reducerii evaziunii fiscale și a menționat că practicile actuale, precum recuperarea impozitului pe profit la contractele de credit, descurajează fermierii și procesatorii să obțină profit.

Barbu a avertizat că nu va vota bugetul în Parlament până când bugetul pentru Agricultură nu va fi aprobat în aceeași formă ca anul trecut, argumentând că investițiile în agricultură, procesare și programe cu fonduri europene trebuie susținute și din bugetul de stat, nu exclusiv din fonduri europene. El a mai precizat că nicio țară din UE nu finanțează sectorul agricol doar prin fonduri europene, ci asigură cel puțin dublu din bugetul național.

„Tot ce am propus noi ca PSD măsuri de redresare nu a fost luat în calcul la Finanțe. (…) Noi vrem să reducem evaziunea fiscală. Atunci când faci recuperare din impozitul pe profit la contractele de credit, asta înseamnă că și fermierii și procesatorii vor dori să facă profit. Nu voi vota bugetul în Parlament până când bugetul pentru Agricultură nu va fi votat în forma în care a fost anul trecut. Agricultura e singurul domeniu care mai merge în România. Să faci investiții în agricultură, în procesare, în programe cu fonduri europene și să nu aduci un ban în bugetul Ministerului Agriculturii mi se pare de noaptea minții. Nicio țară din UE nu asigură finanțare numai din fonduri europene, are de la buget măcar dublu”, a spus Barbu la Antena 3.

Potrivit datelor publicate vineri de Institutul Național de Statistică (INS), economia României a înregistrat la finalul anului 2025 o recesiune tehnică, marcând două trimestre consecutive de scădere a Produsului Intern Brut (PIB) față de perioadele anterioare.

INS arată că în trimestrul IV 2025, comparativ cu trimestrul III, PIB-ul a scăzut cu 1,9% în termeni reali, ajustat sezonier. Aceasta urmează scăderii de 0,1% înregistrată în trimestrul III față de trimestrul II 2025. Recesiunea tehnică este definită ca scăderea PIB în termeni reali timp de două trimestre consecutive.

Comparativ cu aceeași perioadă din 2024, PIB-ul în trimestrul IV 2025 a înregistrat o creștere modestă de 0,1%, iar la nivel anual, în 2025 față de 2024, economia României a crescut cu 0,6%. INS a precizat, de asemenea, că a revizuit estimările privind evoluția PIB pentru primele trei trimestre ale anului trecut.