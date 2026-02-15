Sistemul public de pensii din România a înregistrat în ianuarie 2026 un total de 4.698.070 de pensionari, potrivit datelor oficiale publicate de Casa Naţională de Pensii Publice (CNPP). Numărul beneficiarilor a scăzut ușor față de luna precedentă, cu 1.489 de persoane, în timp ce pensia medie în România a ajuns la 2.779 lei.

Valoarea totală a drepturilor de pensie plătite într-o singură lună a depășit 13,055 miliarde lei, ceea ce evidențiază dimensiunea financiară majoră a sistemului public.

La începutul anului, România avea aproape 4,7 milioane de beneficiari ai sistemului public de pensii, ceea ce reprezintă una dintre cele mai mari categorii de populație dependentă de bugetul asigurărilor sociale.

Scăderea lunară este marginală, dar menține tendința de ajustare lentă a numărului total de pensionari.

Cea mai mare pondere o au pensionarii pentru limită de vârstă:

3.790.295 persoane beneficiază de pensie la limita de vârstă

Dintre acestea, 2.163.817 sunt femei

Pensia medie în această categorie: 3.109 lei

Acest nivel este peste media generală a sistemului, reflectând stagiile complete de cotizare.

În ianuarie 2026:

65.384 persoane au primit pensie anticipată

Pensia medie anticipată: 2.551 lei

Această categorie rămâne redusă ca volum, însă implică ajustări financiare față de pensia standard pentru limită de vârstă.

Un total de 394.829 de persoane au beneficiat de pensie de invaliditate.

Pensia medie: 1.094 lei

Pentru gradul I de invaliditate (45.956 persoane), pensia medie a fost de 955 lei

Nivelul rămâne semnificativ sub media generală de 2.779 lei.

În ianuarie 2026:

447.469 persoane au primit pensie de urmaș

Pensia medie de urmaș: 1.502 lei

De asemenea, 93 de pensionari au beneficiat de ajutor social, cu o valoare medie de 540 lei.

Un segment distinct îl reprezintă pensionarii care au lucrat în agricultură:

531.259 beneficiari

Pensia medie în agricultură: 720 lei

Diferența majoră față de media națională evidențiază decalajele istorice de contribuție și venit din acest sector.