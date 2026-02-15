Casa de Pensii din România se confruntă cu probleme grave în sistemul informatic, care afectează direct pensionarii. Întârzierile la recalcularea pensiilor, la tranziția între tipurile de pensii și la soluționarea dosarelor noi determină pierderi financiare și frustrări pentru beneficiarii sistemului.

Una dintre cele mai mari probleme este legată de recalcularea pensiilor. Doar 15% dintre dosare au fost procesate până acum, iar pensionarii care au primit deja recalcularea se confruntă cu întârzieri de 3-4 luni în virarea diferențelor bănești. Aceasta înseamnă că sumele restante, pentru care pensionarii ar trebui să beneficieze imediat, sunt primite cu mare întârziere.

Un alt obstacol major este procesul de trecere de la pensia anticipată sau pensia de invaliditate la pensia pentru limită de vârstă.

Deși legea prevede un termen de două luni pentru finalizarea acestui proces, în practică pensionarii așteaptă adesea luni întregi. Informațiile contradictorii și lipsa de transparență în comunicarea cu Casa de Pensii amplifică frustrarea acestora.

Casa de Pensii se confruntă și cu întârzieri la procesarea dosarelor noi de pensii, care ajung să fie soluționate cu întârzieri de 2-3 luni. În plus, recalculările pensiilor cu elemente internaționale, inclusiv pensiile din străinătate, sunt afectate de dificultăți în comunicarea cu casele de pensii din Uniunea Europeană.

Din cauza acestor întârzieri, pensionarii pierd bani sau primesc sumele restante cu lunile întârziere. Aceasta poate afecta modul în care își gestionează bugetul lunar, mai ales pentru cei care depind strict de pensia lunară pentru traiul de zi cu zi.

Deși autoritățile au promis că problemele sistemului informatic vor fi remediate rapid, realitatea este că pensionarii continuă să întâmpine întârzieri de luni de zile. Lipsa transparenței și comunicarea dificilă fac ca procesul birocratic să fie frustrant și costisitor pentru cei afectați.

Problemele informatice ale Casei de Pensii au efecte directe și negative asupra pensionarilor: pierderi financiare, întârzieri lungi și stres administrativ.