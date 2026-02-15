Mulți români se întreabă cine moștenește dacă nu ai copii și ce se întâmplă cu averea în lipsa rudelor apropiate. Codul civil reglementează clar succesiunea, protejând anumite drepturi prin rezerva succesorală și stabilind ce face statul în cazul în care nu există moștenitori legali.

Atunci când o persoană trece la cele sfinte fără descendenți, legea prevede o ordine clară a moștenitorilor:

Soțul supraviețuitor – are drept la o parte din moștenire, indiferent dacă există alte rude.

Părinții defunctului – pot moșteni împreună cu soțul, dacă sunt în viață.

Frații și surorile – sau descendenții lor, dacă părinții nu mai sunt în viață.

Rude mai îndepărtate – bunici, unchi, mătuși, veri, în ordinea stabilită de lege.

Această ierarhie asigură că averea nu rămâne fără stăpân și că rudele apropiate au prioritate în succesiune.

Rezerva succesorală reprezintă partea din moștenire care nu poate fi eliminată prin testament. Aceasta protejează anumite categorii de moștenitori:

Copiii (biologici și adoptați)

Părinții, dacă nu există copii

Soțul supraviețuitor

Rezerva reprezintă jumătate din cota legală care ar reveni fiecărui moștenitor. De exemplu, dacă soțul ar avea drept la o treime din moștenire, rezerva succesorală îi garantează cel puțin jumătate din această treime. Testamentul poate influența doar partea disponibilă a averii, nu și rezervă.

În cazuri extreme, când defunctul nu are copii, soț sau rude până la gradul prevăzut de lege, averea devine vacantă. Bunurile sunt preluate de stat sau de unitatea administrativ-teritorială unde acestea se aflau.

Procedura implică:

Constatarea lipsei moștenitorilor de către notarul public

Preluarea bunurilor în patrimoniul local sau al statului

Gestionarea legală a proprietăților vacante

Astfel, statul devine moștenitor automat atunci când nu există rude apropiate.

Chiar dacă nu ai copii sau rude apropiate, întocmirea unui testament permite: