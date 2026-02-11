Cinci federații naționale și peste 200 de organizații neguvernamentale au lansat un apel public către Guvern, cerând revenirea la scutirile de impozit pentru persoanele cu dizabilități și majorarea indemnizațiilor de handicap.

Într-o conferință de presă organizată pe 10 februarie, reprezentanții acestora au criticat deciziile recente ale autorităților, acuzându-le că au transferat responsabilitatea protecției sociale către bugete locale fragile și că au condamnat persoanele vulnerabile la sărăcie și marginalizare, transmite EVZ.ro.

Eliminarea scutirilor de impozit și înghețarea indemnizațiilor de handicap au stârnit reacții puternice din partea organizațiilor reprezentative. Consiliul Național al Dizabilității din România (CNDR), alături de alte federații și asociații, a cerut Guvernului să revină asupra măsurilor adoptate la finalul anului trecut.

„De anul acesta, persoanele cu dizabilități plătesc impozite la fel ca orice altă persoană, fără nicio dizabilitate”, a declarat Daniela Tontsch, președinta CNDR.

Potrivit ei, organizațiile au participat la consultări și au transmis din timp puncte de vedere și argumente, însă decidenții politici au rămas „insensibili” la toate demersurile.

Până în 2025, persoanele încadrate în grad de handicap grav sau accentuat beneficiau, prin lege națională, de scutire de la plata impozitului pe locuință, teren și un mijloc de transport. Modificările recente ale Codului fiscal au eliminat aceste scutiri și au transferat competența acordării lor la nivel local, cu o limită de 5% din veniturile colectate din impozite în anul anterior.

În practică, organizațiile susțin că administrațiile locale refuză sistematic acordarea acestor facilități.

„Ni s-a spus că nu mai există o prevedere legală clară pentru acordarea scutirilor și că nu vor fi acordate”, a explicat Daniela Tontsch.

Această situație generează tratamente diferite pentru persoane aflate în situații identice, în funcție de localitatea de domiciliu.

„Un drept de protecție socială a fost transformat într-un beneficiu discreționar”, avertizează CNDR în Scrisoarea deschisă adresată prim-ministrului Ilie Bolojan.

În spațiul public, premierul Ilie Bolojan a menționat cifra de 950.000 de persoane cu dizabilități scutite de impozite. Reprezentanții organizațiilor contestă această statistică.

„Nu toate cele 950.000 de persoane erau scutite. Doar cele încadrate în grad grav și accentuat”, a precizat Daniela Tontsch.

Ea a explicat că în această cifră sunt incluse și persoane instituționalizate, copii, persoane fără proprietăți sau persoane care trăiesc deja în sărăcie extremă.

„Scutirea era valabilă pentru locuința de domiciliu și pentru un autoturism, nu pentru averi”, a subliniat președinta CNDR, catalogând argumentul drept „absolut nefondat”.

Conferința a inclus și mărturii ale persoanelor direct afectate. Ivan, tată a doi copii gemeni cu dizabilități severe și el însuși încadrat în grad de handicap accentuat, a declarat: „Nivelul de trai scade și situația se înrăutățește de la zi la zi”. A făcut apoi apel la empatia autorităților.

O altă mărturie a venit din partea Elenei, persoană cu handicap grav, imobilizată și dependentă de asistență permanentă: „Nu cer milă și nu solicit privilegii. Vreau doar ca dreptul meu la o viață demnă să fie respectat”.

Eliminarea scutirii de impozit a adăugat o povară anuală de aproape 900 de lei, o sumă considerabilă raportată la veniturile sale.

„Muncesc, am publicat cinci cărți, contribui la comunitate. Nu suntem o povară pentru societate”, a completat ea.

Pe lângă scutirile fiscale, organizațiile au atras atenția asupra nivelului indemnizațiilor de handicap, calculate în funcție de indicatorul social de referință (ISR). Deși ISR a crescut nominal din 2008, puterea de cumpărare a indemnizațiilor a scăzut cu aproximativ 42%, din cauza inflației.

„În timp ce salariul minim și pensia minimă au crescut substanțial, indemnizațiile de handicap au pierdut masiv din valoare”, a specificat Mihai Dima, președintele Asociației Nevăzătorilor din România. „Eliminarea scutirilor fiscale lovește cu precădere în oamenii cei mai slabi, în cei care nu pot munci și nu pot obține alte venituri”, a completat el.

Organizațiile propun majorarea ponderii indemnizațiilor din ISR și utilizarea fondurilor colectate de la angajatorii care nu respectă obligația legală de a angaja persoane cu dizabilități, conform Legii 448/2006.

Reprezentanții federațiilor au subliniat că demersul nu are caracter politic.

„Nu ne dorim ca acest protest să fie confiscat politic. Noi facem doar politica persoanelor cu dizabilități”, a mai spus Mihai Dima.

CNDR a reamintit că România a ratificat Convenția ONU privind drepturile persoanelor cu dizabilități, care garantează dreptul la protecție socială și la un trai decent.

„Protecția persoanelor cu dizabilități nu poate fi afectată nici de bugetele locale, nici de inflație. Ea trebuie să rămână o responsabilitate fermă a statului român”, se arată în document.

Organizațiile solicită intervenția urgentă a Guvernului și deschiderea unui dialog direct cu reprezentanții persoanelor cu dizabilități. În lipsa unor măsuri corective, acestea avertizează că inegalitatea și sărăcia se vor adânci, afectând sute de mii de cetățeni vulnerabili.