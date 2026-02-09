Ilie Bolojan a declarat că persoanele cu dizabilități beneficiază în prezent de scutirea de la plata contribuției la asigurările sociale de sănătate. El a precizat că aceasta este singura categorie care nu mai plătește CASS, cu excepția pensionarilor care au pensii sub pragul de aproximativ 3.000 de lei.

Premierul a amintit și de alte facilități existente, precum scutirea de la plata impozitului pentru anumite bunuri, inclusiv autoturisme, subliniind că aceste măsuri au fost gândite într-un context bugetar diferit față de cel actual.

„Persoanele cu dizabilități în România beneficiază de scutirea la plata CASS, deci singura categorie care astăzi nu mai plătește CASS sunt persoanele cu dizabilități, în afară de pensionarii care au pensii mai mici de 600 de euro, deci sub 3.000 de lei. Nu se plătea impozit pe proprietate pe mașini. Aici, dacă e să facem o analiză la modul cât se poate de corect și de cinstit, trebuie gândit dacă ar fi să venim cu niște măsuri compensatorii”, a declarat Bolojan la Digi24.

Șeful Executivului a arătat că este necesară o analiză corectă și onestă privind menținerea acestor facilități, astfel încât ele să fie direcționate către cei care au cu adevărat nevoie de sprijin. În acest sens, Ilie Bolojan a spus că scutirile ar putea fi limitate la o singură locuință, cu o suprafață rezonabilă, sau la un autoturism cu o anumită capacitate cilindrică.

Premierul a explicat că impozitul pe proprietate reprezintă contribuția fiecărui cetățean la utilitățile și serviciile oferite de administrația locală, cum ar fi infrastructura, rețelele de apă, canalizare sau gaze.

În opinia sa, deținerea mai multor proprietăți sau a unor bunuri de valoare ridicată ar trebui să implice și o contribuție corespunzătoare, indiferent de statutul proprietarului.

„Anul acesta sau anul viitor, ele trebuie să se limiteze la o locuință care să fie de o anumită suprafață sau la o mașină care să fie de o anumită capacitate cilindrică. Pentru că, dacă ai un jeep, dacă ai foarte multe proprietăți, impozitul pe proprietate, indiferent cine este proprietarul, o persoană sau alta, este contribuția ta ca persoană la ceea ce înseamnă utilitățile pe care ți le duce primăria. Ai o casă bună într-o localitate, dar acea casă, dacă nu este pe o stradă asfaltată, care nu are apă, nu are canalizare sau nu are gaz, nu are valoarea reală, nu ai confortul. Și atunci asta este contribuția ta la aceste utilități. Trebuie să vedem dacă o astfel de analiză se poate referi la anul acesta sau la anul viitor, când sistemul va fi eșalonat”, a mai spus premierul.

Ilie Bolojan a subliniat că statul nu mai are capacitatea de a menține scutiri generale și nelimitate, în condițiile în care bugetul se bazează tot mai mult pe împrumuturi. El a atras atenția că orice excepție fiscală, voucher sau program de sprijin trebuie analizat din perspectiva sursei de finanțare, deoarece împrumuturile contractate de România implică costuri ridicate cu dobânzile.

Premierul a afirmat că astfel de decizii nu pot fi luate rapid și că schimbarea întregului sistem presupune calcule complexe și capacitatea administrativă de a le pune în practică. Potrivit acestuia, eventualele ajustări ar putea fi aplicate etapizat, fie în acest an, fie în anul următor.

„Trebuie să facem o analiză. Pentru că acest tip de măsuri, gândiți-vă ce înseamnă să schimbi tot sistemul, au fost 3-4 săptămâni de calcule din luna decembrie până în jumătatea ianuarie. Dar aici este o problemă de a avea capacitatea să pui în practic aceste decizii. Și v-am spus, nu mai putem să mergem pe scutirile în totalitate. Nu există așa ceva, la modul deschis, datorită faptului că nu mai avem această capacitate. Orice scutire care se face. Orice excepție, orice voucher, orice program, trebuie întotdeauna să ne gândim din ce bani acoperim această scutire. Pentru că nu mai avem acești bani, trebuie înțeles că acești bani îi împrumută România, pentru care plătește niște dobânzi enorme și practic ne sacrificăm viitorul sau plătim niște dobânzi atât de mari. Trebuie să facem ordine în cheltuielile statului în continuare. Trebuie să corectăm aceste nedreptăți, pentru că, într-adevăr, oamenii care fac eforturi și au de pătimit datorită acestei conjuncturi economice, să simtă că nu sunt doar ei cei care plătesc. Dar eu voi fi întotdeauna foarte precaut să generez niște așteptări care nu pot fi onorate și aș vrea să mai punctez un lucru”, a mai declarat Bolojan.

Un alt punct abordat de șeful Guvernului vizează verificarea certificatelor de dizabilitate. Ilie Bolojan a declarat că, în urma unor controale preliminare, au fost identificate numeroase certificate care nu ar fi fost eliberate în mod corect. Acesta a spus că situația afectează capacitatea statului de a sprijini persoanele cu dizabilități grave, netransportabile sau aflate în situații medicale reale.

Premierul a precizat că aceste verificări sunt în sarcina Ministerul Muncii și că procesul nu poate fi finalizat într-un interval scurt, de câteva luni. În opinia sa, corectarea acestor disfuncționalități este necesară pentru a asigura un sistem echitabil și sustenabil, în care sprijinul să ajungă la cei care au cu adevărat nevoie.