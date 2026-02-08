Potrivit explicațiilor oferite de Radu Georgescu pe Facebook, în ultimele săptămâni au apărut numeroase informații potrivit cărora deficitul bugetar pe 2025 ar fi scăzut, însă foarte puține persoane au analizat în detaliu raportul de execuție bugetară publicat de Guvern, iar și mai puține au capacitatea de a interpreta datele din punct de vedere contabil. După ce a analizat documentul, Radu Georgescu afirmă că reducerea deficitului nu provine dintr-o disciplină bugetară reală, ci dintr-un artificiu de raportare.

El explică faptul că încasările statului din taxe și impozite, precum impozitul pe salarii, contribuțiile sociale, TVA și taxele locale, sunt încadrate la categoria veniturilor curente. Aceste venituri curente au crescut în 2025 cu 54 de miliarde de lei față de anul 2024, creștere care, în opinia analistului, este rezultatul majorărilor de taxe aplicate în 2025.

„Tu realizezi cat de usor poti sa fii manipulat?

In ultimele saptamani am vazut mai multe stiri ca deficitul bugetar pe 2025 a scazut

Si ca este o mare realizare

Ura!!! Probail maxim 100 de oameni au deschis raportul cu executia bugetara publicata de Guvern

Probabil maxim 10 oameni stiu sa citeasca aceasta executie bugetara din punct de vedere contabil Ieri, m-am uitat si eu prima data pe aceasta executie bugetara

Mi-am dat seama imediat ca scaderea deficitului bugetar pe 2025 a venit dintr-o ajustare contabila”, a scris Radu Georgescu.

În paralel, cheltuielile curente ale statului, care includ salariile, pensiile, dobânzile și serviciile, au înregistrat o creștere mult mai mare. Comparativ cu 2024, cheltuielile curente din 2025 sunt mai mari cu 79 de miliarde de lei. Diferența dintre creșterea cheltuielilor și cea a veniturilor curente este de 25 de miliarde de lei, ceea ce arată că statul a cheltuit cu 25 de miliarde de lei mai mult decât a încasat din majorările de taxe.

„Incasarile statului din taxe ( impozit salarii, CAS, CASS, TVA, taxe locale etc) se numesc Venituri Curente

Aceste Venituri Curente au crescut cu 54 miliarde lei in 2025 comparat cu 2024

Stii foarte bine ca aceste cresteri de incasari vin din cresterile de taxe din 2025 Cheltuielie statului cu salarii, pensii, dobanzi, servicii se numesc Cheltuieli Curente

Aceste Cheltuieli Curente au crescut cu 79 miliarde lei in 2025 comparat cu 2024 Dar stai un pic Daca scazi 79 cu 54 iti da 25 miliarde lei !!! Deci statul roman a cheltuit cu 25 miliarde mai mult decat a incasat din cresterile de taxe!”, a mai scris specialistul.

Radu Georgescu susține că, dacă Guvernul ar fi recunoscut public că nu a economisit nimic din creșterea taxelor și că, dimpotrivă, a cheltuit mai mult, reacția publică ar fi fost una extrem de dură, existând chiar riscul unei presiuni politice majore, inclusiv cereri de demisie. Pentru a evita acest scenariu, ar fi fost utilizată o ajustare contabilă.

Pe lângă veniturile curente din taxe, bugetul statului include și fonduri primite de la Uniunea Europeană. În execuția bugetară pe 2025, Guvernul a trecut suma de 22 de miliarde de lei ca fonduri nerambursabile încasate prin Planul Național de Redresare și Reziliență. Analistul economic afirmă însă că această sumă nu reflectă realitatea fluxurilor financiare din anul 2025.

„Dar stai un pic

Daca Guvernul ar fi spus ca nu a economist nimic din cresterile de taxe, din contra au cheltuit mai mult, probabil toata lumea i-ar fi sarit in cap

Probabil era fortat sa-si dea demisia Aici intervine ajustarea contabila Pe langa Veniturile Curente din taxe, Guvernul mai incaseaza si bani de la UE Guvernul a pus in executia bugetara din 2025 ca a incasat fonduri nerambursabile din PNRR in suma de 22 miliarde lei”, a mai scris Radu Georgescu.

Conform datelor Comisiei Europene, România a încasat efectiv în 2025 fonduri nerambursabile prin PNRR în valoare de 622.487.000 de euro, echivalentul a aproximativ 3 miliarde de lei. Diferența dintre această sumă și cea raportată de Guvern, de aproximativ 19 miliarde de lei, este explicată prin modul de contabilizare a avansurilor primite în anii anteriori.

„Dar stai un pic Cum 22 miliarde lei ?

Conform Comisiei Europene Romania a incasat fonduri nerambursabile in 2025 in suma de 622.487.000 euro ( daca nu ma crezi am pus in comentarii linkul Comisiei Europene unde vezi exact banii primiti de Romania, Trebuie sa selectezi Romania) Adica Romania a incasat in 2025 fonduri nerambursabile PNRR aproximativ 3 miliarde de lei De unde vine diferenta spusa de Guvern in suma de 19 miliarde lei ??? Iti explic si asta”, a completat specialistul.

Radu Georgescu precizează că România a primit în 2023 și 2024 avansuri pentru lucrările finanțate prin PNRR, iar aceste sume au fost înregistrate în execuția bugetară din 2025 ca încasări aferente acestui an, deși ele nu reprezintă bani primiți efectiv în 2025. Astfel, includerea acestor avansuri a contribuit la crearea impresiei unei îmbunătățiri a situației bugetare.

„Romania a primit in anii anteriori ( 2023, 2024 ) avansuri pentru lucrarile din PNRR

In executia bugetara din 2025 , Guvernul a inregistrat aceste avansuri ca incasari aferente anului 2025 Am atasat in comentarii executia bugetara si am colorat cifrele despre care vorbesc

Mai simplu nu stiu sa explic Eu sunt foarte dezamagit

Speram ca acest Guvern este diferit”, a conchis acesta.

Postarea poate fi vizualizată aici.