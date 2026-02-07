Analistul economic Iancu Guda trage un semnal de alarmă privind evoluția datoriei publice a României, arătând că ritmul accelerat al împrumuturilor din ultimii ani reprezintă un record fără precedent.

Într-o postare publică, acesta compară sacrificiile istorice făcute de populație cu explozia datoriei din perioada recentă și avertizează că modelul economic bazat pe consum și deficit nu mai putea continua.

„Poporul român a plătit datoria publică a țării între 1980 – 1989 prin foamete, frig și limitări la tot pasul … apoi, datoria publică a României a crescut de la 0 – 450 miliarde RON în 30 ani (1990–2019) și ATENȚIE‼️ +800 miliarde RON doar în ultimii 5 ani (2020–2025). De două ori mai multă datorie publică în ultimii 5 ani comparativ cu cei 30 precedenți. RECORD MONDIAL CA RITM‼️”, afirmă Iancu Guda.

Analistul subliniază că explozia datoriei a venit într-un context în care economia României a început să încetinească încă din 2022, iar dezechilibrele externe s-au accentuat puternic.

„Deficitul fiscal a explodat, salariile și vânzările companiilor au crescut pe datorie publică și împovărarea generațiilor viitoare, dar … economia frânează încă din 2022 & deficitul comercial a explodat la maxim în UE … AȘA CEVA NU MAI PUTEA SĂ CONTINUE!”, avertizează acesta.

Pentru a ilustra situația, Iancu Guda face o comparație dură cu mediul de afaceri.

„Este ca și cum o companie plătește salarii mari, cumpără scump de la furnizori, plătește dobânzi mari la bancă, dividende în creștere la acționari … dar firma moare‼️”, explică analistul.

Potrivit lui Guda, majorările de taxe și efortul suportat de sectorul privat au avut rolul de a preveni o criză majoră.

„Creșterea taxelor și efortul sectorului privat de a le suporta au făcut să evităm un dezastru, să nu intrăm în JUNK (riscul de țară nerecomandată investițiilor care ne bagă în austeritate și recesiune mult mai dură)”, afirmă el, subliniind că acest efort trebuie recunoscut și respectat.

Iancu Guda indică mai multe direcții care, în opinia sa, trebuie urmate pentru corectarea dezechilibrelor economice, multe dintre ele fiind deja în curs de implementare.

În ceea ce privește relansarea economică, analistul salută pachetul de măsuri publicat recent de Ministerul Finanțelor.

„ADIO măsuri populiste acordate tuturor din pix, România NU este sac fără fund, NU ne batem joc de generațiile viitoare‼️”, subliniază acesta, arătând că sprijinul trebuie direcționat către companiile care investesc și muncesc cinstit.

Un alt punct-cheie vizează mutarea presiunii fiscale din zona privată către sectorul public.

„FĂRĂ ALTE CREȘTERI DE TAXE – sectorul privat a contribuit, povara trebuie mutată către sectorul public: REFORME”, spune Iancu Guda, enumerând reducerea cheltuielilor salariale din administrație, reforma pensiilor speciale, reforma companiilor de stat și reorganizarea teritorială.

Analistul indică și combaterea economiei subterane drept un obiectiv central, arătând că digitalizarea și controalele bazate pe analiză de risc au dus deja la o creștere accelerată a încasărilor.

În același timp, investițiile publice și fondurile europene sunt văzute ca pilonul principal al schimbării de model economic.

„Trecem de la o economie bazată pe consum din import finanțat pe datorie, către o economie bazată pe investiții”, arată Guda, subliniind importanța proiectelor de infrastructură și a PNRR.

În final, analistul consideră că aderarea României la OCDE ar putea juca un rol esențial în menținerea disciplinei fiscale.

„Aderarea OECD cu șanse mari de realizare în 2026 va pune o presiune fermă pentru implementarea tuturor acestor reforme și măsuri, condiții critice pentru aderare!”, conchide Iancu Guda.

Mesajul transmis este clar: fără reforme, investiții și disciplină bugetară, modelul economic bazat pe datorie riscă să devină nesustenabil pentru România și pentru generațiile viitoare.