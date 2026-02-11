Noua regulă prevede că o societate poate fi declarată inactivă fiscal dacă nu depune situațiile financiare anuale în maximum cinci luni după termenul legal de depunere. Măsura face parte din legislația privind eficientizarea resurselor publice, intrată în vigoare la începutul acestui an.

Decizia are ca scop creșterea disciplinei fiscale și a transparenței financiare. Totodată, autoritățile urmăresc reducerea fenomenului firmelor inactive sau utilizate în scopuri frauduloase, care nu mai desfășoară activitate reală, dar rămân înregistrate în evidențele fiscale.

Termenele de depunere a situațiilor financiare anuale sunt stabilite în funcție de categoria juridică a entității. Pentru societățile reglementate de Legea nr. 31/1990, societățile și companiile naționale, regiile autonome și institutele naționale de cercetare-dezvoltare, termenul este până la data de 31 mai inclusiv a exercițiului financiar următor celui de raportare.

Pentru celelalte persoane juridice, termenul este până la data de 30 aprilie inclusiv a exercițiului financiar următor celui de raportare.

În situația în care o entitate a optat pentru un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic, termenele se calculează în funcție de data încheierii acestuia. Astfel, pentru societățile reglementate de Legea nr. 31/1990, societățile și companiile naționale, regiile autonome și institutele naționale de cercetare-dezvoltare, termenul este de 150 de zile calendaristice de la încheierea exercițiului financiar ales.

Pentru celelalte persoane juridice care au optat pentru un exercițiu financiar diferit, termenul este de 120 de zile calendaristice de la încheierea exercițiului financiar ales.

Persoanele juridice care, de la constituire, nu au desfășurat activitate pot depune o declarație în acest sens în termen de 60 de zile de la încheierea exercițiului financiar, la ANAF.

Anterior acestor modificări, legislația prevedea deja cazuri în care o firmă poate fi declarată inactivă fiscal. Printre acestea se numără neîndeplinirea obligațiilor declarative pe parcursul unui semestru calendaristic, constatarea de către organul fiscal că societatea nu funcționează la domiciliul fiscal declarat sau înscrierea inactivității temporare la registrul comerțului.

De asemenea, dacă durata deținerii spațiului cu destinația de sediu social este expirată, contribuabilul poate fi declarat inactiv.

Dacă o firmă declarată inactivă este înregistrată în scopuri de TVA, codul de înregistrare în scopuri de TVA este anulat de la data comunicării deciziei de declarare în inactivitate fiscală.

În perioada în care codul de TVA este anulat, firma are obligația să colecteze TVA pentru operațiunile realizate, însă nu are dreptul de deducere a taxei. TVA colectată trebuie declarată și plătită până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care taxa a devenit exigibilă.

Declararea inactivității fiscale se înscrie în cazierul fiscal al persoanei juridice, precum și în cel al reprezentanților legali existenți în perioada în care a intervenit situația respectivă.

Oficiul Național al Registrului Comerțului (ONRC) nu autorizează operațiuni de înregistrare sau mențiuni pentru persoanele care au inactivitatea fiscală înscrisă în cazierul fiscal.

Chiar și în această situație, contribuabilul declarat inactiv fiscal rămâne obligat să își îndeplinească toate obligațiile de declarare și plată a impozitelor, taxelor și contribuțiilor sociale datorate potrivit legii.