Succesiuni: în ce situații poate fi anulat un testament?

Descoperirea unui testament neașteptat nu înseamnă neapărat că situația succesiunii este definitiv stabilită. În anumite cazuri, moștenitorii pot apela la instanță pentru anularea testamentului sau pentru a-și proteja drepturile succesorale.

Un testament poate fi contestat în mai multe situații prevăzute de lege, cum ar fi în cazul unei boli neurodegenerative, abuz de încredere, fals documentar sau încălcarea cotei rezervate moștenitorilor legali.

Contestațiile legate de forma testamentului sunt frecvente. Testamentul olograf, scris, datat și semnat integral de mână de către testator, poate fi contestat dacă se pune la îndoială autenticitatea sa. În astfel de cazuri, se poate solicita o expertiză grafologică pentru a compara scrisul și semnătura cu alte documente ale defunctului.

Dacă se dovedește falsul, testamentul poate fi anulat, iar autorii pot fi trași la răspundere penală. De asemenea, testamentele autentice, întocmite în fața notarului, trebuie să respecte un formalism strict, iar nerespectarea acestuia poate conduce la nulitatea actului.

Cel mai des invocat temei pentru contestarea unui testament este incapacitatea mentală a testatorului la momentul redactării documentului. Codul civil prevede că pentru a face o liberalitate, persoana trebuie să fie sănătoasă mintal, adică să înțeleagă consecințele deciziilor sale.

Insanitatea mintală nu presupune neapărat o boală psihiatrică, ci poate include orice afectare semnificativă a capacităților mentale, cum ar fi demența Alzheimer sau efectele unui accident vascular cerebral.

Sarcina probei revine celui care solicită anularea testamentului, care trebuie să demonstreze că defunctul suferea de tulburări mentale în momentul redactării. Documentele medicale recente, certificatele, rapoartele neurologice, dosarele de tutelă sau curatelă și observațiile personalului medical sunt esențiale în acest proces.

De asemenea, măsurile de protecție judiciară nu implică automat anularea testamentului, însă un act întocmit în proximitatea instituirii unei astfel de măsuri atrage o vigilență sporită din partea instanțelor.

Abuzul de încredere constă în influențarea deciziilor unei persoane vulnerabile în favoarea unei terțe persoane, de obicei prin manipulare sau presiuni. În cazul moștenirilor, poate implica persoane apropiate care au izolat testatorul pentru a obține un avantaj patrimonial.

Proba abuzului presupune identificarea unor manevre, mesaje, retrageri bancare neobișnuite sau schimbări bruște ale beneficiarilor.

În România, legea protejează copiii moștenitori prin mecanismul cotei de rezervă, care garantează o parte din patrimoniu indiferent de conținutul testamentului. Procentul liber disponibil variază în funcție de numărul copiilor, iar o dezmoștenire totală este în general imposibilă.

În cazul în care testamentul excede cota disponibilă, moștenitorii pot solicita reducerea legatelor care lezează drepturile rezervate.

La evaluarea respectării cotei de rezervă, notarul ia în calcul toate donațiile făcute în timpul vieții defunctului. Dacă suma totală a donațiilor și legatelor depășește cota disponibilă, moștenitorii pot solicita reducerea lor, nu neapărat anularea testamentului în ansamblu.

Doar persoanele cu interes direct în succesiune pot acționa în instanță, cum ar fi moștenitorii rezervatari, soțul supraviețuitor în anumite situații, legatarii afectați de un testament ulterior sau orice persoană ale cărei drepturi succesorale sunt afectate.

Termenele variază în funcție de motivul contestării. Acțiunea pentru anularea din cauza incapacității mintale se prescrie în cinci ani de la descoperirea motivului, iar acțiunea în reducere pentru încălcarea cotei de rezervă trebuie exercitată în cinci ani de la deschiderea succesiunii sau în maximum zece ani de la deces.

Moștenitorii trebuie să fie atenți la indicii precum un testament descoperit post-mortem fără cunoștința lor, schimbări bruște ale beneficiarilor, alegerea unor persoane străine ca moștenitori principali, retrageri bancare neobișnuite sau testament redactat în apropierea unei internări sau măsuri de protecție.

În astfel de cazuri, verificările temeinice sunt esențiale, deoarece probele dispar rapid, iar dosarele medicale și documentele bancare pot fi decisive în instanță.