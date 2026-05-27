Capitala trebuie modernizată. Ciprian Ciucu: Administrația publică este în urmă. Eu trebuie să aduc Bucureștiul la nivelul capitalelor europene
Ciprian Ciucu, SURSA FOTO: Inquam Photos / George Călin - Ciprian Ciucu
Ciprian Ciucu susține că Administrația Capitalei trebuie modernizată urgent deoarece orașul pierde fonduri europene importante și rămâne în urma marilor capitale europene din cauza problemelor administrative și a managementului slab.
Ciprian Ciucu susține că Bucureștiul trebuie modernizat pentru a ajunge la nivelul marilor capitale europene
Primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, a anunțat miercuri, 27 mai 2026, la un eveniment organizat de Institutul Aspen România, la Palatul Universul, că administrația publică din București este rămasă în urmă și că orașul trebuie să ajungă la nivelul altor capitale europene. El a explicat că pentru asta este nevoie de lideri buni, care să știe să schimbe modul în care funcționează instituțiile și să negocieze în interesul orașului.
Edilul a povestit că a început de jos în politică, fiind ales în Consiliul General în 2016, iar apoi a urcat treptat în funcții mai importante. El a spus că experiența l-a învățat să negocieze, să colaboreze cu oamenii și să câștige încrederea lor, iar aceste lucruri l-au ajutat să devină lider. Ciucu a declarat că una dintre cele mai mari provocări ale sale este să reorganizeze și să facă mai eficientă o instituție publică cu peste 1.000 de angajați. El a explicat că trebuie să lucreze cu oameni din generații și administrații diferite și să îi unească într-o echipă.
Edilul a spus că Bucureștiul are un nivel economic apropiat de cel al Vienei, însă administrația publică nu ține pasul. Obiectivul său este să aducă Bucureștiul la standardele marilor capitale europene. El a afirmat că dezvoltarea orașului depinde de creșterea investițiilor. Potrivit lui, în bugetul PMB pentru acest an au fost alocate 2,1 miliarde de lei pentru investiții, față de 0,96 miliarde în 2025. Deși suma nu este suficientă, el consideră că este un început important pentru proiecte mari de infrastructură și regenerare urbană.
„Am vazut lideri care au plecat de la putere în 2 ani. Eu am început de pe o poziție nu foarte înaltă, am fost ales în Consiliul General în 2016. Mi-a luat timp să ajung în poziții mai înalte. Fiecare experiență e importantă, trebuie să înveți să negociezi, să te lupți, să te împaci cu ceilalți, să câștigi încredere. Aceste calități sunt importante ca lider și m-au ajutat să trec gradual de la o poziție la alta mai înaltă.
Provocarea mea de acum e să schimb și să eficientizez o instituție de administrație publică cu peste 1.000 de angajați. Trebuie să înțelegi oamenii, sunt generații diferite, unii angajați din administrații diferite, trebuie să integrez pe toată lumea. București are un PIB pe cap de locuitori apropiat de Vienna. Administrația publică este în urmă. Eu trebuie să aduc Bucureștiul la nivelul capitalelor europene”, a punctat Ciucu.
PMB pierde sute de milioane de lei, după blocarea a două treimi dintre proiectele europene
Ciucu a dezvăluit că două treimi dintre proiectele Primăriei finanțate din fonduri europene riscă să piardă finanțarea. El a spus că este vorba despre sute de milioane de lei și că a fost șocat după ce a cerut o analiză de la Direcția de Fonduri Europene. Potrivit lui, doar din PNRR s-ar pierde aproximativ 158 de milioane de lei, iar cinci proiecte au fost deja ratate. Aceste proiecte vizau renovarea energetică a clădirilor, modernizarea semafoarelor, sisteme inteligente de transport și cumpărarea de autobuze electrice și tramvaie.
Ciucu a declarat că nu vrea să vorbească despre „greaua moștenire”, dar consideră că trebuie să spună public ce probleme a găsit, pentru ca vina să nu fie pusă ulterior pe el. El a comparat situația cu perioada în care era primar la Sectorul 6 și a spus că acolo a atras multe fonduri europene și nu a pierdut niciun proiect.
Edilul a explicat că, pe lângă cele 158 de milioane pierdute din PNRR, există și corecții financiare de 446 de milioane de lei pentru proceduri făcute în anii 2022-2023, mai ales pentru modernizarea liniilor de tramvai. El a spus că unele contracte au fost semnate fără respectarea unor reguli simple, cum ar fi publicarea în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.
Ciucu s-a plâns că atunci când a încercat să aducă în Primărie oameni competenți de la Sectorul 6, a fost acuzat că politizează instituția, deși transferurile erau legale. Edilul a criticat și faptul că nimeni nu își asumă responsabilitatea pentru banii pierduți. El a spus că va analiza situația prin comisia administrativă și că vrea să recupereze prejudiciile.
Edilul a declarat că în acest an s-a întâlnit de aproximativ 25 de ori cu reprezentanți ai unor bănci internaționale și instituții financiare, precum Banca Mondială, BERD și BEI, pentru a găsi alte surse de finanțare pentru marile proiecte de infrastructură din București. El a spus că încearcă să salveze proiectul de management al traficului și să îl mute pe alte programe de finanțare. Potrivit lui, chiar dacă noile fonduri vor fi împrumuturi și nu bani gratis de la Comisia Europeană, acestea ar putea permite continuarea proiectelor importante.
Ciucu a afirmat că, de când a devenit primar general, a descoperit probleme mari în modul în care este administrat Bucureștiul. El consideră că Primăria are o capacitate administrativă foarte slabă și a spus că este nevoit să se implice personal în multe proiecte, să discute cu constructorii, să urmărească avizele și să deblocheze probleme administrative.
Edilul a adăugat că București-Ilfov are un PIB mare, apropiat de nivelul Vienei raportat la numărul de locuitori, însă administrația orașului nu este la același nivel. El a subliniat că fondurile din PNRR erau foarte importante pentru Capitală, mai ales în contextul problemelor financiare cu care se confruntă Primăria.
„Am cerut o analiză la nivelul Direcţiei de Fonduri Europene şi am fost şocat. La nivel de direcţie – şi aici nu mă refer doar la PNRR, ci mă refer la toate fondurile europene – două treimi din proiecte vor fi dezangajate. La mine, la Sectorul 6, un proiect dacă era dezangajat, eu luam foc. Când spun două treimi din proiecte, înseamnă sute de milioane. Doar pe PNRR vorbim de 158 de milioane de lei. Cinci proiecte s-au pierdut.
Nu vreau să vorbesc despre greaua moştenire, dar dacă nu spun astea acum – o să fac şi o conferinţă de presă, ca să fiu foarte specific, să fie foarte clar – erau puse mai târziu în cârca mea. Acesta este singurul motiv. La Sectorul 6 am performat, am adus foarte mulţi bani europeni. Proiectele s-au implementat la timp sau mai târziu, dar s-au implementat. Nu am avut dezangajări. Iar aici am fost şocat.
Motivele sunt că s-au semnat contracte fără să fie publicate în JOUE… Chestiuni simple, basic… Şi când am încercat să vin cu câţiva oameni care au performat la Sectorul 6, toată lumea a început să mă atace, că ‘Ciucu politizează primăria’. Prin transfer, totul legal… ca să fie clar.
I-am spus doamnei director: ‘Dar, totuşi, un pas în spate face cineva, până să vin eu cu comisia administrativă? Pentru că banii aceştia vreau să îi recuperez. Nu vor rămâne lucrurile aşa. Că nimeni nu are niciun fel de răspundere în ţara asta, în primăria asta şi în oraşul ăsta’. Nu, noi suntem perfecţi cu toţii. Funcţionarii sunt perfecţi. Ei nu au greşit cu nimic. Toţi au fost perfecţi.
Sper să salvez din PNRR unul din proiectele foarte importante. Mă refer la proiectul de management al traficului, care este ratat în acest moment. Să îl depunem pe POR. (…) Sper ca fondurile pe care le vom obţine, chiar dacă sunt rambursabile şi nu mai sunt gratis de la Comisia Europeană, să ne ofere o perioadă, ca să meargă mai departe aceste proiecte. Pentru că se pierd avizele, se pierde proiectarea, se pierde totul. După aceea, poate, depinde de gradul lor de maturitate, unde vor fi încadrate, să mai reuşim să recuperăm în următorul cadru financiar o parte din bani, sper.
Capacitatea administrativă a Primăriei este la genunchiul broaştei. Trag de proiecte, mă văd personal cu constructori. Fac muncă alături de directorii de investiţii. Sun după avize. Sun la diferiţi operatori de utilităţi, să mai dea un aviz, să mai deblochez personal ceva, ca primar general. Am făcut-o şi ca primar de sector, pentru că mi se pare normal ca un primar să ştie fiecare stadiu al investiţiilor pe care le are. La mine nu se pune problema că nu ştiu unde este blocat un proiect mare de investiţii. Dar ca să nu se ajungă aici, şi alţii trebuiau să facă acest lucru”, a declarat Ciucu.
Recomandările noastre
Absolventă a Facultății de Jurnalism și Științele Comunicării din cadrul Universității din București și a Facultății de Comunicare și Relații Publice din cadrul Școlii Naţionale de Studii Politice și Administrative (SNSPA). Redactor pentru Capital.ro din anul 2021 până în prezent. CONTACT: nr. de telefon: 0771 505 538 Gmail: georgiana.natalia@capital.ro
Informațiile publicate de capital.ro pot fi preluate de alte publicații online doar în limita a 500 de caractere și cu citarea sursei cu link activ. Orice abatere de la această regulă constituie o încălcare a Legii 8/1996 privind dreptul de autor.
Trebuie să fii autentificat pentru a lăsa un comentariu.