Capitala trebuie modernizată. Ciprian Ciucu: Administrația publică este în urmă. Eu trebuie să aduc Bucureștiul la nivelul capitalelor europene

Ciprian Ciucu susține că Administrația Capitalei trebuie modernizată urgent deoarece orașul pierde fonduri europene importante și rămâne în urma marilor capitale europene din cauza problemelor administrative și a managementului slab.

Primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, a anunțat miercuri, 27 mai 2026, la un eveniment organizat de Institutul Aspen România, la Palatul Universul, că administrația publică din București este rămasă în urmă și că orașul trebuie să ajungă la nivelul altor capitale europene. El a explicat că pentru asta este nevoie de lideri buni, care să știe să schimbe modul în care funcționează instituțiile și să negocieze în interesul orașului.

Edilul a povestit că a început de jos în politică, fiind ales în Consiliul General în 2016, iar apoi a urcat treptat în funcții mai importante. El a spus că experiența l-a învățat să negocieze, să colaboreze cu oamenii și să câștige încrederea lor, iar aceste lucruri l-au ajutat să devină lider. Ciucu a declarat că una dintre cele mai mari provocări ale sale este să reorganizeze și să facă mai eficientă o instituție publică cu peste 1.000 de angajați. El a explicat că trebuie să lucreze cu oameni din generații și administrații diferite și să îi unească într-o echipă.

Edilul a spus că Bucureștiul are un nivel economic apropiat de cel al Vienei, însă administrația publică nu ține pasul. Obiectivul său este să aducă Bucureștiul la standardele marilor capitale europene. El a afirmat că dezvoltarea orașului depinde de creșterea investițiilor. Potrivit lui, în bugetul PMB pentru acest an au fost alocate 2,1 miliarde de lei pentru investiții, față de 0,96 miliarde în 2025. Deși suma nu este suficientă, el consideră că este un început important pentru proiecte mari de infrastructură și regenerare urbană.

„Am vazut lideri care au plecat de la putere în 2 ani. Eu am început de pe o poziție nu foarte înaltă, am fost ales în Consiliul General în 2016. Mi-a luat timp să ajung în poziții mai înalte. Fiecare experiență e importantă, trebuie să înveți să negociezi, să te lupți, să te împaci cu ceilalți, să câștigi încredere. Aceste calități sunt importante ca lider și m-au ajutat să trec gradual de la o poziție la alta mai înaltă. Provocarea mea de acum e să schimb și să eficientizez o instituție de administrație publică cu peste 1.000 de angajați. Trebuie să înțelegi oamenii, sunt generații diferite, unii angajați din administrații diferite, trebuie să integrez pe toată lumea. București are un PIB pe cap de locuitori apropiat de Vienna. Administrația publică este în urmă. Eu trebuie să aduc Bucureștiul la nivelul capitalelor europene”, a punctat Ciucu.

Ciucu a dezvăluit că două treimi dintre proiectele Primăriei finanțate din fonduri europene riscă să piardă finanțarea. El a spus că este vorba despre sute de milioane de lei și că a fost șocat după ce a cerut o analiză de la Direcția de Fonduri Europene. Potrivit lui, doar din PNRR s-ar pierde aproximativ 158 de milioane de lei, iar cinci proiecte au fost deja ratate. Aceste proiecte vizau renovarea energetică a clădirilor, modernizarea semafoarelor, sisteme inteligente de transport și cumpărarea de autobuze electrice și tramvaie.

Ciucu a declarat că nu vrea să vorbească despre „greaua moștenire”, dar consideră că trebuie să spună public ce probleme a găsit, pentru ca vina să nu fie pusă ulterior pe el. El a comparat situația cu perioada în care era primar la Sectorul 6 și a spus că acolo a atras multe fonduri europene și nu a pierdut niciun proiect.

Edilul a explicat că, pe lângă cele 158 de milioane pierdute din PNRR, există și corecții financiare de 446 de milioane de lei pentru proceduri făcute în anii 2022-2023, mai ales pentru modernizarea liniilor de tramvai. El a spus că unele contracte au fost semnate fără respectarea unor reguli simple, cum ar fi publicarea în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Ciucu s-a plâns că atunci când a încercat să aducă în Primărie oameni competenți de la Sectorul 6, a fost acuzat că politizează instituția, deși transferurile erau legale. Edilul a criticat și faptul că nimeni nu își asumă responsabilitatea pentru banii pierduți. El a spus că va analiza situația prin comisia administrativă și că vrea să recupereze prejudiciile.

Edilul a declarat că în acest an s-a întâlnit de aproximativ 25 de ori cu reprezentanți ai unor bănci internaționale și instituții financiare, precum Banca Mondială, BERD și BEI, pentru a găsi alte surse de finanțare pentru marile proiecte de infrastructură din București. El a spus că încearcă să salveze proiectul de management al traficului și să îl mute pe alte programe de finanțare. Potrivit lui, chiar dacă noile fonduri vor fi împrumuturi și nu bani gratis de la Comisia Europeană, acestea ar putea permite continuarea proiectelor importante.

Ciucu a afirmat că, de când a devenit primar general, a descoperit probleme mari în modul în care este administrat Bucureștiul. El consideră că Primăria are o capacitate administrativă foarte slabă și a spus că este nevoit să se implice personal în multe proiecte, să discute cu constructorii, să urmărească avizele și să deblocheze probleme administrative.

Edilul a adăugat că București-Ilfov are un PIB mare, apropiat de nivelul Vienei raportat la numărul de locuitori, însă administrația orașului nu este la același nivel. El a subliniat că fondurile din PNRR erau foarte importante pentru Capitală, mai ales în contextul problemelor financiare cu care se confruntă Primăria.