Autostrada Unirii A8 primește primul contract SAFE. Ce proiecte, incluse în PNRR, vor fi blocate

Proiectele de infrastructură finanțate prin programul SAFE continuă să avanseze, după ce Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor (CNSC) a respins contestația depusă împotriva rezultatului licitației pentru primul lot al Autostrăzii Unirii A8 Moțca–Iași–Ungheni.

Compania Națională de Investiții Rutiere (CNIR) a anunțat că decizia CNSC permite semnarea, în perioada următoare, a primului contract finanțat prin programul SAFE pentru A8. Contractul vizează proiectarea și execuția Lotului 1 Târgu Neamț (Moțca) – Târgu Frumos și va fi realizat de asocierea SA&PE Construct SRL – Tehnostrade – Spedition UMB – Euro-Asfalt.

Tronsonul dintre Târgu Neamț (Moțca) și Târgu Frumos are o lungime de 27 de kilometri, iar durata totală a contractului este de 46 de luni, dintre care 10 luni sunt alocate proiectării și 36 de luni execuției lucrărilor.

„Dacă trecem la Ministerul Transporturilor, sigur, acolo şi plaja de proiecte este mai mare şi lucrările sunt de o anvergură mai mare. Acolo există nişte semne de întrebare pe care le analizăm în această săptămână despre ce decizie e sănătos, din punctul ăsta, a fi luată, pentru a nu rata nişte bani. Sunt patru loturi din autostrada A7 – două loturi care vor fi finalizate, nu doar conform constructorului, ci conform şi supervizorului de proiect, şi există alte două loturi în jurul Bacău, Bacău – Paşcani, asupra cărora analizăm dacă este curajos să spunem că le vom finaliza aşa cum cere Comisia Europeană, date în circulaţie până la 31 august. Am identificat o posibilitate pe care o confirmăm în această perioadă cu Comisia Europeană dacă putem să facem un switch, pentru că avem de asemenea trei loturi pe calea ferată Timişoara-Lugoj şi Cluj-Oradea, care sunt mai avansate şi care sunt finanţate prin împrumut, nu prin grant. Dacă există un risc mai mare ca loturile de autostradă finanţate prin grant să nu poată fi terminate, asta înseamnă că pierdem acei bani şi analizăm pe documente, explicând Comisiei aşa cum stau lucrurile, dacă ar fi posibil ca banii din grant asociaţi unor loturi pe care le analizăm dacă vor fi terminate sau nu să-i mutăm ca sursă spre proiectele de feroviar, unde vor fi terminate aceste lucrări, ca să minimizăm riscul pierderii acestor sume de bani”, a explicat ministrul interimar.

Valoarea ofertei câștigătoare se ridică la 4,87 miliarde de lei fără TVA, finanțarea urmând să fie asigurată prin programul european Security Action for Europe (SAFE), destinat proiectelor de infrastructură cu utilizare duală, civilă și militară.

Potrivit CNIR, pe acest lot vor fi construite 36 de poduri și pasaje cu o lungime totală de 8,5 kilometri, patru tunele însumând 1,7 kilometri și trei noduri rutiere importante, la Moțca, Pașcani și Târgu Frumos.

În plus, contractul prevede realizarea cu prioritate, în maximum 12 luni, a unui segment de autostradă de 5,5 kilometri care va asigura conexiunea dintre secțiunea Leghin–Târgu Neamț a A8, DN2 și Autostrada Moldovei A7 Bacău–Pașcani.

Două loturi ale Autostrăzii Moldovei (A7), pe sectorul Bacău–Pașcani și finanțate prin PNRR, ar putea să nu fie finalizate și deschise circulației până la termenul-limită de 31 august, a declarat miercuri ministrul interimar al Transporturilor și Infrastructurii, Radu Miruță.

Potrivit oficialului, autoritățile analizează posibilitatea realocării fondurilor către proiecte feroviare mai avansate, variantă discutată în prezent cu reprezentanții Comisiei Europene.

„Am identificat o posibilitate, pe care o confirmăm în această perioadă cu Comisia Europeană, să mutăm banii pe feroviar”, a explicat ministrul în cadrul unui eveniment de specialitate.

Radu Miruță a precizat că există proiecte aflate într-un stadiu mai avansat pe liniile de cale ferată Timișoara–Lugoj și Cluj–Oradea, acestea fiind finanțate în prezent prin împrumuturi, nu prin granturi europene.

În același context, ministrul, care deține interimar și portofoliul Apărării, a anunțat că Ministerul Apărării a finalizat deja 11 proiecte finanțate prin PNRR, în valoare totală de 64 de milioane de lei. Alte 14 proiecte, estimate la 334 de milioane de lei, sunt în derulare și ar urma să fie finalizate până la 31 august.

Sub semnul întrebării rămâne îndeplinirea jalonului privind reducerea timpilor de deplasare pe calea ferată, însă autoritățile estimează că obiectivul legat de taxarea camioanelor în funcție de distanța parcursă ar putea fi finalizat până la 31 august, potrivit ministrului interimar al Transporturilor, Radu Miruță.

Oficialul a precizat că România încearcă să convingă Comisia Europeană că, deși ținta privind reducerea timpilor pe întreaga rețea feroviară nu este îndeplinită integral, pe proiectele implementate s-au înregistrat totuși reduceri semnificative ale întârzierilor.

În ceea ce privește sistemul de taxare a camioanelor, Miruță a explicat că implementarea este întârziată din motive tehnice, atât la nivel de hardware, cât și software, dar există șanse ca jalonul să fie închis până la termenul limită.

De asemenea, lotul 2 al autostrăzii A1 Lugoj–Deva, cunoscut drept „lotul urșilor”, nu va fi finalizat în termenul asumat prin PNRR, însă autoritățile analizează acceptarea unei penalizări mai mici în raport cu beneficiul utilizării fondurilor pentru restul proiectului.

Ministrul a subliniat că posibilele pierderi financiare din PNRR vor putea fi evaluate abia după 31 august, în funcție de gradul de execuție și de eventualele întârzieri cauzate inclusiv de condițiile meteo, care pot afecta ritmul lucrărilor pe infrastructura rutieră.

Curtea de Apel București a admis cererea Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) și a dispus suspendarea ordinului emis de ministrul Transporturilor și Infrastructurii, Radu Miruță, privind transferul a cinci proiecte de infrastructură rutieră către Compania Națională de Investiții Rutiere (CNIR).

Decizia instanței blochează, temporar, aplicarea ordinului ministerial până la soluționarea definitivă a litigiului dintre cele două instituții.

„Admite cererea de suspendare. Suspendă executarea Ordinului Ministrului Transporturilor şi Infrastructurii nr. 475/05.05.2026 şi a actelor subsecvente acestuia până la pronunţarea instanţei de fond. Executorie. Cu drept de recurs în termen de 5 zile de la comunicarea hotărârii, cererea urmând a se depune la Curtea de Apel Bucureşti. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei astăzi, 27.05.2026”, se arată în decizia instanței.

CNAIR a deschis marți, 19 mai, la Curtea de Apel București, un proces împotriva Ministerului Transporturilor, potrivit portalului instanțelor de judecată, având ca obiect „suspendare executare act administrativ Ordin 475/2026”, act care trebuia pus în aplicare până cel târziu miercuri, 20 mai.