Ce este arbitrajul comercial și cum funcționează această cale de soluționare a litigiilor. Un subiect dezbătut, luni, la podcastul Picătura de business, realizat de Radu Preda, difuzat pe capital.ro, evz.ro și canalul de YouTube Hai România. Invitat a fost Ștefan Deaconu, Președintele Curții de Arbitraj Comercial Internațional de pe lângă CCIR și arbitru internațional de top.

„Ca să încep cu o definiție așa mai scolastică, arbitrajul comercial este o formă alternativă de soluționare a litigiilor. Și când spun alternativ, înseamnă alternativ la instanțele judecătorești. Adică atunci când două sau mai multe persoane au de soluționat o divergență care derivă dintr-un contract comercial, se pot duce fie la instanțele judecătorești, care este instanța comună de drept, fie la arbitraj, să-și soluționeze acest litigiu sau dispută. Noi funcționăm ca o alternativă la instanțele judecătorești statale. Este o alternativă asumată prin contract de la început”, a explicat invitatul lui Radu Preda.

„Este o alternativă pe care trebuie să o iei în calcul încă de la semnarea contractului, adică în momentul în care părțile semnează un contract comercial. Printre clauzele contractului legate de drepturi, obligații, trebuie să se pună o clauză prin care să precizeze în mod expres că, în caz de divergență între părți, vom soluționa acea divergență pe cale de arbitraj. Și să nominalizeze și instituția, pentru că sunt multe instituții care pot soluționa pe cale arbitrală un litigiu. Instituții naționale, cum suntem noi, Curtea de Arbitraj Comercial International, de pe lângă Camera de Comerț și Industria României sau instituții internaționale, cea mai cunoscută fiind ICC-ul, International Commercial Center. Camera de Comerț Internațională, care are și ea o curte, așa cum Camera de Comerț și Industria României are o curte de arbitraje”, a mai spus specialistul în drept.

Ștefan Deaconu a descris și peisajul intern în ceea ce privește arbitrajul comercial.

„Pe plan intern, suntem curtea de arbitraj recunoscută la nivel național, dar prin legea Camerelor de Comerț, legea 335 din 2007, și Camerele Județene de Comerț pot să-și înființeze o curte de arbitraj. După cunoștința mea, câteva camere de comerț județene din România au o astfel de curte de arbitraj. Altele nu și-au organizat-o și au o jurisdicție proprie, au o jurisprudență sigur proprie. Regulile sunt stabilite de către curțile de arbitraj. Noi avem actual reguli din 2018, le-am îmbunătățit în 2025, am făcut o îmbunătățire a lor bazată pe experiența soluționării litigiilor în ultimii 8 ani. Deci, fiecare curte de arbitraj are drept să-și facă propriile reguli. În general, și noi ne-am inspirat din regulile Curții Internaționale, ICC-ul este etalonul tuturor curților din lume”, a afirmat Ștefan Deaconu.

În ceea ce privește nemulțumirile unei sau tuturor părților implicate în litigiu, există și căi de atac, a explicat avocatul.