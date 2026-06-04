Bucharest Arbitration Days 2026: două zile de dezbateri dedicate viitorului arbitrajului comercial internațional
Curtea de Arbitraj Comercial Internațional de pe lângă Camera de Comerț și Industrie a României (CCIR), în parteneriat cu Wolters Kluwer România, a deschis lucrările celei de-a șaptea ediții a Conferinței Bucharest Arbitration Days (BArD), principalul eveniment internațional din România dedicat arbitrajului comercial internațional, desfășurat în perioada 4-5 iunie 2026.
Ediția din acest an, organizată sub tema „Probele în arbitrajul internațional: principii și practici în evoluție”, reunește, pe parcursul celor două zile de dezbateri, reprezentanți ai unor prestigioase instituții arbitrale internaționale, arbitri, avocați, consilieri juridici și experți din domeniu, care analizează cele mai recente evoluții privind administrarea probelor în arbitrajul internațional și impactul acestora asupra eficienței și credibilității procedurilor arbitrale.
În deschiderea conferinței, președintele Curții de Arbitraj Comercial Internațional de pe lângă CCIR, dl Ștefan Deaconu, a subliniat importanța adaptării arbitrajului la transformările tehnologice actuale: „Instrumentele bazate pe inteligență artificială transformă deja modul în care arbitrii și avocații desfășoară activități precum cercetarea juridică, analiza documentelor sau sintetizarea informațiilor. În același timp, acestea ridică provocări importante legate de transparență, confidențialitate și integritatea procesului arbitral.”
Referindu-se la impactul transformărilor tehnologice asupra arbitrajului internațional, președinta Curții Constituționale a României, dna Elena-Simina Tănăsescu, a declarat: „Instrumentele se schimbă, însă principiile care le conferă legitimitate rămân aceleași: integritatea, echitatea și respectarea caracterului contradictoriu al procedurilor.”
Recomandările noastre
Am venit la Capital în vara anului 2019, fiind prima mea experiență ca jurnalist după ce am lucrat oarecum de cealaltă parte a baricadei, în monitorizarea presei, mai bine de 8 ani. Înainte de a intra în presă, am lucrat o scurtă perioadă de timp în proiectare în Autocad pentru construcții civile și industriale. Am fost și sunt pasionat de tehnologie, precum și de ultimele trend-uri din acest domeniu. M-a fascinat întotdeauna și am avut norocul să fiu într-o generație care a beneficiat din plin de ea și putut vedea exact ce impact, pozitiv sau negativ, poate avea asupra lumii.
Informațiile publicate de capital.ro pot fi preluate de alte publicații online doar în limita a 500 de caractere și cu citarea sursei cu link activ. Orice abatere de la această regulă constituie o încălcare a Legii 8/1996 privind dreptul de autor.
Trebuie să fii autentificat pentru a lăsa un comentariu.