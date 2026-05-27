Hidroelectrica a semnat un contract de 151,2 milioane lei pentru construcția parcului fotovoltaic Tudor Vladimirescu în Brăila

Hidroelectrica a atribuit un contract în valoare de 151,2 milioane de lei pentru construirea Centralei Electrice Fotovoltaice Tudor Vladimirescu, din județul Brăila, unul dintre cele mai importante proiecte solare dezvoltate de companie în ultimii ani. Investiția face parte din strategia de extindere a producției de energie regenerabilă și vine într-un moment în care România accelerează dezvoltarea proiectelor fotovoltaice pe fondul tranziției energetice și al obiectivelor climatice asumate la nivel european.

Hidroelectrica a anunțat atribuirea contractului pentru realizarea Centralei Electrice Fotovoltaice Tudor Vladimirescu, amplasată în județul Brăila, după o perioadă de pregătire și analiză care s-a întins pe aproximativ cinci ani.

Contractul are o valoare totală de 151,2 milioane de lei și a fost atribuit companiei Enevo Group. Acesta include proiectarea, achiziția echipamentelor și execuția lucrărilor necesare pentru dezvoltarea parcului fotovoltaic.

Potrivit datelor prezentate de companie, noua centrală va avea o putere instalată de 45,94 MWp și o producție anuală estimată la aproximativ 59,21 GWh.

Investiția este considerată una dintre cele mai importante dezvoltate de Hidroelectrica pe segmentul energiei solare și marchează accelerarea strategiei companiei de diversificare a portofoliului energetic.

Durata totală a proiectului este estimată la 36 de luni, dintre care 24 de luni sunt dedicate efectiv lucrărilor de construcție și implementare.

Atribuirea contractului s-a realizat prin licitație electronică, pe baza criteriului celui mai bun raport calitate-preț.

Noua investiție vine într-un moment în care marile companii energetice încearcă să își extindă capacitățile de producție din surse regenerabile, pe fondul schimbărilor rapide din piața europeană de energie și al presiunilor pentru reducerea emisiilor de carbon.

Proiectul de la Tudor Vladimirescu face parte din strategia companiei Hidroelectrica de dezvoltare a capacităților regenerabile non-hidro, compania încercând să își consolideze poziția pe piața energiei verzi.

Deși Hidroelectrica este principalul producător de energie hidro din România, compania și-a anunțat în ultimii ani intenția de a investi tot mai mult în proiecte fotovoltaice și eoliene, în contextul transformărilor din sectorul energetic european.

Strategia vine pe fondul creșterii consumului de energie verde, al obiectivelor climatice impuse de Uniunea Europeană și al investițiilor masive care se dezvoltă în sectorul regenerabilelor în întreaga regiune.

Prin noul parc fotovoltaic, compania urmărește atât creșterea producției de energie curată, cât și reducerea dependenței de sursele convenționale de producție.

Zona de sud-est a României, inclusiv județul Brăila, este considerată una dintre cele mai favorabile pentru dezvoltarea proiectelor fotovoltaice de mari dimensiuni.

Regiunea beneficiază de un nivel ridicat de radiație solară și de suprafețe întinse care permit dezvoltarea unor investiții energetice ample.

În ultimii ani, mai multe companii energetice și investitori privați au anunțat proiecte similare în județele Brăila, Galați, Constanța și Tulcea, pe fondul interesului tot mai mare pentru energia regenerabilă.

Specialiștii din industrie estimează că sud-estul României ar putea deveni unul dintre cele mai importante centre de producție a energiei solare din regiune.

Investiția Hidroelectrica vine într-un context în care România înregistrează una dintre cele mai accelerate perioade de dezvoltare a capacităților fotovoltaice din ultimul deceniu.

Fondurile europene disponibile prin PNRR și alte programe de finanțare, dar și obiectivele climatice stabilite la nivel european, au determinat creșterea puternică a investițiilor în proiecte de energie regenerabilă.

Potrivit estimărilor din sector, România ar putea depăși în următorii ani pragul de 5.000 MW instalați în capacități fotovoltaice, în condițiile în care numeroase proiecte se află deja în diferite etape de autorizare și dezvoltare.

În paralel, tot mai multe companii energetice încearcă să își diversifice producția și să își adapteze strategiile la noile cerințe ale pieței europene.

Adăugarea unui parc fotovoltaic de aproape 46 MWp în județul Brăila va influența și profilul de injectare în rețelele de medie și joasă tensiune din zonă.

Operatorii de distribuție vor trebui să actualizeze studiile de flux și să analizeze necesitatea unor investiții suplimentare în infrastructura energetică pentru a asigura funcționarea optimă a rețelelor.

Specialiștii avertizează că dezvoltarea accelerată a proiectelor regenerabile necesită modernizarea sistemului energetic național, în special în ceea ce privește rețelele de transport și distribuție.

În lipsa unor investiții suplimentare în infrastructură, există riscul apariției unor limitări de capacitate și dezechilibre în anumite regiuni cu un număr mare de proiecte fotovoltaice.

Prin proiectul de la Tudor Vladimirescu, Hidroelectrica continuă procesul de transformare și extindere a activității în afara producției hidroclasice.

Compania încearcă să profite de oportunitățile create de tranziția energetică europeană și să își consolideze statutul de unul dintre cei mai importanți producători de energie verde din România.

Noua investiție vine într-un moment în care securitatea energetică și independența energetică au devenit priorități strategice atât pentru România, cât și pentru Uniunea Europeană, pe fondul tensiunilor geopolitice și al schimbărilor majore din piața energetică internațională.