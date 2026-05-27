Europa încearcă să blocheze mașinile electrice chinezești. Ford și Stellantis caută soluții pentru decalajul tehnologic

Industria europeană a mașinilor electrice traversează o schimbare majoră, după ce Stellantis a decis să producă în Franța modele dezvoltate împreună cu grupul chinez Dongfeng. În paralel, CEO-ul Ford recunoaște public avantajul tehnologic al Chinei în domeniul mașinilor electrice și conduce de peste un an un model Xiaomi complet electric. Cele două situații arată presiunea tot mai mare exercitată de producătorii chinezi asupra pieței globale auto și dificultățile constructorilor occidentali în competiția pentru mașinile electrice.

Grupul Stellantis, care controlează mărci precum Jeep, Peugeot, Citroën, Fiat și Ram, a ajuns la un acord cu producătorul chinez Dongfeng pentru fabricarea în Europa a unor modele premium, într-un moment în care mașinile electrice chinezești câștigă tot mai mult teren pe piața globală.

Societatea mixtă acoperă activități de producție, distribuție, inginerie și achiziții pentru vehicule electrice și hibride, iar producția ar urma să fie realizată la uzina Stellantis din Rennes, Franța. Potrivit structurii anunțate, Stellantis va controla 51% din joint venture, iar Dongfeng va deține 49%.

În schimb, producătorul chinez va fabrica modele Jeep și Peugeot în China pentru piețele locale și internaționale. Acordul oferă astfel ambelor companii acces direct la piețe unde întâmpină dificultăți de competitivitate.

Decizia vine într-un moment în care mașinile electrice chinezești sunt taxate suplimentar în Uniunea Europeană. Bruxelles-ul a introdus tarife adiționale de până la 35% pentru vehiculele electrice produse în China, peste taxa standard de import de 10%.

Prin mutarea producției în Franța, modelele Voyah pot evita integral aceste costuri vamale, ceea ce oferă companiei chineze un avantaj strategic important pe piața europeană.

Uzina Stellantis din Rennes funcționează de mai mulți ani sub capacitatea normală, în condițiile în care cererea auto europeană nu a revenit la nivelurile dinaintea pandemiei. Fabrica produce în prezent un singur model SUV Citroën din segmentul premium.

Pentru Stellantis, acordul reprezintă o soluție de monetizare a capacităților industriale neutilizate și o metodă de reducere a presiunii financiare într-o piață europeană aflată în transformare accelerată.

Parteneriatul cu Dongfeng nu este primul acord de acest tip semnat de Stellantis. Grupul are deja o colaborare cu Leapmotor, iar proiectul se extinde acum de la distribuție la producție comună.

Planurile prevăd fabricarea în Spania a două modele electrice dezvoltate împreună cu compania chineză. Strategia arată schimbarea profundă din industria auto globală, unde producătorii occidentali încearcă să recupereze decalajul tehnologic și de cost în fața rivalilor chinezi.

Constructorii chinezi de mașini electrice au reușit să reducă semnificativ costurile de producție datorită controlului lanțurilor de aprovizionare pentru baterii, componentelor electronice și materiilor prime strategice.

În același timp, companiile europene și americane se confruntă cu costuri mai mari de producție, rețele industriale vechi și investiții masive necesare pentru electrificare.

Situația creează o contradicție majoră pentru Uniunea Europeană. Tarifele introduse pentru a proteja industria auto europeană sunt folosite indirect chiar de producătorii europeni pentru a genera venituri suplimentare prin închirierea fabricilor către companii chineze.

Mai mult, producătorii chinezi obțin acces la infrastructura industrială, rețelele de distribuție și serviciile post-vânzare deja dezvoltate de grupurile occidentale.

Directorul general al Stellantis, Antonio Filosa, încearcă astfel să stabilizeze vânzările și profitabilitatea grupului într-o perioadă în care tranziția către mașinile electrice produce presiuni uriașe asupra industriei europene.

Acordul cu Dongfeng se bazează încă pe un memorandum de înțelegere neobligatoriu, iar negocierile pentru forma finală continuă. Totuși, analiștii consideră că modelul ar putea fi replicat și de alți producători europeni aflați în dificultate.

Presiunea exercitată de producătorii chinezi asupra industriei occidentale devine vizibilă și în Statele Unite. CEO-ul Ford, Jim Farley, a recunoscut public că folosește de peste un an modelul electric Xiaomi SU7, construit de compania chineză cunoscută în principal pentru smartphone-uri și electronice de consum.

Vehiculul a fost adus din Shanghai în Statele Unite după ce conducerea Ford a cerut analizarea celor mai competitive mașini electrice chinezești disponibile pe piață.

Dintre cele cinci modele evaluate, Farley a ales Xiaomi SU7 și a continuat să îl folosească în mod regulat. Situația a devenit un simbol public al dificultăților întâmpinate de Ford în încercarea de a recupera decalajul tehnologic față de producătorii chinezi.

Modelul SU7 a fost lansat în 2024 și reprezintă primul vehicul construit de Xiaomi. Cu toate acestea, mașina a atras atenția industriei prin combinația dintre performanță, software și preț.

Potrivit declarațiilor analizate în reportajul realizat de canalul YouTube Sam’s POV, Farley a comparat experiența software a modelului cu ecosistemul Apple și a remarcat funcțiile avansate de recunoaștere facială integrate în vehicul.

În versiunea de performanță, Xiaomi SU7 accelerează de la 0 la 100 km/h în aproximativ trei secunde. În același timp, prețul de pornire din China este de aproximativ 30.000 de dolari, cu mult sub nivelul unui Ford Mustang Mach-E comparabil, evaluat între 42.000 și 45.000 de dolari.

Diferența reflectă avantajele structurale ale noilor producători chinezi de mașini electrice, care nu au costurile istorice și infrastructura industrială tradițională ale companiilor occidentale.

Pentru a accelera transformarea companiei, Ford l-a recrutat în 2021 pe Doug Field, fost director Apple și fost vicepreședinte senior de inginerie la Tesla.

Field a analizat infrastructura industrială și tehnologică a Ford, inclusiv sistemele IT, procesele CAD și arhitectura software utilizată pentru dezvoltarea vehiculelor.

Potrivit declarațiilor publice ale lui Jim Farley, concluziile au fost extrem de dure pentru constructorul american. CEO-ul Ford a afirmat în mai multe apariții publice că producătorul american se află cu aproximativ 25 de ani în urma liderilor din domeniul software și electrificare.

„Am fost foarte onorat când am demontat primul Tesla Model 3 și am început să demontăm vehiculele chinezești. Când le-am demontat, a fost șocant ce am descoperit”, a declarat Jim Farley.

Directorul Ford a descris avansul Chinei în electrificare drept „cel mai umilitor lucru” pe care l-a văzut în cariera sa din industria auto.

Datele de piață confirmă amploarea diferenței competitive. În China, Ford a vândut în 2024 mai puțin de 1.000 de unități Mustang Mach-E, în timp ce Xiaomi a depășit 130.000 de automobile SU7 comercializate în aceeași perioadă.

Jim Farley a avertizat public că Ford nu își poate permite să ignore ascensiunea Chinei în industria auto globală.

„Ford a ratat Japonia. Ford a ratat Coreea de Sud. Nu putem rata China”, a afirmat Jim Farley.

Declarațiile CEO-ului Ford reprezintă una dintre cele mai directe recunoașteri făcute de un mare producător occidental privind avantajul tehnologic și industrial acumulat de China în sectorul mașinilor electrice.

