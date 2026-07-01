Piața auto din România a crescut în iunie. Avans record pentru mașinile electrice cu Tesla în Top 10 înmatriculări
Vehicule electrice. SURSA FOTO: Dreamstime
Piața auto din România a revenit pe creștere în luna iunie, după ce înmatriculările de autoturisme noi au avansat cu peste 50% comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut. În același timp, segmentul mașinilor electrice a consemnat cea mai puternică evoluție, iar Tesla a intrat pentru prima dată în Top 10 al mărcilor după numărul de înmatriculări din 2026.
Înmatriculările de autoturisme noi au crescut cu aproape 53% în luna iunie
Asociația Producătorilor și Importatorilor de Automobile (APIA), pe baza datelor preliminare publicate de Direcția Generală Permise de Conducere și Înmatriculări (DGPCI), anunță că înmatriculările de autoturisme noi au crescut cu 52,9% în iunie 2026 față de aceeași lună din 2025.
În același timp, piața totală a autoturismelor a încheiat primul semestru al anului pe plus, cu o creștere de 0,3% comparativ cu primele șase luni din 2025.
Mașinile electrificate și cele pur electrice au înregistrat cele mai mari creșteri
Potrivit APIA, autoturismele electrificate au consemnat o creștere de 72% față de iunie 2025.
Cea mai spectaculoasă evoluție a fost înregistrată de autoturismele pur electrice, ale căror înmatriculări au crescut cu 352% comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut, ajungând la 1.494 de unități.
Dacia rămâne liderul pieței, iar Tesla intră în Top 10 al mărcilor
Clasamentul mărcilor după numărul de înmatriculări este condus în continuare de Dacia, cu 2.860 de autoturisme înmatriculate în iunie.
Pe următoarele poziții se află Toyota, cu 1.248 de unități, Skoda, cu 1.244, Volkswagen, cu 1.037, și Renault, cu 964 de autoturisme.
Hyundai ocupă locul șase, cu 745 de unități, iar Tesla intră pentru prima dată în Top 10 al clasamentelor lunare din 2026, cu 658 de autoturisme înmatriculate. Primele zece poziții sunt completate de Ford, Kia și Mazda. În total, în luna iunie au fost înmatriculate 16.008 autoturisme.
În ceea ce privește modelele, Dacia Logan ocupă primul loc, cu 1.041 de înmatriculări în luna iunie.
Pe locul al doilea se află Dacia Duster, cu 915 unități, urmată de Toyota Corolla, Skoda Octavia și Renault Clio.
În Top 10 se mai regăsesc Dacia Sandero, Tesla Model 3, Hyundai Tucson, Dacia Bigster și Citroen C3.
APIA va publica în perioada următoare analiza completă a pieței auto
APIA precizează că datele prezentate sunt preliminare și că, în zilele următoare, va publica analiza extinsă a pieței auto pentru luna iunie și pentru primul semestru din 2026.
Raportul va include evoluțiile pe clase de autovehicule, motorizări și mărci și va fi realizat cu ajutorul platformei de analiză CarS, dezvoltată de asociație pe baza datelor furnizate de DGPCI.
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Am venit la Capital în vara anului 2019, fiind prima mea experiență ca jurnalist după ce am lucrat oarecum de cealaltă parte a baricadei, în monitorizarea presei, mai bine de 8 ani. Înainte de a intra în presă, am lucrat o scurtă perioadă de timp în proiectare în Autocad pentru construcții civile și industriale. Am fost și sunt pasionat de tehnologie, precum și de ultimele trend-uri din acest domeniu. M-a fascinat întotdeauna și am avut norocul să fiu într-o generație care a beneficiat din plin de ea și putut vedea exact ce impact, pozitiv sau negativ, poate avea asupra lumii.
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